Почему на новый «Ростов» страшно смотреть

В летнее трансферное окно «Ростов» пока в минусе на 550 тысяч евро. За деньги в команду пришли исландский защитник Ингасон, словенский оборонец Бобен и полузащитник Майер. С продажи игроков «Ростов» получил деньги только за Терентьева, которого отдали в «Зенит» за 2 миллиона. При этом команду покинули два голкипера, почти вся линия обороны, лидеры клуба и сборной России. Ерохин, Полоз, Нобоа, Навас, Азмун – эти и другие футболисты были лицом «Ростова», зажигавшего в еврокубках в предыдущем сезоне. Курбан Бердыев ушел из клуба, а вслед за ним сменился и почти весь коллектив игроков. Теперь здесь все по-другому.

Илья Абаев – основной голкипер нового «Ростова». С сезона-2014/15 Абаев провел в Премьер-лиге всего одну игру. Защитник Устинов никогда в карьере не играл больше восьми встреч за один розыгрыш турнира в высшем дивизионе. Хавбек Зуев начинал прошлый сезон в чемпионском «Спартаке», а потом вылетал с «Крыльями», где не показал ничего. Юсупов оказался не нужен «Зениту», Дядюн – «Рубину». Все они почти не играли, проигрывая конкуренцию высококлассным конкурентам. И это еще бригада из «Спартака-2» пока не готова выходить на поле за «Ростов» в новом сезоне.

Леониду Кучуку досталось странное наследие, из которого придется лепить команду. Матч с «Уралом» показал, что у нового «Ростова» еще и абсолютно нет везения. Уже через 15 минут после начала игры травму получил Александр Бухаров. В концовке тайма Ингасон столкнулся с Гацканом и повредил нос. «Ростов» не смог обыграть «Урал» по делу, едва отыгравшись в матче равных команд. Здесь больше не мечтают о Лиге Европы. Этот «Ростов», как бы пессимистично не звучали такие прогнозы, будет бороться за сохранение места в элите. На большее с составом из отверженных другими командами игроков рассчитывать довольно сложно.

У «Ростова» есть интересный новичок из «Челси», есть бывший спартаковец Евгений Макеев. Они еще попадут в состав и добавят чего-то нового этому коллективу. Возможно, будут и другие приобретения футболистов второго сорта. Пока же такие перемены больше напоминают ситуацию в московском «Динамо». Там с подобными проблемами клуб быстро докатился до ФНЛ, где пережил перезагрузку.