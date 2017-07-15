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Почему на новый «Ростов» страшно смотреть

В летнее трансферное окно «Ростов» пока в минусе на 550 тысяч евро. За деньги в команду пришли исландский защитник Ингасон, словенский оборонец Бобен и полузащитник Майер. С продажи игроков «Ростов» получил деньги только за Терентьева, которого отдали в «Зенит» за 2 миллиона. При этом команду покинули два голкипера, почти вся линия обороны, лидеры клуба и сборной России. Ерохин, Полоз, Нобоа, Навас, Азмун – эти и другие футболисты были лицом «Ростова», зажигавшего в еврокубках в предыдущем сезоне. Курбан Бердыев ушел из клуба, а вслед за ним сменился и почти весь коллектив игроков. Теперь здесь все по-другому.

Илья Абаев – основной голкипер нового «Ростова». С сезона-2014/15 Абаев провел в Премьер-лиге всего одну игру. Защитник Устинов никогда в карьере не играл больше восьми встреч за один розыгрыш турнира в высшем дивизионе. Хавбек Зуев начинал прошлый сезон в чемпионском «Спартаке», а потом вылетал с «Крыльями», где не показал ничего. Юсупов оказался не нужен «Зениту», Дядюн – «Рубину». Все они почти не играли, проигрывая конкуренцию высококлассным конкурентам. И это еще бригада из «Спартака-2» пока не готова выходить на поле за «Ростов» в новом сезоне.

Леониду Кучуку досталось странное наследие, из которого придется лепить команду. Матч с «Уралом» показал, что у нового «Ростова» еще и абсолютно нет везения. Уже через 15 минут после начала игры травму получил Александр Бухаров. В концовке тайма Ингасон столкнулся с Гацканом и повредил нос. «Ростов» не смог обыграть «Урал» по делу, едва отыгравшись в матче равных команд. Здесь больше не мечтают о Лиге Европы. Этот «Ростов», как бы пессимистично не звучали такие прогнозы, будет бороться за сохранение места в элите. На большее с составом из отверженных другими командами игроков рассчитывать довольно сложно.

У «Ростова» есть интересный новичок из «Челси», есть бывший спартаковец Евгений Макеев. Они еще попадут в состав и добавят чего-то нового этому коллективу. Возможно, будут и другие приобретения футболистов второго сорта. Пока же такие перемены больше напоминают ситуацию в московском «Динамо». Там с подобными проблемами клуб быстро докатился до ФНЛ, где пережил перезагрузку.

Россия. Премьер-лига Россия Ростов
Комментарии (26)
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1500127400
Прощай "Ростов" ...
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kazak161
1500128117
Удачи тебе Ростов-на-Дону,а этим калымагам,из денежных мешков,ни чего не светит в Лиге чемпионов,Ростов это Россия а газпромовские и нефтяные это бизнес на футболе,там нет ни чего доброго!!!
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Sany-116
1500128151
Вот этот понос видимо был подготовлен за месяц до этого матча, не посмотрев матч эти буквы были выложены на сайт. Пошли вон все не недоброжелатели. Ростов ещё покажет себя.
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challenger98
1500128372
Откуда такое желание потопить Ростов. Всё та же крепкая команда. Конечно, за места в ЛЧ и ЛЕ бороться не будут, но вылет им явно не грозит. Удачи Ростову
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Егор Велунов
1500133785
Трудно создавать сильные клубы без денег. но эксперт. который суди об игроке по количеству матчей, это уже страшно :).
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spam2009
1500135622
Аффтар несет какую-то ахинею. Заголовок статьи вообще ни в какие ворота не лезет. Полный бред
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m40
1500136266
Ну про ,,второй сорт,, это конечно не очень тактично. При таком отношении автора к игрокам отписавшиеся в комментариях тоже не обязаны быть полит корректными к самому автору.
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deinego77@yandex.ru
1500137123
Вот какая ты всё таки гнида вшивая написавшая о Ростове хрень!!! Микрофон орлова тебе в опу бездарный!!!
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Serg919
1500137490
Автор покурил на славу)
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Сибирь за Спартак
1500188854
Ростов в Ебугре был очень неплох, даже несмотря на вынужденные замены. Если не будет проблем с финансированием, все у ростовчан будет хорошо.
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