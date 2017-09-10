«Настоящие блины есть только в Петербурге!». Как забытые легионеры «Зенита» скучают по России

Эрик Хаген

Кем был:

Хаген был посредственным защитником, но очень харизматичным мужиком, так что его не столько не могли обыграть, сколько тупо боялись. Благодаря ярко выраженным лидерским качествам норвежский деф некоторое время носил в «Зените» капитанскую повязку – потом ее надолго передали Тимощуку. Главное достижение Хагена в Питере – золотая медаль 2007 года. Впрочем, под конец чемпионского сезона Эрик выпал из основного состава, так что самые главные матчи «Зенит» вытащил с парой защитников Ломбертс – Шкртел.

Кем стал:

Сразу после выигрыша титула Хаген укатил в аренду в «Уиган», а потом вернулся в чемпионат Норвегии. О лысом защитнике так никто бы и не вспомнил, если бы не его взрывное интервью норвежской прессе в 2014 году. В нем Хаген обвинил игроков «Зенита» в участии в договорных матчах. По словам Эрика, клуб заплатил судье за победу в одном из матчей Кубка УЕФА:

«Один из наших игроков знал судью. У нас были невероятные бонусы за победу в Европе – по 12 тысяч долларов. Перед началом игры этот самый игрок сказал, что каждый из нас скинется по три тысячи на судью. Мы выиграли. Я тогда сказал, что это все е***ное дерьмо, что мы в любом случае сильнее соперника. Но футболисты согласились скинуться. Я был в ярости, сломал дверь и зеркала, но отдал три тысячи из моего бонуса. Партнер подошел ко мне и сказал, что больше такого не будет».

Позже Хаген уточнил, что речь шла об игре «Зенит» – «Витория», но ни во что более серьезное, кроме разового инфошума, его интервью не вылилось.

Ивица Крижанац

Кем был:

Крижанац пришел в команду еще при Петржеле, но его звездный час настал в 2008 году, уже при Адвокате, – тогда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, а Ивица был основным центральным защитником команды в паре с Романом Широковым. Этому послужила цепочка счастливых обстоятельств: сначала Питер покинул Мартин Шкртел, а затем Николас Ломбертс получил тяжелую травму. В итоге Крижанац и Широков составили отличный дуэт и к концу турнира настолько сыгрались, что «Бавария» за две игры полуфинала забила в ворота Малафеева всего один мяч (да и тот – после розыгрыша пенальти).

Кем стал:

В «Зените» Крижанац продержался до конца сезона-2010 и выиграл еще одно чемпионство: первое пришлось на эпоху Адвоката, второе – на эпоху Спаллетти. Завершать карьеру Ивица уехал в родную Хорватию: «Сплит» с радостью принял у себя опытного дефа с багажом европейских титулов. Обещав отыграть за «Сплит» максимум полтора года, Крижанац задержался в футболе на целых три и только в 2014-м попрощался с большим спортом.

Радек Ширл

Кем был:

Ширл – особенный футболист: он нигде не был так успешен, как «Зените», и отыграл за Питер больше матчей, чем суммарно за все другие клубы. Радек навсегда вписал свое имя в историю «Зенита» благодаря золотому голу в Раменском: 11 ноября 2007 года команде Дика Адвоката не хватало победы над «Сатурном», чтобы взять чемпионство. Единственный мяч в той игре записал на свой счет Ширл, сильно пробивший по воротам Кински в начале первого тайма. Этого удара вместе с рикошетом оказалось достаточно, чтобы «Зенит» впервые в своей истории выиграл РФПЛ.

В 2008 году Адвокат вынужденно передвинул Ширла из полузащиты на левый фланг обороны, но Радек заблистал и там. Именно с ним в основном составе «Зенит» победил в Кубке УЕФА, а чуть позже – в европейском Суперкубке.

Кем стал:

При Лучано Спаллетти Ширл сел в глубокий запас и перестал получать игровую практику. В конце сезона-2010 игрок по обоюдному согласию расторг контракт с клубом. 11 сентября после матча «Зенит» – «Томь» на «Петровском» очень тепло попрощались с Ширлом. Начиная со следующего года, Радек отыграл несколько сезонов на родине (за «Младу Болеслав» и «Богемианс») и даже выиграл один Кубок Чехии. Но в качестве легенды его запомнили только в одном клубе – в «Зените».

