Кака завершает карьеру в слезах. Или еще поиграет?

Его трофеями можно было бы заставить всю комнату. Кака в своей жизни выигрывал чемпионаты Италии и Испании, Лигу чемпионов, Кубок конфедераций, чемпионат мира и множество других титулов. На видном месте там бы стоял и «Золотой мяч», полученный в 2007 году. Он был последним перед эрой Роналду и Месси, с тех пор португалец и аргентинец больше никому приз не отдавали.

С европейских радаров Кака пропал три года назад – он съездил поиграть за «Сан-Паулу», а затем перекочевал в «Орландо Сити», проведя три полных сезона в МЛС. Там он стал самым высокоплачиваемым игроком в турнире, зарабатывая $7,17 млн в год и набрал 35 очков по системе гол плюс пас (24+11). Забивал бразилец классно, а порой изумительно красиво.

Контракт со «львами» (это прозвище американского клуба) истекает 31 декабря нынешнего года, но бразилец уже дал понять, что пора заканчивать, но что именно – карьеру или выступления в МЛС – не уточнил.

Тем не менее, для последнего домашнего матча «Орландо» против «Коламбуса» Кака вышел в специальных бутсах с надписями «лев навсегда» и «я принадлежу Иисусу».

Он не смог сдержать слез во время гимна перед последним матчем.

Его команда проиграла 0:1. Интервью после матча тоже было эмоциональным.

Thank you Kaka! You will be missed! pic.twitter.com/VgldHvQBvG