Почему «Спартак» провалил трансферную кампанию

Итог спартаковского трансферного лета: крайний защитник Тигиев, крайний защитник Петкович, центральный полузащитник Пашалич, нападающий Роша. Первый – перспективен, второй – умен и работоспособен, третий играл в трех топ-лигах (в том числе, в «Монако» и «Милане»), четвертый – очень даже хорош был в «Гремио», да еще и уйдя на левый фланг вернет Промеса на правый.

В общем, укрепились. Двое – готовые игроки, один на вырост, один в ротацию.

Только в целом ситуация выглядит как провал и окончательное признание того, что «Спартак» не хочет расти.

Игровые позиции не усилены

О том, что Тигиев именно сейчас никакая не замена Комбарову, чьих ошибок стало чрезвычайно много в этом сезоне, было известно еще несколько месяцев назад. С тех пор ничего не изменилось. Уровень Петковича подтвердило дерби с ЦСКА, где по его флангу соперники разъезжали как на мотоциклах. Пашалич, несмотря на гол плюс пас, оставляет пока странное впечатление – медлителен, нерешителен, в борьбу вступает нечасто, выигрывает ее еще реже, на замену Зобнина пока совершенно не тянет (Глушаков – тем более). На Рошу еще надо посмотреть.

Позицию вратаря для укрепления никто этим летом не рассматривал, но вопросы в этом «Спартаке» к ней есть – уровень Реброва и так был средним (да еще и затравили после 1:5), а Селихов недавно пропустил шесть мячей в двух дерби.

А еще все там же проблема с центральным защитником. Таски который год подряд рвется в Турцию, Кутепов не слезает с лавки, Боккетти по статистике хорош, но там не учитываются позиционные провалы, которых у итальянца много. Остается Джикия, который тоже неидеален, хотя по уровню игры стоит выше остальных конкурентов за место в составе.

Итого: с вратарем – неясно, в центре обороны есть трудности, с флангами защиты страшно думать о Лиге чемпионов, полузащита, во многом за счет которой «Спартак» стал чемпионом четыре месяца назад, больше не так сильна. Не говоря уже об усилении со скамейки, которого попросту нет.

Постоянные отказы

«Спартак» – чемпион России и по футболу, и по отказанным трансферам. Особенно смешной ситуация стала в последние дни, когда до заключительной недели августа на покупки не было потрачено ни копейки (лишь миллион на аренду), и клуб стал судорожно искать варианты. Корне, Браими, Сапата, Хеведес, Лестьенн, Набиуллин либо просто отказывались сами, либо срывались переговоры по ним. Эпопеи с Луаном и Гараем вообще стоят особняком – от почти оформленных трансферов до громкого срыва.

Удар по имиджу

Впрочем, дело даже не в отказах – этим летом от них страдала даже «Барселона» (а Коутиньо наверняка рыдает до сих пор). Дело в самих спартаковских трансферных конвульсиях, логику которых понять крайне тяжело. Еще сложнее спокойно смотреть на то, как «Спартак» возвращается к своему привычному графику – по скандалу за сезон.

Прежде всего, неясно, зачем нужно было вице-президенту «Спартака» Наилю Измайлову затевать спор через прессу с Массимо Каррерой, чьи позиции, уж по крайней мере в фанатской части, прочны как ни у кого другого со времен Олега Романцева. Измайлов перечислил фамилии игроков, которыми хотел усилить команду Каррера, затем сообщил, что тренеру не нужны Смолов и Канунников. Итальянец вынужденно защищался. Причем даже эта встряска ничего не дала – подписали Рошу в конце месяца. На этом все. Так работает клуб-чемпион.

Владельца будто бы и нет

В тексте о чемпионстве «Спартака» появлялась надежда на светлое будущее, поскольку в прошлом сезоне все удивительно здорово совпало: в руководстве не ругались, на тренера не давили, игроки поверили, фанаты помогли. Отличная стартовая позиция для того чтобы как в ставшем известном слогане – «вернуться править». Грамотное усиление команды-чемпиона, укрепление скамейки и новые амбиции, ведущие к трофеям и победам.

Ничего для этого сделано не было. «Спартак» рухнул туда, где и находился последние годы – в постоянной борьбе лишь за место в еврокубках, ежегодно сотрясаясь скандалами и выслушивая насмешки над своей трансферной политикой. В очередной раз стало понятно, что у клуба нет стремления развиваться и побеждать, нет никакой стратегии. Вопрос лишь один, есть ли вообще у клуба владелец, который должен отвечать за весь бардак? Вовремя платить зарплату и позировать с трофеями – это далеко не все, что требуется от владельца главного футбольного клуба страны, Леонид Арнольдович.

Впрочем, удивляться чему-либо в «Спартаке» за 14 лет правления Федуна уже не стоит.

Горький осадок

Массимо Каррера пока никак не комментировал итоги трансферной деятельности «Спартака» этим летом. В клубе зачем-то пообещали организовать по этой теме специальную пресс-конференцию, на которой наверняка будет сказано о «тяжелом» трансферном рынке, нежелании клиентов ехать в Россию и завышенных зарплатах. Приготовьтесь к тысяче причин, которыми люди, непосредственно занимавшиеся организацией трансферов, будут оправдывать свое несоответствие уровню клуба, в котором они трудятся. Приготовьтесь к долгому обсуждению их фраз, которые наверняка станут крылатыми.

Каррера, который не получил должного усиления и который без того постоянно под давлением, теперь вернется к работе с мрачными мыслями о будущем. Пока его будет бодрить лишь сама возможность дебюта в Лиге чемпионов. Проблемы никуда не делись, их стало еще больше. Сегодня – первый день, когда усилиться уже нельзя. На сколько теперь хватит тренера-чемпиона для работы в клубе, где по-чемпионски кроме него больше никто работать не готов?

До старта в ЛЧ осталось меньше двух недель. Весело будет в любом случае.

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