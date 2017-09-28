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    «Лучший игрок матча – Акинфеев». Как фанаты «МЮ» реагируют на игру с ЦСКА


    3.9
    Голосов: 7
    28.09.2017 08:50
    Англичане сначала думали о ничье, а потом возмущались, что забили всего четыре.

    ДО

    Прошлый раз на выезде в ЛЧ мы побеждали... еще при Мойесе. С тех пор, пять матчей, из которых четыре было проиграно. И одна ничья – как раз с ЦСКА.

    roonster09

    Ничья сегодня не будет плохим результатом.

    SirAF

    1:1 – нормально, удержимся на вершине. Но не удивлюсь и скучным трем очкам.

    Klopp_De_Klown

    Два прошлых выезда были на разные стадионы – в «Лужники» и «Химки». Притом, всегда кажется, что поле будет отвратительным. Не вижу в этом матче много голов, 0:0 тоже не удивит.

    Offside

    Не думаю, что ничьи хватит. Если выиграет «Бенфика», то у нас будет по четыре очка, у португальцев – три. Любой плохой результат в Лиссабоне, и громадное давление в двух домашних матчах.

    el3mel

    А что, Березуцкие до сих пор на поле? Они ж все время играли против нас.

    Hojoon

    Боже мой, поверить не могу, что Березуцкие и Игнашевич до сих пор играют. Должно быть, им уже под 400 лет на троих.

    Alabaster Codify7

    Есть чувство, что все сложится хреново.

    Annihilate Now!

    Да я и не помню захватывающих игр в России в ЛЧ. Как всегда – добиться бы результата и скорее вернуться домой.

    izec

    А я думаю, все сложится легко. 3:0 в нашу.

    Solo Toure

    Перерыв. Остается только догадываться, как вообще ЦСКА готовился к этой игре. Невероятное равнодушие.

    ПОСЛЕ

    SuperiorXI

    Удивительно. Не могу понять, это мы так шикарны, либо ЦСКА кошмарен. Ранний гол, видимо, повлиял на многое.

    krazyrobus

    ЦСКА поразительно беспомощен. Никакой старательности и близко.

    Parry Gallister

    По-моему игроки ЦСКА думают, что в мяче бомба. Им просто не терпится от него избавиться.

    Jagga7

    Как вообще они умудрились обыграть «Бенфику»?

    Treble

    Реализуй мы все свои шансы, могли бы и рекорд матча с «Ромой» побить.

    prtk0811

    И все равно самая крупная выездная победа – из сезона под руководством Мойеса.

    alsabi

    Лучший игрок матча – их вратарь. Блестящая игра.

    K2K

    Их кипер не позволил забить нам 7-8. Я рад, что мы его не купили (хотя вроде бы собирались), но сегодня он был шикарен.

    Garethw

    Ожидал более тяжелой игры. А так, насладился.

    pauldyson1uk

    Это ЦСКА превзошел себя две недели назад или «Бенфика» так плоха?

    RedRob

    Клопп скажет: «Мы играли со «Спартаком», а они с ЦСКА. Вот и вся разница»

    Irrational.

    Ага, только «Спартак» в их лиге еще ниже.

    Womp

    Фаны «Ливерпуля» в Москве вчера: «Почему мы не можем забить больше одного? Опять дурной гол, и ничья, черт возьми!»

    Фаны «МЮ» в Москве сегодня: «4:1, а могло (и должно было) быть больше. Еще и этот дурацкий гол в конце»

    alsabi

    Нет, «МЮ» не может сохранять игру интересной все 90 минут. Что это было? Забили три так быстро, еще один на 60-й и оставили зрителя скучать еще полчаса. И что мне прикажете делать за эти 30 минут? Жевать попкорн?

    MZX7

    А мне нравятся эти «часовые» игры.

    Yagami

    Жозе уволить, Де Хеа – продать. Недоволен счетом 4:1, ожидал 7:0 минимум после того как «Базель» грохнул 5:0 «Бенфику».

    izec

    Худший соперник за последние годы. Игрокам ЦСКА должны урезать зарплату.

