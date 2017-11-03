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Песни Пугачевой и столица самоубийств. Самый интересный выезд сезона

Через море под песни Пугачевой

«Выезд в Норвегию мы запланировали с друзьями сразу, как только стало известно, что нам попался «Русенборг». При этом мы решили, что добираться до Тронхейма будем принципиально не самолетом, а автобусом и паромом. Такая поездка останется в памяти гораздо более яркими воспоминаниями и впечатлениями, чем обычный и банальный перелет на самолете, который ни чем не отличается от любых других направлений кроме расстояния и времени в паллете.

Для любого выезда всегда главное − распланировать свой бюджет. У нас собирается компашка из 18 человек. Через клубный сайт мы заранее бронируем билеты на гостевой сектор. В переводе на наши деньги выходит около 2200 рублей. С этим никаких проблем не возникает.

Дальше – транспортные расходы. План такой. У одного пацана из нашей компании есть свой автобус. Он соглашается кататься на нем по Норвегии, а из Питера мы плывем туда на пароме. Расстояние в пути – чуть больше полутора тысяч километров. Чтобы переночевать после матча, бронируем в Тронхейме хостелы. Проезд на пароме, ночлег в гостинице и заправка автобуса итого обходится еще в 10 штук рублей на брата. С собой я беру еще около 10 штук, чтобы купить сувениры и на мелкие расходы. Друзья-коллекционеры атрибутики заказывают привести из Норвегии значки, вымпелы, шарфы «Русенборга» и других команд.

В пути не обходится без непредвиденных обстоятельств. Паромщик обещает, что мы доберемся за одно время, но на деле оказывается, что он ошибается часа на три. Когда мы проплываем между Финляндией и Эстонией, паром вообще глохнет. Мы испугались, что теперь точно не попадаем ни на какой футбол.

Колоритный командир нашего судна напоминает чем-то Папая из старого детского мультика: курит трубку, носит такую же шляпу и вечно что-то жует, словно шпинат. Он обещает решить проблему как можно быстрее, но вместо этого включает на всю громкость динамиков на судне песню Аллы Пугачевой «Паромщик», спокойно курит трубку, любуется Балтийским морем и предлагает нам делать то же.

Голос Пугачевой становится все более надоедливым, мелодия играет раз пять подряд, пацаны уже все на взводе и готовы выкинуть нашего капитана за борт, если он не решит вопрос как можно быстрее. Как вариант, кэп предлагает подключить эстонских спасателей, но сам же при этом смеется и говорит, что пока они приедут, уже станут известны, как минимум, полуфиналисты Лиги Европы. Вместе со своими помощниками они все же решают проблему, и мы добираемся до норвежского берега, проплыв по Балтийскому морю и Ботническому заливу, но очень сильно выпадаем из графика.

Добрые охранники и Лорд Бендтнер

Перед матчем очень хочется погулять по городу, посмотреть и пофоткать местные достопримечательности, пообщаться с норвежцами, поесть местной рыбки и попробовать их пивас. Без всего этого любой выезд получается неполноценным. Но трудности в пути приводят к тому, что мы не то, что не успеваем погулять по Тронхейму, а даже опаздываем на матч.

Хорошо, что на входе оказываются адекватные и нормальные секьюрити. Увидев нас, запыхавшихся и бегущих на стадион, а затем, прослушав нашу историю про такое безумное путешествие на пароме, они не проводят детальный шмон, а пропускают всех очень быстро. Только проверяют символически билеты и все.

На сектор мы заползаем, когда на табло идет 15-я минута матча. Хорошо, что к этому времени ничего интересного не было. Если бы «Зенит» вел 2:0, то было бы очень обидно не увидеть забитые голы своей команды, а так мы ничего не потеряли. Наши играли так хреново, что это казалось продолжением воскресного матча с «Локомотивом». А когда в начале второго тайма нам дали точку и Лорд Бендтнер забил и вывел «Русенборг» вперед, многие на секторе начинают плеваться.

Ребята добираются на эту игру самыми разными путями. Кто-то позволяет себе с комфортом прилететь на самолете, кто-то едет на поезде. Есть и такие безумцы, которые пускаются в такое далекое путешествием своим ходом на машинах. А вот плыл ли кто-то еще на пароме, как и мы – пока не встречал.

Столица самоубийств

Игра «Зенита» после пропущенного мяча не сильно изменяется. На секторе начинают обсуждать недавний залет «Локо» с «Шерифом». Кто-то даже смеется, что молдавский клуб на выезде разделывает команду, которая громит нас дома 3:0. Но мне, как болельщику «Зенита», не до шуток. Обидно, что итальянский тренер, выигрывавший английский чемпионат, и куча легионеров так разочаровывают своей игрой и результатами. Но в этот раз обошлось. Когда уже кажется что все, и снова полная жопа – спасает Кокориньо. Как бы его не поливали и не хаяли, но он сейчас лучший российский игрок, что еще раз доказал в Норвегии.

Сегодня компенсируем уже то, что не получилось перед матчем. Гуляем по городу, смотрим достопримечательности. Хотя их не так уж и много, да и погода не лучшая для прогулок. Даже по сравнению с климатом в Питере, осень в Норвегии гораздо более мерзкая: ветер пронизывает насквозь, сырость, тяжелый воздух. Как рассказывают местные, солнечных дней в году здесь очень мало, люди часто депрессуют, а сам Тронхейм занимает первое место в не самом приятном рейтинге по числу самоубийств. Главное, чтобы футболисты «Зенита» своей игрой не доводили нас до такого же желания».

Лига Европы Лига Европы Зенит
Комментарии (5)
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Superviser77
1509725003
Описание путешествия на пароме -зачёт. А вот про кто как добрался на матч я приведу цитату одного из величайших игроков Зенита, бывшего одноклубника Лорда А.С.Аршавина:"Это ваши проблемы" )))
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Kl0dus
1509725705
Про столицу самоубийств - это миф. Ранее вообще ходил (и видимо до сих пор витает) в народе миф о том, что дескать, в Норвегии самый высокий уровень самоубийств. Задорнов на эту тему шутил. Мол, у них хорошо живут, но грустно. А у нас плохо но весело. Еще Михаил Веллер в своей книге "всё о жизни" филосовстовал на эту тему. Но только проверки эти "факты" не выдерживали. В действительности Россия была в ту пору на первых местах. А Норвегия далека от лидеров.
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jimrbot
1509736183
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vodomut
1509776483
да Пугачёва-это пытка!
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