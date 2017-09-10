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  • «Настоящие блины есть только в Петербурге!». Как забытые легионеры «Зенита» скучают по России

«Настоящие блины есть только в Петербурге!». Как забытые легионеры «Зенита» скучают по России

Эрик Хаген

Кем был:

Хаген был посредственным защитником, но очень харизматичным мужиком, так что его не столько не могли обыграть, сколько тупо боялись. Благодаря ярко выраженным лидерским качествам норвежский деф некоторое время носил в «Зените» капитанскую повязку – потом ее надолго передали Тимощуку. Главное достижение Хагена в Питере – золотая медаль 2007 года. Впрочем, под конец чемпионского сезона Эрик выпал из основного состава, так что самые главные матчи «Зенит» вытащил с парой защитников Ломбертс – Шкртел.

Кем стал:

Сразу после выигрыша титула Хаген укатил в аренду в «Уиган», а потом вернулся в чемпионат Норвегии. О лысом защитнике так никто бы и не вспомнил, если бы не его взрывное интервью норвежской прессе в 2014 году. В нем Хаген обвинил игроков «Зенита» в участии в договорных матчах. По словам Эрика, клуб заплатил судье за победу в одном из матчей Кубка УЕФА:

«Один из наших игроков знал судью. У нас были невероятные бонусы за победу в Европе – по 12 тысяч долларов. Перед началом игры этот самый игрок сказал, что каждый из нас скинется по три тысячи на судью. Мы выиграли. Я тогда сказал, что это все е***ное дерьмо, что мы в любом случае сильнее соперника. Но футболисты согласились скинуться. Я был в ярости, сломал дверь и зеркала, но отдал три тысячи из моего бонуса. Партнер подошел ко мне и сказал, что больше такого не будет».

Позже Хаген уточнил, что речь шла об игре «Зенит» – «Витория», но ни во что более серьезное, кроме разового инфошума, его интервью не вылилось.

Ивица Крижанац

Кем был:

Крижанац пришел в команду еще при Петржеле, но его звездный час настал в 2008 году, уже при Адвокате, – тогда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, а Ивица был основным центральным защитником команды в паре с Романом Широковым. Этому послужила цепочка счастливых обстоятельств: сначала Питер покинул Мартин Шкртел, а затем Николас Ломбертс получил тяжелую травму. В итоге Крижанац и Широков составили отличный дуэт и к концу турнира настолько сыгрались, что «Бавария» за две игры полуфинала забила в ворота Малафеева всего один мяч (да и тот – после розыгрыша пенальти).

Кем стал:

В «Зените» Крижанац продержался до конца сезона-2010 и выиграл еще одно чемпионство: первое пришлось на эпоху Адвоката, второе – на эпоху Спаллетти. Завершать карьеру Ивица уехал в родную Хорватию: «Сплит» с радостью принял у себя опытного дефа с багажом европейских титулов. Обещав отыграть за «Сплит» максимум полтора года, Крижанац задержался в футболе на целых три и только в 2014-м попрощался с большим спортом.

Радек Ширл

Кем был:

Ширл – особенный футболист: он нигде не был так успешен, как «Зените», и отыграл за Питер больше матчей, чем суммарно за все другие клубы. Радек навсегда вписал свое имя в историю «Зенита» благодаря золотому голу в Раменском: 11 ноября 2007 года команде Дика Адвоката не хватало победы над «Сатурном», чтобы взять чемпионство. Единственный мяч в той игре записал на свой счет Ширл, сильно пробивший по воротам Кински в начале первого тайма. Этого удара вместе с рикошетом оказалось достаточно, чтобы «Зенит» впервые в своей истории выиграл РФПЛ.

В 2008 году Адвокат вынужденно передвинул Ширла из полузащиты на левый фланг обороны, но Радек заблистал и там. Именно с ним в основном составе «Зенит» победил в Кубке УЕФА, а чуть позже – в европейском Суперкубке.

Кем стал:

При Лучано Спаллетти Ширл сел в глубокий запас и перестал получать игровую практику. В конце сезона-2010 игрок по обоюдному согласию расторг контракт с клубом. 11 сентября после матча «Зенит» – «Томь» на «Петровском» очень тепло попрощались с Ширлом. Начиная со следующего года, Радек отыграл несколько сезонов на родине (за «Младу Болеслав» и «Богемианс») и даже выиграл один Кубок Чехии. Но в качестве легенды его запомнили только в одном клубе – в «Зените».

Ким Дон Джин

Кем был:

Ким – рекрут Адвоката и один из тех боевых солдат, что принесли Питеру первое чемпионство. На следующий год после золота кореец был вытеснен из основы Ширлом и просидел в запасе вплоть до сезона-2009, когда снова начал выходить в старте. К сожалению, в октябре того же года Ким, находясь в распоряжении национальной сборной, упал в обморок и был доставлен в госпиталь. С ним такое случалось и раньше – в 2004 году Дон Джин дважды терял сознание на тренировках. Первый раз – в составе олимпийской сборной Южной Кореи, второй – на тренировке «Сеула». «Зенит» не рискнул и расторг контракт с корейским защитником.

