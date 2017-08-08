Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Я благодарю Бога, что подарил мне вторую жизнь». «Шапекоэнсе» и «Барселона» сыграли матч памяти

«Я благодарю Бога, что подарил мне вторую жизнь». «Шапекоэнсе» и «Барселона» сыграли матч памяти

Фанаты «Барселоны» собрались на «Камп Ноу», чтобы встретить свою команду перед новым сезоном. Пока Вальверде обещал «Барсе» новые победы, а Иньеста говорил дежурные слова о целеустремленности и желании всегда побеждать, зрители мороженое и наслаждались вечерним каталонским солнцем.

Но за пять минут до начала игры их настроение резко переменилось: из подтрибунного помещения вышли выжившие в авиакатастрофе игроки «Шапекоэнсе». Защитник Элио Нето под аплодисменты помогал добраться до центра поля Жаксону Фольману. Вратарь во время авиакатастрофы лишился ноги и теперь ходит с помощью протеза. В одну из следующих секунд камера выхватила реакцию трибун. Одна из сентиментальных девушек впала в истерику и даже не смогла смотреть на происходящее. По лицам всех фанатов безудержно катились слезы. Алан Рушел, Нето и Фольман сделали символические удары по мячу, после чего крепко обнялись и расплакались. Им невероятно повезло. Но погибших друзей уже не вернешь.

На «Камп Ноу» вспоминали и других трех выживших в авиакатастрофе, и фамилию каждого встречали под громогласные овации. Химена Суарес – стюардесса – получила тяжелую травму позвоночника и до сих пор не может нормально ходить и сидеть. Она – мать двух детей. «Представители «Шапекоэнсе» обещали мне помочь, но реальной поддержки я от них так и не получаю», – заявила как-то в интервью бывшая стюардесса. Зато на призыв матери-одиночки откликнулась «Барселона», которая контактирует с Хименой. «Барселона» – единственная команда, которая поддерживала нас с первого дня. Именно поэтому мы приняли решение приехать на Кубок Гампера на «Камп Ноу», – заявил президент «Шапе» Давид Фильо.

Хотя в общий календарь встреча с «Барсой» не вписывалась вообще. Буквально вчера команда сыграла изнурительный матч с «Коритибой», в котором уступила 0:2. После очередного поражения «Шапекоэнсе» опустился в Серии А на 16 место – идущий вслед за ним «Сан-Паулу» располагается в зоне вылета. Долгий перелет в Европу, дикая усталость – все это должно было накрыть игроков «Шапе» в Каталонии. Месси, Суарес и компания как могли старались освежить бразильцев, делая с ними селфи и расслабленно разговаривая за жизнь. В прошлом году «Барселона» с большим трудом завоевала Кубок Гампера, вырвав победу у «Сампдории» – 3:2. На этот раз никакой борьбы не получилось. «Барса» пешком разгромила «Шапекоэнсе» со счетом 5:0, но голы и результат в этот вечер были не главными.

Правый защитник «Шапе» – тот самый чудом выживший Алан Рушел – много ошибался. Но разве это имеет хоть какое-то значение? На 36-й минуте, когда диктор объявил о замене Рушела, тот упал на газон и со слезами на глазах стал читать молитву. К нему поспешили ряд игроков, включая Месси, Суареса и Иньесту: они обняли Алана особенно тепло. «Я хочу поблагодарить Бога за то, что он подарил мне вторую жизнь. Это возвращение стало возможно благодаря нему и чуду, которое меня сопровождало все эти полгода», – заявил Рушел, не сдерживая слез.

По окончании матча Серхио Бускетс был приглашен организаторами на передачу Кубка Гампера. Опорник улыбнулся, но в его действиях чувствовалось стеснение: «Барса» обыграла обескровленную команду, которая продолжает учиться жить после трагедии. В составе «Шапекоэнсе» есть несколько относительно известных имен. Вратарь Артур Мораэш когда-то был дублером Дони в «Роме» и выходил с «Брагой» в финал Лиги Европы. Нападающий Тулио Де Мело завоевывал чемпионство с «Лиллем» и выступал в Италии за «Палермо». Наконец, его коллега Веллингтон Паулиста мелькнул в «Вест Хэме» и «Алавесе». Но всего этого слишком мало, чтобы чувствовать себя комфортно даже в рамках бразильской Серии А.

Впереди у «Шапекоэнсе» зубодробительный календарь: «Коринтианс», «Палмейрас», «Крузейро» и «Гремио» борются за чемпионство. Зацепить очки хотя бы в одном из этих матчей будет почти невозможно, а от зоны вылета зеленых отделяют всего три очка. Команда выиграла всего два матча из последних 12-ти и даже сменила тренера, но пока приход Винисиуса Эутропио ничего не изменил. В декабре прошлого года «Шапекоэнсе» предложили три года гарантированного невылета, но клуб отказался. Теперь «Шапе» может покинуть Серию А и обратно вернуться в низшие лиги. Туда, откуда команду вытягивал состав, погибший в злосчастной авиакатастрофе.

Угроза смерти, женщина-конкурент, безграмотность. Как обладатель «Золотого мяча» хочет стать президентом страны

Барселона Шапекоэнсе
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Аристократ Олжик
1502178867
Нормально??? В дань памяти жертвам, Барселона пригласила Шапокоэнсе, и нанесла им сокрушительное поражение . . . Какой благородный поступок, хорошо что Неймар в этом балагане не участвовал
Меня бы такой поступок оскорбил бы . . . Не то, чтобы Барса должна была проиграть, но не 5-0 же . . .
Ответить
Torvald64
1502179798
Футбол для зрителей. Если бы Барса быстро забила 2, а потом начала тупо катать мяч лишь бы соперников не обижать, кому от этого было бы хорошо? К тому же, не исключаю, что бразильцы сами попросили сыграть с ними в полную силу без всяких скидок. С учётом, что этот клуб отказался от предложенного гарантированного места в бразильской элите на 3 сезона - видно, что они не хотят, чтобы к ним относились как к неполноценным и делали вообще какие-то поблажки.
Ответить
4agaaa
1502185278
Невозможна для чтения статья... только слезы... читал 15 минут эти несколько строк( ужасная трагедия.... Барселоне спасибо за поддержку!
Ответить
Главные новости
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
5
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+