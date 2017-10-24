Лучшие люди мирового футбола. Все они тут

Награду лучшему тренеру года от ФИФА получил Зинедин Зидан. «Большое спасибо, это очень ценный для меня приз. Хочу поблагодарить своих игроков, благодаря которым мне удалось завоевать эту награду», – отметил Зизу.

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Титул лучшего голкипера достался Джанлуиджи Буффону. «Здорово получить такую награду в моем возрасте! Благодарю свой клуб, тренера и партнеров по команде. И спасибо всем, кто за меня голосовал. Хотелось бы завершить свою карьеру фантастической победой», – заявил итальянец.

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Оливье Жиру досталась награда за лучший гол, который, кстати, был забит 1 января нынешнего года. «Спасибо, это большая честь для меня. Хочу поздравить и других номинантов. А приз посвящаю своему отцу», – сказал француз на награждении.

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Фанаты «Селтика» получили приз ФИФА за лучший перформанс. Он был посвящен победе клуба в Кубке чемпионов 50 лет назад.

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Сарина Вигман – лучший тренер женской команды. Именно она привела женскую сборную Голландии к победе на чемпионате Европы в 2017 году. Хоть какая-то радость для голландцев.

Она не смогла присутствовать на церемонии, награду ей передал Марко ван Бастен.

Франсис Коне, тоголезский форвард чешского клуба «Зброевка», получил награду «фэйр-плей» за то, что спас жизнь голкиперу соперника во время матча.

Эта крутая компания – лучший состав по версии ФИФА. В сборную года вошли: Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Иньеста, Неймар, Месси и Роналду.

Суперкоманда!

Лике Мартенс – лучшая футболистка мира! Здесь следует напомнить, что 24-летняя полузащитница «Барселоны» и сборной Голландии выиграла также титул лучшего игрока Евро-2017. «Мама и папа, эта награда для вас», – сказала Мартенс, получая свой приз.

Ну, а лучшим стал, естественно, Криштиану Роналду! В чем не было никаких сомнений и перед началом церемонии.