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    «Подождите еще немного». Почему Бердыев проваливается в «Рубине»


    3.7
    Голосов: 7
    23.07.2017 08:00
    «Рубин» начал чемпионат с двух поражений. «Бомбардир» разбирается, есть ли в неудачном результате вина Курбана Бердыева.

    С возвращением Курбана Бердыева в «Рубине» возродилась целая эпоха. Казанский клуб именно при Бердыеве переживал знаменательные победы над «Барселоной», успешно выступал в чемпионате России. Сейчас «Рубин» скатился до уровня середняков. В команде перебор легионеров и футболистов, из которых тяжело лепить сплоченный коллектив. «Рубин» – сборище ярких индивидуальностей. Курбан Бердыев не любит такие клубы.

    По первым турам видно, что Бердыев действительно пытается создать из «Рубина» второй «Ростов». Ростовчане были командой. Такие прогнозы перед началом чемпионата выглядели актуально хотя бы из-за трансферов. Джанаев, Азмун, Кудряшов, Гранат – все они последовали за тренером в новую команду. Мог прийти и его любимчик Кристиан Нобоа, но эквадорец выбрал «Зенит». Даже тактика у Бердыева снова такая же. Есть здесь и тройка центральных защитников, и массивный центр поля, и пара нападающих. Но план пока не работает.

    Состав «Рубина» на матч с «Краснодаром».

    Персоналии Бердыев пробовал разные. В матче с «Краснодаром» в центре обороны вышла связка Камболов – Бурлак из «Локомотива» прошлых лет. К ней добавили Граната и получилась смесь, приведшая к двум голам быстрого Лаборде. Бурлак ошибался больше остальных, поэтому на следующую игру в состав не попал. Рочине и Караденизу не хватило атакующей остроты. Главное отличие и преимущество «Рубина» перед «Ростовом» – длинная скамейка. Здесь тренер может сменить половину состава и не потерять в качестве. Поражение от «Краснодара» заставило Бердыева пойти на эти изменения.

    Состав «Рубина» на матч с «Зенитом».

    В игре с «Зенитом» Бердыев перетасовал стартовый состав на три фамилии. Но структурные изменения оказались глобальнее. Реактивный Набиуллин вышел на левый фланг обороны. Кудряшов перешел в центр, сменив там наказанного Бурлака. Вместо Рочины на поле оказался оборонительный Сонг, вместо Карадениза – молодой Жемалетдинов. Именно новый нападающий и забил единственный гол «Рубина» в ворота «Зенита». Но «Рубин» снова проиграл, дважды пустив от Дриусси.

    «Зенит» выиграл эту встречу на классе, за счет игроков более высокого уровня. Дриусси с первого же выхода в старте показал, что наших защитников не боится. Тем более что игроки обороны нынешнего «Рубина» далеки даже от уровня многоопытного Сесара Наваса. При этом огромную бригаду защитников-иностранцев Бердыев оставляет в запасе, продолжая верить в собственные идеи.

    «У меня играют те, кто выглядит предпочтительнее остальных. Подождите еще немного. В ближайшее время все будет», – сказал Бердыев после встречи с «Зенитом». Пока его «Рубин» буксует без очков. Болельщики же продолжают надеяться, что провал на старте сезона – временное явление. Курбан Бердыев пытается построить новый «Рубин» со своими идеями. Здесь он снова тренер с безграничным кредитом доверия. Здесь его готовы бесконечно ждать.

    «Главная крыша страны». У стадиона «Зенита» снова проблемы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Рубин»
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 7
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 28 июля 2017, 16:10

      Может глупость скажу, но игра с Зенитом была лучшей за последний год. Видено, отлаживается игра в обороне и берётся под контроль центр поля..
      Не хватало Лестьена и Жонатаса, Жаль Бауэру времени игрового не предоставляют.. С Бурлаком, Комболовым и Канунниковым игра портиться.. Уровень Аргентинцев Зенита выше конечно

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 24 июля 2017, 12:12

      Всегда считал, что Комболов - шляпа! Да и Бурлак тоже. Нужен грамотный центрдеф.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 24 июля 2017, 01:36

      с краснодаром шансов не было а с зенитом сами упустили очки вели в счете могли и забить даже

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      Рейтинг: +15

      МСЭ 23 июля 2017, 22:16

      Надеемся и верим...

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 23 июля 2017, 21:14

      Плеханову- лучше разберись почему провалил старт твой любимый чпартак и не лезь своим свиным рылом в калашный ряд

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 23 июля 2017, 18:09

      да всё получиться у Бердыева.проиграли Краснодару и Зениту,топовым командам.рано ещё судить тренера.

      4
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 23 июля 2017, 16:08

      увы но пока Бердыев не найдет игроки типа Наваса, который за яйца будет держать всю оборону он вряд ли будет в 3-ке...отпустив Квирквелию он сделал очень большую ошибку!

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 23 июля 2017, 12:35

      скоро бердыев наведет порядок в клубе вот тогда посмотрим на игру команды

      4
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 23 июля 2017, 12:12

      По мне, так Рубин достойно сыграл в Питере... Давление выдерживал, во втором тайме прибавил бодрости.... Концовка не сложилась, но это случай, который склонил чащу весов в пользу Зенита... Два поражения тяжеловато для старта.... Надеюсь Бекиевич выправит ситуацию...

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      Рейтинг: +28

      Tubba 23 июля 2017, 12:07

      Рано радуетесь газовики, будет ответный матч вот тогда и узрите Рубин Бердыева, и будете ныть и ссылаться на все что угодно в поражении , но не на свою команду.

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      Рейтинг: +28

      Tubba > _Marqella_ 23 июля 2017, 12:42

      очень жду этого матча, но больше жду Питером )

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