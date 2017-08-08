«Я благодарю Бога, что подарил мне вторую жизнь». «Шапекоэнсе» и «Барселона» сыграли матч памяти

Фанаты «Барселоны» собрались на «Камп Ноу», чтобы встретить свою команду перед новым сезоном. Пока Вальверде обещал «Барсе» новые победы, а Иньеста говорил дежурные слова о целеустремленности и желании всегда побеждать, зрители мороженое и наслаждались вечерним каталонским солнцем.

Но за пять минут до начала игры их настроение резко переменилось: из подтрибунного помещения вышли выжившие в авиакатастрофе игроки «Шапекоэнсе». Защитник Элио Нето под аплодисменты помогал добраться до центра поля Жаксону Фольману. Вратарь во время авиакатастрофы лишился ноги и теперь ходит с помощью протеза. В одну из следующих секунд камера выхватила реакцию трибун. Одна из сентиментальных девушек впала в истерику и даже не смогла смотреть на происходящее. По лицам всех фанатов безудержно катились слезы. Алан Рушел, Нето и Фольман сделали символические удары по мячу, после чего крепко обнялись и расплакались. Им невероятно повезло. Но погибших друзей уже не вернешь.

На «Камп Ноу» вспоминали и других трех выживших в авиакатастрофе, и фамилию каждого встречали под громогласные овации. Химена Суарес – стюардесса – получила тяжелую травму позвоночника и до сих пор не может нормально ходить и сидеть. Она – мать двух детей. «Представители «Шапекоэнсе» обещали мне помочь, но реальной поддержки я от них так и не получаю», – заявила как-то в интервью бывшая стюардесса. Зато на призыв матери-одиночки откликнулась «Барселона», которая контактирует с Хименой. «Барселона» – единственная команда, которая поддерживала нас с первого дня. Именно поэтому мы приняли решение приехать на Кубок Гампера на «Камп Ноу», – заявил президент «Шапе» Давид Фильо.

Хотя в общий календарь встреча с «Барсой» не вписывалась вообще. Буквально вчера команда сыграла изнурительный матч с «Коритибой», в котором уступила 0:2. После очередного поражения «Шапекоэнсе» опустился в Серии А на 16 место – идущий вслед за ним «Сан-Паулу» располагается в зоне вылета. Долгий перелет в Европу, дикая усталость – все это должно было накрыть игроков «Шапе» в Каталонии. Месси, Суарес и компания как могли старались освежить бразильцев, делая с ними селфи и расслабленно разговаривая за жизнь. В прошлом году «Барселона» с большим трудом завоевала Кубок Гампера, вырвав победу у «Сампдории» – 3:2. На этот раз никакой борьбы не получилось. «Барса» пешком разгромила «Шапекоэнсе» со счетом 5:0, но голы и результат в этот вечер были не главными.

Правый защитник «Шапе» – тот самый чудом выживший Алан Рушел – много ошибался. Но разве это имеет хоть какое-то значение? На 36-й минуте, когда диктор объявил о замене Рушела, тот упал на газон и со слезами на глазах стал читать молитву. К нему поспешили ряд игроков, включая Месси, Суареса и Иньесту: они обняли Алана особенно тепло. «Я хочу поблагодарить Бога за то, что он подарил мне вторую жизнь. Это возвращение стало возможно благодаря нему и чуду, которое меня сопровождало все эти полгода», – заявил Рушел, не сдерживая слез.

По окончании матча Серхио Бускетс был приглашен организаторами на передачу Кубка Гампера. Опорник улыбнулся, но в его действиях чувствовалось стеснение: «Барса» обыграла обескровленную команду, которая продолжает учиться жить после трагедии. В составе «Шапекоэнсе» есть несколько относительно известных имен. Вратарь Артур Мораэш когда-то был дублером Дони в «Роме» и выходил с «Брагой» в финал Лиги Европы. Нападающий Тулио Де Мело завоевывал чемпионство с «Лиллем» и выступал в Италии за «Палермо». Наконец, его коллега Веллингтон Паулиста мелькнул в «Вест Хэме» и «Алавесе». Но всего этого слишком мало, чтобы чувствовать себя комфортно даже в рамках бразильской Серии А.

Впереди у «Шапекоэнсе» зубодробительный календарь: «Коринтианс», «Палмейрас», «Крузейро» и «Гремио» борются за чемпионство. Зацепить очки хотя бы в одном из этих матчей будет почти невозможно, а от зоны вылета зеленых отделяют всего три очка. Команда выиграла всего два матча из последних 12-ти и даже сменила тренера, но пока приход Винисиуса Эутропио ничего не изменил. В декабре прошлого года «Шапекоэнсе» предложили три года гарантированного невылета, но клуб отказался. Теперь «Шапе» может покинуть Серию А и обратно вернуться в низшие лиги. Туда, откуда команду вытягивал состав, погибший в злосчастной авиакатастрофе.

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