Вот как ситуацию с Кимом комментировал генеральный директор клуба Максим Митрофанов:

«Мы очень благодарны Ким Дон Джину за все, что он сделал для «Зенита». Однако по медицинским показаниям мы были вынуждены расторгнуть соглашение с ним, поскольку в настоящий момент в случае продолжения карьеры существует риск для жизни и здоровья футболиста. В то же время «Зенит» выдал Киму все необходимые медицинские рекомендации. Контракт расторгнут без компенсации, согласно правилам ФИФА».

Кем стал:

Несмотря на возможный риск для здоровья, Ким по-прежнему играет в футбол: у него множество сезонов в чемпионатах Кореи, Китая и Таиланда. В настоящий момент Дон Джин числится игроком клуба «Китчи» – команды из высшей гонконгской лиги.

Фатих Текке

Кем был:

Текке переехал в Питер с помпой: в Турции он отгружал мячи пачками, а в «Зените» взял себе 61-й номер и пообещал забить за клуб 61 гол. Обещание турок так и не выполнил – зато активно поучаствовал в золотых успехах «Зенита». На финише сезона-2007 Адвокат неожиданно передоверил Текке место в стартовом составе вперед Павла Погребняка. Фатих отблагодарил тренера важнейшей голевой передачей в поединке против ФК «Москва» и голом в Нальчике. На решающий матч в Раменском Текке снова появился в основе, но был заменен еще в первом тайме – из-за травмы.

Слева направо: Фатих Текке, Павел Погребняк, Илья Максимов.

Еще один важный момент в питерской карьере Текке – финальная игра Кубка УЕФА против «Глазго Рейнджерс». Погребняк перебрал желтых карточек в плей-офф, и у Адвоката не оставалось другой опции, кроме как сыграть с атакующей тройкой Аршавин – Файзулин – Текке. Фатих провел отличный матч и помог Константину Зырянову вбить итоговый гвоздь в крышку шотландского гроба.

Кем стал:

Вы удивитесь, но Текке, завершив карьеру, уже успел поработать тренером на самом высоком уровне. В 2015 году ему ненадолго доверили клуб турецкой Суперлиги «Кайсери Эрджиесспор», но экс-форвард «Зенита» с работой не справился – «Эрджиесспор» занял 17 место в чемпионате и провалился во вторую лигу. Текке ушел из команды, а ее продолжили преследовать неудачи. За несколько лет клуб стремительно опустился до уровня четвертого турецкого дивизиона.

Второй тренерский опыт Текке – «Болуспор» из турецкой первой лиги (аналог российской ФНЛ). Там тоже получилось не слишком удачно, но «Болуспор» хотя бы никуда не вылетел после того, как прекратил сотрудничество с Фатихом. В общей сложности за пять месяцев тренерской работы Текке одержал три победы – очень грустный результат.

К слову, Фатих тепло отзывается о «Зените» и скучает по русской кухне:

«Слежу за командой, стараюсь смотреть все ее матчи. Я очень люблю «Зенит», с глубоким уважением отношусь к руководству и болельщикам. Что касается русских блинов, которые мне очень нравились, но в Турции их не пеку – настоящие блины есть только в Петербурге!».

Бывшие звездные легионеры чемпионата России. Как у них сейчас дела?

Звезда Крижанац Ивица Хаген Эрик Ширл Радек Ким Дон Джин Текке Фатих
Комментарии (23)
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Saeco
1505032375
"Ивица был основным центральным защитником команды в паре с Романом Широковым", когда это Ромку в беки перевели?)
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Bivaliy67
1505032865
Странно, что о Риксене не вспомнили...
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Михаил Шевченко
1505039350
Очень интересно,спасибо!!
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SPACE TRUCKIN
1505070042
хорошая информация....
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TRELL
1505084633
Хорошие ребята,читал,на душе те времена,которыми мы гордимся до сих пор!)
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giluxa1963
1505102955
хоть что то позитивное напечатали спасибо
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neveldomha
1505113600
Еще стоит вспомнить Алехандро Домингеса. Его светлая голова в матче с Сатурном в сезоне 2007 г. позволила Зениту опередить Спартак на 2 очка и стать чемпионом.
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Alemann
1505130349
Эрик - да! Стоило еще написать о Домингесе, и Пьюгренье (зачетная лысина).
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Danish Dynamite
1505204954
Ой, да таких хороших легионеров много было. Забыли Павла Мареша, в частности. Материал классный, продолжить бы его...
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ARTHUR19
1505311224
Действительно хороший интересный материал, большое спасибо автору. Возникла приятная ностальгия по тем годам, когда на футбол Зенита было действительно приятно смотреть, несмотря на то что не всегда удавалось побеждать, но от этого только приятней были победы. Жаль, что немного игроков представили в этой статье.
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