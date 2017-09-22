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Роналду, Месси или Неймар – кто станет лучшим игроком года?

Криштиану Роналду

Клуб: «Реал»

Трофеи в этом году: Примера, Лига чемпионов, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы

Голов за клуб (на данный момент): 29

Роналду – главный претендент на звание лучшего игрока 2017 года. В составе «Реала» португалец выиграл Примеру и Лигу чемпионов; в финале Криштиану отгрузил двушку в ворота Буффона, а в плей-офф единолично уничтожил «Баварию» и «Атлетико». Слабая (на фоне Месси) индивидуальная статистика ни о чем не говорит: Криш забивал в те моменты, когда это было очень нужно «Реалу».

Лионель Месси

Клуб: «Барселона»

Трофеи в этом году: Кубок Испании

Голов за клуб (на данный момент): 43

Гений Лео выиграл с «Барсой» только Кубок Испании, но он все равно безумно хорош – мы недавно об этом писали. Тройка лучших игроков мира по-прежнему невозможна без Месси, но в этом году Роналду наверняка его опередит. Впрочем, отдать приз Месси тоже было бы логично: его влияние на игру команды и индивидуальный класс зашкаливают, да так, что барахлят все счетчики. Он точно инопланетянин.

Неймар

Клубы: «Барселона»/«ПСЖ»

Трофеи в этом году: Кубок Испании

Голов за клубы (на данный момент): 19

Неймар перебежал из Барселоны в Париж именно затем, чтобы наконец собрать все главные индивидуальные награды. Скорее всего, у него это получится, но не в этом году: с «Барсой» он выиграл одну второсортную чашку, а его индивидуальная статистика не настолько крута, чтобы перещеголять Роналду и Месси. 19 голов к октябрю – это скромно даже на фоне 29 мячей Роналду, а цифры Месси рядом с показателями Неймара – это все еще разные категории.

[poll id=1409]

Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар
Комментарии (18)
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Drapik
1506097967
Каким боком тут Неймар?
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Masteralex
1506099770
"его влияние на игру команды" дааа, влияние Месси на игру команды огромно, команда почти развалилась под игом злобного карлика
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Almazovich
1506121718
Похоже дадут Рональдо!
Ответить
Pangolin
1506127251
Рональдо... тут без вариантов
Ответить
Karpathian
1506136728
ни за кого
Ответить
android-uz
1506138702
Роналду возьмет
Ответить
серега кашин
1506144586
без вопросов роналду лучший
Ответить
Стэнли
1506179609
Роналду.
Ответить
Ronaldinho R10
1506199297
Я естественно за Месси. Но Роналду возьмет, ибо заслужил. Только вот в этом сезоне не задалось, с самого начала.
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ILOVETHISGAME.ykt
1506303948
Второй абзац, на все вопросы ответил. Естественно Роналду, заслужил.
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