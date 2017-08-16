Матич перешел в «Манчестер Юнайтед», Мората − игрок «Челси». Таблица летних трансферов АПЛ

Челси

Пришли: в. Кабальеро (свободный агент), з. Рюдигер (Рома, Италия), п. Бакайоко (Монако, Франция), н. Мората (Реал, Испания)

Ушли: в. Бегович, з. Аке (оба – Борнмут), п. Куадрадо (Ювентус, Италия), п. Атсу (Ньюкасл), п. Кивомья (Донкастер), п. Траоре (Лион, Франция), н. Соланке (Ливерпуль), н. Абрахам (Суонси, в аренду), н. Палмер (Хаддерсфилд, в аренду), з. Кейн (Гронинген, Голландия, в аренду), п. Колкетт (Витесс, Голландия, в аренду), з. Эйна (Халл Сити, в аренду), п. Лофтус-Чик (Кристал Пэлас, в аренду), п. Чалоба (Уотфорд), п. ван Гинкел (ПСВ, Голландия, в аренду), н. Угбо (Барнсли, в аренду), п. Али (Витесс, Голландия, в аренду), п. Матич (Манчестер Юнайтед)

Тоттенхэм

Пришли: -

Ушли: з. Огилви (Гилленгем, в аренду), з. Уокер (Манчестер Сити), в. Макги (Портсмут), з. Фасио (Рома, Италия), н. Н'Жье (Марсель, Франция)

Манчестер Сити

Пришли: в. Эдерсон (Бенфика, Португалия), п. Б.Силва (Монако, Франция), з. Уокер (Тоттенхэм), п. Луис (Васку да Гама, Бразилия), з. Менди (Монако, Франция), з. Данило (Реал, Испания)

Ушли: в. Кабальеро, з. Клиши, з. Санья, п. Навас (все – свободные агенты), з. Сабалета (Вест Хэм), в. Гунн (Норвич, в аренду), з. Анхелиньо (НАК, Голландия, в аренду), п. Муй (Хаддерсфилд), п. Селина (Ипсвич, в аренду), н. Унал (Вильярреал, Испания), н. Собрино (Алавес, Испания), з. Ковени (Ноттингем Форест), п. Сукулини (Эллас Верона, Италия), п. Нтчам (Селтик, Шотландия), н. Нолито (Севилья, Испания), в. Харт (Вест Хэм, в аренду), н. Ихеначо (Лестер)

Ливерпуль

Пришли: з. Фланаган (Ливерпуль, из аренды), н. Соланке (Челси, бесплатно), н. Салах (Рома, Италия), з. Робертсон (Халл Сити)

Ушли: з. Уисдом (Дерби Каунти), в. Фултон (Гамильтон Академикал, Шотландия), п. Лейва (Лацио, Италия), п. Стюарт (Халл Сити)

Арсенал

Пришли: з. Колашинац (Шальке, Германия), н. Лаказетт (Лион, Франция)

Ушли: п. Уиллок (Бенфика, Португалия), н. Асано (Штутгарт, Германия, в аренду), н. Хайндс (Вольфсбург, Германия), п. Кроули (Виллем II, Голландия), з. Бола (Бристоль Роверс, в аренду), в. Щесны (Ювентус, Италия), н. Саного (Тулуза, Франция), в. Мартинес (Хетафе, Испания, в аренду)

Манчестер Юнайтед

Пришли: з. Линделоф (Бенфика, Португалия), н. Лукаку (Эвертон), п. Матич (Челси)

Ушли: п. Харроп (Престон), з. Пул (Ноттингем Форест, в аренду), н. Руни (Эвертон), в. Хендерсон (Шрусбери), п. Янузай (Реал Сосьедад, Испания), в. Джонстон (Астон Вилла, в аренду)