Ким Дон Джин

Кем был:

Ким – рекрут Адвоката и один из тех боевых солдат, что принесли Питеру первое чемпионство. На следующий год после золота кореец был вытеснен из основы Ширлом и просидел в запасе вплоть до сезона-2009, когда снова начал выходить в старте. К сожалению, в октябре того же года Ким, находясь в распоряжении национальной сборной, упал в обморок и был доставлен в госпиталь. С ним такое случалось и раньше – в 2004 году Дон Джин дважды терял сознание на тренировках. Первый раз – в составе олимпийской сборной Южной Кореи, второй – на тренировке «Сеула». «Зенит» не рискнул и расторг контракт с корейским защитником.

Вот как ситуацию с Кимом комментировал генеральный директор клуба Максим Митрофанов:

«Мы очень благодарны Ким Дон Джину за все, что он сделал для «Зенита». Однако по медицинским показаниям мы были вынуждены расторгнуть соглашение с ним, поскольку в настоящий момент в случае продолжения карьеры существует риск для жизни и здоровья футболиста. В то же время «Зенит» выдал Киму все необходимые медицинские рекомендации. Контракт расторгнут без компенсации, согласно правилам ФИФА».

Кем стал:

Несмотря на возможный риск для здоровья, Ким по-прежнему играет в футбол: у него множество сезонов в чемпионатах Кореи, Китая и Таиланда. В настоящий момент Дон Джин числится игроком клуба «Китчи» – команды из высшей гонконгской лиги.

Фатих Текке

Кем был:

Текке переехал в Питер с помпой: в Турции он отгружал мячи пачками, а в «Зените» взял себе 61-й номер и пообещал забить за клуб 61 гол. Обещание турок так и не выполнил – зато активно поучаствовал в золотых успехах «Зенита». На финише сезона-2007 Адвокат неожиданно передоверил Текке место в стартовом составе вперед Павла Погребняка. Фатих отблагодарил тренера важнейшей голевой передачей в поединке против ФК «Москва» и голом в Нальчике. На решающий матч в Раменском Текке снова появился в основе, но был заменен еще в первом тайме – из-за травмы.

Слева направо: Фатих Текке, Павел Погребняк, Илья Максимов.

Еще один важный момент в питерской карьере Текке – финальная игра Кубка УЕФА против «Глазго Рейнджерс». Погребняк перебрал желтых карточек в плей-офф, и у Адвоката не оставалось другой опции, кроме как сыграть с атакующей тройкой Аршавин – Файзулин – Текке. Фатих провел отличный матч и помог Константину Зырянову вбить итоговый гвоздь в крышку шотландского гроба.

Кем стал:

Вы удивитесь, но Текке, завершив карьеру, уже успел поработать тренером на самом высоком уровне. В 2015 году ему ненадолго доверили клуб турецкой Суперлиги «Кайсери Эрджиесспор», но экс-форвард «Зенита» с работой не справился – «Эрджиесспор» занял 17 место в чемпионате и провалился во вторую лигу. Текке ушел из команды, а ее продолжили преследовать неудачи. За несколько лет клуб стремительно опустился до уровня четвертого турецкого дивизиона.

Второй тренерский опыт Текке – «Болуспор» из турецкой первой лиги (аналог российской ФНЛ). Там тоже получилось не слишком удачно, но «Болуспор» хотя бы никуда не вылетел после того, как прекратил сотрудничество с Фатихом. В общей сложности за пять месяцев тренерской работы Текке одержал три победы – очень грустный результат.

К слову, Фатих тепло отзывается о «Зените» и скучает по русской кухне:

«Слежу за командой, стараюсь смотреть все ее матчи. Я очень люблю «Зенит», с глубоким уважением отношусь к руководству и болельщикам. Что касается русских блинов, которые мне очень нравились, но в Турции их не пеку – настоящие блины есть только в Петербурге!».

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