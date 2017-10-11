Рауш – лучший в сборной России. И это плохо

Сборная Ирана – азиатская элита

Нет совершенно ничего страшного в том, что с Ираном получился непростой матч. Он таковым и планировался. Раньше Ирана на ЧМ-2018 квалифицировалась только Бразилия (ну и, конечно, Россия), задача была выполнена еще летом. Класс азиатских команд всегда сомнителен на больших турнирах, что чемпионаты мира регулярно и подтверждали (кроме сумасшедшего ЧМ-2002, где далеко не все сложилось честно), однако и Россия сейчас не в том состоянии, чтобы уничтожать элитные сборные Азии. А то, что Иран – это азиатская элита – нет никаких сомнений. Ну, то есть, примерно наш сегодняшний уровень.

Забили всего один, и это радость

По крайней мере, трагедию из этого точно делать не стоит. Достаточно знать, что сборную Ирана тренирует Карлуш Кейруш. Сборная Португалии при нем на ЧМ-2010 была отвратительно скучна – да, она настреляла аж семь голов в ворота КНДР, но в трех других матчах не забила ничего вообще. И пропустила всего один. И вылетела уже в 1/8-й.

Кейруш переместился в Иран после Кубка Азии-2011, где сборная остановилась в четвертьфинале. За два года он сделал то, что умеет лучше всего – выстроил отличную оборону. На ЧМ-2014 Иран не пропустил от Нигерии, а единственный мяч от Аргентины влетел уже в добавленное время. Иранцы лишились шансов на плей-офф за тур до конца и с расстройства проиграли 1:3 Боснии.

Через полгода на Кубке Азии ситуация почти повторилась – Иран не пропускал на этот раз в трех матчах и легко вышел из группы, а в четвертьфинале вдруг получил трижды от Ирака и проиграл в серии пенальти. Притом все три мяча влетели уже тогда, когда иранцы играли вдесятером. А это аж 77 минут.

Напоследок: квалификация к ЧМ-2018 – пять пропущенных голов в 18 матчах. Забить в ворота Ирана будет тяжело любому. Нашей же несыгранной атаке – и подавно.

6 изменений по сравнению с игрой против Кореи

Станислав Черчесов упорно не желает наигрывать один единственный состав к чемпионату мира и очередной раз пробует разные варианты. С игры против корейцев в основе остались Кудряшов, Васин, Ерохин, Смолов и Кокорин. В воротах Акинфеева сменил Лунев, спартаковская замена произошла в центре защиты – Кутепов вместо Джикии, сменились и края: Рауш заменил Жиркова, Фернандес – Самедова. Наконец Алексей Миранчук появился вместо брата, а Тарасов вытеснил из состава Кузяева. И пока раз за разом совершенно неясно, какое же сочетание футболистов является оптимальным.

Рауш – наиболее заметный игрок. И ничего хорошего в этом нет

Действительно, Константин Рауш очередной раз очень понравился своей заряженностью, нацеленностью, а главное, скоростью принятия решений. Никаких лишних обработок мяча, никакого ступора и «обостряющих» передач центральным защитникам. Словом, все к чему приучила Бундеслига – соображай быстро, действуй резко и тогда команду не подведешь. Гораздо хуже, что скорость мысли остальных футболистов привычно не поспевала. Потому что в РФПЛ нет никакой нужды это делать – достаточно выстроить 5 защитников в линию, поставить полтора футболиста в атаке и быть согласным на ничью с первых же секунд матча, как делает половина наших команд, если не больше. Скоростной и подвижный футбол в нашей лиге давным-давно закончился.

При этом Рауш – далеко не бриллиант Бундеслиги. Больше того, это довольно неприметный в немецкой лиге футболист, особенно это касается ключевых для защитника показателей. Например, прошлый сезон – 1,3 отбора за игру, 1,8 перехвата, точность передач – 75,4%, верховые дуэли – 0,6. Совершенно невыдающиеся цифры. А в нашей сборной Рауш – один из лучших. Хоть и в эпизоде с голом Азмуна на подстраховку центрдефам Константин не успел.

Замены принесли результат

Хотя, казалось, что результат будет негативным. Вышедший на замену Джикия не успел за Тареми, который сделал голевой пас Азмуну, однако сравнять счет удалось как раз свежим футболистам – Самедов сначала зарядил в перекладину, а потом выдал удобный пас Полозу, который расстреливал ворота с нескольких метров. Визуально сборная России после своих перестановок стала действовать подвижнее и интереснее, сумела уйти от поражения – эти факты, безусловно, радуют. Но стало ли у вас чуть больше оптимизма после двух октябрьских товарищеских матчей?

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