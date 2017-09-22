Роналду, Месси или Неймар – кто станет лучшим игроком года?

Криштиану Роналду

Клуб: «Реал»

Трофеи в этом году: Примера, Лига чемпионов, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы

Голов за клуб (на данный момент): 29

Роналду – главный претендент на звание лучшего игрока 2017 года. В составе «Реала» португалец выиграл Примеру и Лигу чемпионов; в финале Криштиану отгрузил двушку в ворота Буффона, а в плей-офф единолично уничтожил «Баварию» и «Атлетико». Слабая (на фоне Месси) индивидуальная статистика ни о чем не говорит: Криш забивал в те моменты, когда это было очень нужно «Реалу».

Лионель Месси

Клуб: «Барселона»

Трофеи в этом году: Кубок Испании

Голов за клуб (на данный момент): 43

Гений Лео выиграл с «Барсой» только Кубок Испании, но он все равно безумно хорош – мы недавно об этом писали. Тройка лучших игроков мира по-прежнему невозможна без Месси, но в этом году Роналду наверняка его опередит. Впрочем, отдать приз Месси тоже было бы логично: его влияние на игру команды и индивидуальный класс зашкаливают, да так, что барахлят все счетчики. Он точно инопланетянин.

Неймар

Клубы: «Барселона»/«ПСЖ»

Трофеи в этом году: Кубок Испании

Голов за клубы (на данный момент): 19

Неймар перебежал из Барселоны в Париж именно затем, чтобы наконец собрать все главные индивидуальные награды. Скорее всего, у него это получится, но не в этом году: с «Барсой» он выиграл одну второсортную чашку, а его индивидуальная статистика не настолько крута, чтобы перещеголять Роналду и Месси. 19 голов к октябрю – это скромно даже на фоне 29 мячей Роналду, а цифры Месси рядом с показателями Неймара – это все еще разные категории.

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