    K2K

    Хорошая игра, но ЦСКА – самый слабый соперник за весь сезон.

    abdo99

    Смотрел в пабе рядом с парнем, который зарядил на счет 4:1. Думаю, ради него все эти шансы и запороли.

    Vidyoyo

    Но эти парни были просто ужасны. Чего же мы так беспокоились?

    Janson

    «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА. Репортаж о матче

    Главные моменты самого стыдного матча ЦСКА

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 7
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +51

      raptor62 18 октября 2017, 21:18

      прикололо про березовых и игнаша они что еще играют
      им наверно лет 400 на троих прикол будет лет через 5
      приедут ,а они все играют.

      0
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      Рейтинг: +582

      lNeTl 29 сентября 2017, 01:53

      Среди коней(я бы их назвал ослы),есть один единорог это Акинфеев.

      -1
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 28 сентября 2017, 23:22

      "Irrational. Ага, только «Спартак» в их лиге еще ниже." Они ведь не догадываются почему ЦСКА в нашей лиге выше Спартака. Пока выше.

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 28 сентября 2017, 19:31

      вся система - позор и посмещище...наши "гранды"играют хуже клубов АПЛ из второй половины таблицы...при этом зарплаты и понты даже выше чем у лидеров АПЛ...когда-нить чё-нить поменяется?

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      Рейтинг: +12338

      Вомбат > SPACE TRUCKIN 28 сентября 2017, 23:26

      Да вы бредите, сударь. Посмотрите хотя бы в википедии на бюджеты клубов АПЛ (там меньше 150 млн фунтов только 2-3 клуба из 20) и сравните с 70 млн евро бюджета ЦСКА и 120 млн Спартака. Даже Зенит не богаче Ньюкасла. Зарплата 100 тыс фунтов в неделю - средняя в АПЛ. В РФПЛ такую зарплату не получает и Кокорин.

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > SPACE TRUCKIN 29 сентября 2017, 06:06

      согласен - эмоцйй было больше,чем фактов - это не значит,что ЧР силён и менять ничего не надо...хоть в рейтинге и на 6 позиции - пропасть огромная...

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      Рейтинг: +435

      aurora5858 28 сентября 2017, 19:19

      4 гола и все радуются. Глупо

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 28 сентября 2017, 18:55

      а чего вы хотели ? без трансферов под лч.... я не удивлен ,что проиграли,но счет мог бы быть и меньше

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 28 сентября 2017, 15:57

      Это просто уровень нашего футбола. Чего вы хотели? Даже Ливерпуль бы разгромил Спартак, если бы забил быстрый гол и в его пользу назначили сомнительный пенальти. Ну и ЦСКА вчера много косячил в обороне. Все 3 гола - это из-за ошибок защитников, Фернандеса, Березуцкого и Игнашевича. Я ничего от этого матча не ждал, а поэтому не печален. Наоборот, был очень рад, когда ЦСКА в конце забил свой единственный гол. А могли ведь как минимум 3 наколотить. Возможно, что ЦСКА ошибся в стратегии на игру. Нужно было как и Спартак сыграть на оборону. Правда тогда бы и не было 14 ударов по воротам МЮ, но был бы шанс заработать ничью.

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 28 сентября 2017, 13:49

      Это они еще з/п футболистов в РФПЛ не видели ))

      3
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 28 сентября 2017, 13:46

      Это их мнение ...В России думают иначе...Нет чела в России,кто бы сомневался,что ЦСКА пройдет в плей-офф....
      А вот МанЮ за счастье будет побороться за 3е место)))

      -3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 28 сентября 2017, 12:17

      Половину состава гнать в шею! Игорь на высоте, как обычно (даже несмотря на ляпы иногда)
      ЦСКА успехов в играх с Базелем... Хотя б за Уефа зацепиться

      3
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > panmon 28 сентября 2017, 16:13

      А кто тогда играть будет?! ) у них скамейка короткая!) дубль что ли?

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