У «Рубина» нет денег. Как так получилось?

Летом «Рубин» устроил очередную перестройку и значительно поменял состав. Курбан Бердыев перевез пять футболистов из «Ростова» и разбавил их парой дополнительных легионеров. По сути, на этом все. При этом «Рубин» никого не купил – только брал свободных агентов или оформлял аренды. Зато много отдавал сам.

Самая крупная сделка казанцев в это межсезонье – трансфер Жонатаса в «Ганновер» за девять миллионов евро. Также за Азмуна предлагали 20 миллионов евро в «Лацио», но руководство «Рубина» не пошло на такую сделку. В случае удачной игры иранца в текущем сезоне его можно будет продать и в два раза дороже. Но даже без ухода Азмуна трансферная политика была слишком травоядной для клуба с таким статусом и такими амбициями.

В середине августа стало понятно, что не так – у «Рубина» беда с деньгами. После шикарной победы над «Анжи» (6:0) Бердыев заявил: «К сожалению, наше финансовое положение вы знаете. Жонатас уже завтра улетает на медобследование. Думаю, мы потеряем многих игроков, к сожалению».

Откуда проблемы?

История началась достаточно давно. Несколько лет назад «Рубин» обратился к ПАО Татфондбанк с просьбой занять средства для погашения долгов. С 2010 года, по разным оценкам, у казанцев их накопилось от пяти до девяти миллиардов рублей.

Но возникли проблемы с налогами, из-за чего агентство по страхованию вкладов обратилось в местный Арбитражный суд с иском к структурам «Связьинвестнефтехима». В частности, в 2014-м долги «Рубина» перешли от «ТФБ Актив» к «Фонду спорта» (договор о новации), который возглавляет бывший генеральный директор казанского клуба Айрат Гараев.

Спортивный функционер так описывает происходящее тех лет: «Дело в том, что на тот период по итогам нескольких лет на «Рубин» были наложены санкции со стороны УЕФА, его оштрафовали на 6 млн евро за несоответствие финансовым требованиям федерации. А поскольку предполагалось участие «Рубина» в играх на международном уровне, нужно было как-то им помочь. Нужно было хотя бы на короткий срок очистить ФК «Рубин» от финансовых долгов, чтобы клуб смог пройти процедуру лицензирования для участия в международных соревнованиях. Своих денег у нас не было, поэтому было принято решение помочь таким образом – забрав на себя его долги».

В 2015 году «ТФБ Актив» вновь переуступил долг Татфондбанку, и последний стал кредитором «Фонда спорта». Интересно, что за перевод долга Татфондбанк заплатил «ТФБ Актив» два миллиарда рублей.

В апреле этого года Татфондбанк был признан банкротом и потерял лицензию. Последовал иск управляющего ТФБ к НО «Фонда содействия развития физической культуры и спорта» на эти два миллиарда рублей. Ситуация получилась крайне туманной, поскольку ни истец, ни ответчик не предоставили суду оригиналы документов.

Судья дела Ильдар Салимзянов словно сам запутался в деле: «Так, три уступки долга с 2010 по 2014 год... 1 июля 2014 года холдинг «Ак Барс» уступает ТФБ право требования на 612 млн рублей. Тут ЗПИФ уступает, тут «Казанская Сельхозтехника»... 17 июля 2014 года «Татфондбанк» уступает «ТФБ Актив» право требования с «Рубина» долга на 350 млн рублей плюс проценты. Тут «ТФБ Актив» собирает все долги «Рубина у себя и 31 марта 2015 года продает их ТФБ».

Возникает два вопроса:

1) зачем организации выясняют отношения между собой?

2) причем здесь «Рубин»?

Первое. «Татфондбанку» необходимо удовлетворить требования кредиторов, поскольку процедура конкурсного производства вводится на полгода. В этом отношении ТФБ пригодятся эти два миллиарда рублей. Судебное разбирательство продолжается. Но долг уже никак не касается футбольного клуба, поскольку была произведена уступка. И неоднократная.

Второе. На протяжении многих лет нас обманывали. «Рубин» тратил десятки миллионов на сомнительных футболистов, вроде М'Вила или Мартинса с Вальдесом, ставил на жирный оклад Хавьера Грасию (три с половиной миллиона евро), но при этом жил (и наверняка продолжает жить) в долг.

Команда не зарабатывает. Вы скажете: «Вот, продали ведь Жонатаса за девять миллионов!». Да, вот только купили его прошлым летом за десять. Вы добавите: «У казанцев есть крутой стадион, на котором они наконец-то играют!». Да, только весной на матч с «Краснодаром» (антирекорд казанцев в прошлом сезоне) пришло всего три тысячи человек (при вместимости арены в 45 тысяч), а в этом чемпионате «Казань-Арень» заполняется от силы на четверть.

А как же влияние ТАИФа?

На этот вопрос еще в мае ответил генеральный директор ТАИФа Альберт Шигабутдинов: «Не скрою, те огромные расходы, которые производил ФК «Рубин» в прошедшем сезоне, нам будет очень трудно нести. Поэтому придется сократить эти непомерные объемы финансирования и изыскать возможность привлечения новых спонсоров».

Вот и получается: новых спонсоров нет, в большие долги влезать уже не получится – никто их на себя не возьмет. Потому казанцы урезают расходы.

К счастью для клуба, Бердыев – лучший в России тренер для работы в кризис. Пока в бюджете нет денег на трансферы, а хвостом висят неприятные истории, «Рубин» идет на шестом месте и отстает от лидирующей тройки всего на четыре очка.

Но ни один тренер не сможет тащить запущенную ситуацию бесконечно.

Почему «Анжи» не нужен Премьер-лиге