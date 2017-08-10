Как добавить «Бомбардир» в исключения AdBlock

Нажмите на кнопку блокировщика в правом верхнем углу.

Выберите пункт «не запускать на страницах этого домена».

Если отключение блокировщика рекламы не помогает, проблема может быть в файерволе (межсетевом экране), установленном на вашем компьютере.

В этом случае нужно добавить сайт bombardir.ru в исключения в настройках вашего межсетевого экрана.

Зайдите в настройки программы, далее – «дополнительные настройки» – «веб-контроль» – «исключения» – «добавить» – впишите bombardir.ru, нажмите кнопку «добавить», далее везде нажимайте «ОК».