Эвертон

Пришли: в. Пикфорд (Сандерленд), з. Маркело (Волендам, Голландия), з. Кин (Бернли), п. Оньекуру (Эйпен, Бельгия), н. Классен (Аякс, Голландия), н. Рамирес (Малага, Испания), н. Матис (Метц, Франция), п. Донкор (Вольфсбург, Германия), п. Боулер (КПР), н. Руни (Манчестер Юнайтед), з. Мартина (Саутгемптон)

Ушли: в. Гриффитс (Мотеруэлл), п. Оньекуру (Андерлехт, Бельгия, в аренду), п. Клеверли (Уотфорд), н. Макалени (Флитвуд), н. Деулофеу (Барселона, Испания), н. Лукаку (Манчестер Юнайтед), з. Браунинг (Сандерленд), з. Гэллоуэй (Сандерленд), п. Макгиди (Сандерленд), н. Даффус (Олдхэм), п. Бэрри (Вест Бромвич)

Саутгемптон

Пришли: т. Пеллегрино (Алавес, Испания), з. Беднарек (Лех, Польша), п. Лемина (Ювентус, Италия)

Ушли: т. Пюэль, з. Мартина, з. Касерес, п. Изгров, п. Уиллард (все – свободные агенты), з. Маккарти (Барнсли), н. Родригес (Вест Бромвич), п. Рид (Норвич, в аренду), в. Льюис (Данди Юнайтед, в аренду)

Борнмут

Пришли: в. Бегович, п. Аке (оба – Челси), п. Махони (Блэкберн), н. Дефо (Сандерленд)

Ушли: в. Траверс (Веймут, в аренду), в. Эллсоп (Блэкпул, в аренду)

Вест Бромвич

Пришли: н. Родригес (Саутгемптон), н. Чанг (Витесс, Голландия), з. Хегази (Аль-Ахли, Египет), п. Бэрри (Эвертон)

Ушли: з. Поконьоли (Стандард, Бельгия), п. Флетчер (Сток Сити), н. Чанг (Вердер, Германия), п. Гарднер (Бирмингем)

Вест Хэм

Пришли: з. Сабалета (Манчестер Сити), в. Харт (Манчестер Сити, в аренду), н. Чичарито (Байер, Германия), п. Арнаутович (Сток Сити), п. Хаксабанович (Хальмстад, Швеция)

Ушли: в. Хаус, з. Арбелоа, з. Нойл, з. Уэстли, н. Форд (все – свободные агенты), в. Шпигель (Боавишта, Португалия), з. Хендри (Саутенд), з. Оксфорд (Боруссия М, Германия, в аренду), п. Нордтвейт (Хоффенхайм, Германия), п. Торе (Бешикташ, Турция, из аренды), н. Каллери (Депортиво, Уругвай, из аренды), н. Валенсия (УАНЛ Тигрес, Мексика), п. Добсон (Спарта Роттердам, Голландия), п. Фегули (Галатасарай, Турция)

Лестер

Пришли: з. Хьюз (Честер), з. Магуайр (Халл Сити), п. Иборра (Севилья, Испания), в. Якупович (Халл Сити), н. Ихеначо (Манчестер Сити)

Ушли: в. Цилер (Штутгарт, Германия), п. Капустка (Фрайбург, Германия, в аренду), п. Лоуренс (Дерби Каунти)

Сток Сити

Пришли: п. Флетчер (Вест Бромвич, бесплатно), з. Таймон (Халл Сити), п. Пембертон (Блэкберн), з. Мартинс Инди (Порту, Португалия), н. Хесе (Сток Сити)

Ушли: в. Бахманн (Уотфорд, бесплатно), в. Гивен, в. Истед, з. Тэйлор, п. Эдвардс, н. Уоринг (все – свободные агенты), н. Уолтерс (Бернли), п. Арнаутович (Сток Сити)

Кристал Пэлас

Пришли: т. Ф.де Бур, п. Лофтус-Чик (Челси, в аренду), з. Ридевальд (Аякс, Голландия)

