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    Кака завершает карьеру в слезах. Или еще поиграет?


    4.4
    Голосов: 5
    16.10.2017 19:40
    Футбол перестал приносить удовольствие бразильцу, и он сыграл последний матч за «Орландо».

    Его трофеями можно было бы заставить всю комнату. Кака в своей жизни выигрывал чемпионаты Италии и Испании, Лигу чемпионов, Кубок конфедераций, чемпионат мира и множество других титулов. На видном месте там бы стоял и «Золотой мяч», полученный в 2007 году. Он был последним перед эрой Роналду и Месси, с тех пор португалец и аргентинец больше никому приз не отдавали.

    С европейских радаров Кака пропал три года назад – он съездил поиграть за «Сан-Паулу», а затем перекочевал в «Орландо Сити», проведя три полных сезона в МЛС. Там он стал самым высокоплачиваемым игроком в турнире, зарабатывая $7,17 млн в год и набрал 35 очков по системе гол плюс пас (24+11). Забивал бразилец классно, а порой изумительно красиво.

    Контракт со «львами» (это прозвище американского клуба) истекает 31 декабря нынешнего года, но бразилец уже дал понять, что пора заканчивать, но что именно – карьеру или выступления в МЛС – не уточнил.

    «Я не буду подписывать новый контракт с «Орландо Сити». Я больше не получаю удовольствия от игры в футбол, потому что испытываю болевые ощущения после каждого матча. Мое тело больше не справляется с нагрузками, как раньше. В 35 лет намного сложнее восстанавливаться после матчей. Однако я решил не подписывать новый контракт не из-за этого. Решение не связано с моим физическим состоянием. Пока я определился только с тем, что не буду играть за «Орландо» в следующем сезоне. Это единственное решение, которое я принял»

    Тем не менее, для последнего домашнего матча «Орландо» против «Коламбуса» Кака вышел в специальных бутсах с надписями «лев навсегда» и «я принадлежу Иисусу».

    Он не смог сдержать слез во время гимна перед последним матчем.

    Его команда проиграла 0:1. Интервью после матча тоже было эмоциональным.

    Впрочем, нынешний президент «Сан-Паулу» намекнул, что на поле бразилец еще может появиться. «Если он захочет вернуться – мы сделаем все, чтобы это произошло».

    Пусть бы захотел.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter, YouTube
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 17 октября 2017, 22:27

      надеюсь что еще как тотти до 40 поиграет

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 октября 2017, 12:20

      Как сказал Роналдо: "Я много всего выиграл , но проиграл собственному телу". Вот и здесь жаль что повреждения не дают продлиться карьере. Удачи прекрасному футболисту Кака!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 октября 2017, 12:14

      Зря в Реал ушёл, мог бы ещё долго блистать на самом высоком уровне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1436

      x-x-x-x-x 17 октября 2017, 11:06

      действительно сильный игрок! в Реале травма испортила ему игру но все равно он был и остаеться красавчиком и уважаемым игроком миллионов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 17 октября 2017, 07:45

      да, жаль что после Милана мы не всегда видели ту игру Кака, которой он навсегда нам запомнился...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24685

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 21:18

      Из ФУТБОЛА уйти без слёз - НЕВОЗМОЖНО ! ЧТО, ЕСЛИ НЕ ФУТБОЛ ?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 16 октября 2017, 20:12

      Одна из легенд мирового футбола. Как же быстро летит время. Заканчивает карьеру великий футболист))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > CskaMoscovv 16 октября 2017, 21:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Великий? Кака в Милане отлично играл. После Милана он был тенью самого себя. И Реал на его имени заработал больше, нежели на его игре.
      Кака подавал надежды. Не более.

      -8
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