Ушли: в. Манданда (Марсель, Франция), н. Кэмпбелл (Халл Сити)

Суонси

Пришли: в. Малдер (Херенвен, Голландия), н. Абрахам (Челси, в аренду), п. Меса (Лас-Пальмас, Испания), п. Уолш (Фин Харпс, Ирландия), з. Харрис (Ковентри)

Ушли: в. Треммель, в. Викерс, з. Шепард, з. Табану, п. Джонс, п. Дайсон, п. Холланд, н. Эмнес (все – свободные агенты), п. Джеймс (Шрусбери, в аренду), н. Самуэль (Стевенейдж), н. Гомис (Галатасарай, Турция), н. Бастон (Малага, в аренду), з. Амат (Бетис, в аренду), п. Корк (Бернли), з. Робертс (Мидлсбро, в аренду)

Бернли

Пришли: з. Тейлор (Лидс), н. Уолтерс (Сток Сити), п. Корк (Суонси)

Ушли: з. Хилл, з. Оломовеве, п. Найтли, п. Бартон, п. Грин, н. Пинглинг (все – свободные агенты), з. Фланаган (Ливерпуль, из аренды), п. Гиннелли (Линкольн, в аренду), з. Кин (Эвертон), н. Массанка (Рексхэм, в аренду), н. Джексон (Саутпорт, в аренду), н. Хеннингс (Фортуна Дюссельдорф, Германия), в. Робинсон (завершил карьеру), н. Грэй (Уотфорд)

Уотфорд

Пришли: в. Бахманн (Сток Сити, бесплатно), з. Фемениа (Алавес, Испания), п. Хьюз (Дерби Каунти), н. Клеверли (Эвертон), т. Марко Силва, п. Чалоба (Челси), н. Грэй (Бернли), п. Ричарлисон (Флуминенсе, Бразилия)

Ушли: н. Льюис (Кроули Таун, в аренду), п. Марио Суарес (Гуйчжоу Чжичэн, Китай), п. Кумс (Андерлехт, Бельгия), п. Бергейс (Фейенорд, Голландия),

Ньюкасл

Пришли: з. Лежен (Эйбар, Испания), п. Атсу (Челси), з. О'Коннор (Арсенал), з. Ярни (Эвертон), п. Мерфи (Норвич), п. Мерино (Боруссия Д, Германия, в аренду)

Ушли: в. Селс (Андерлехт, Бельгия, в аренду), з. Сатка (Дунайска Стреда, бесплатно), з. Мбабу (Янг Бойз, Швейцария), п. Товен (Марсель, Франция), п. Вукич (Твенте, Голландия), з. Анита (Лидс), н. Гиллеад (Брэдфорд, в аренду), н. Хердман (Бери, в аренду), н. Армстронг (Болтон, в аренду), н. Гуффран (Гезтепе, Турция)

Брайтон

Пришли: в. Райан (Валенсия, Испания), з. Керр (Селтик, Шотландия), п. Гросс (Ингольштадт, Германия), з. Зуттнер (Ингольштадт, Германия), п. Проппер (ПСВ, Голландия)

Ушли: п. Ману (Генчлербирлиги, Турция), п. Магуайр-Дрю (Линкольн, в аренду), в. Уолтон (Уиган, в аренду), з. Хант (Олдхэм)

Хаддерсфилд

Пришли: в. Лоссл (Майнц, Германия, в аренду), п. Муй (Манчестер Сити), п. Инс (Дерби Каунти), н. Депуатр (Порту, Португалия), н. Палмер (Челси, в аренду), п. Уильямс (Рединг), н. Мунье (Монпелье, Франция), з. Малоне (Фулхэм), з. Йоргенсен (Копенгаген, Дания)

Ушли: з. Холмс-Деннис (Портсмут, в аренду), н. Хайвула (Флитвуд, в аренду), з. Хорсфолл (Гейтсхед, в аренду), н. Пайк (Порт Вейл, в аренду)