Окончательная таблица летних трансферов РФПЛ. Все переходы в одном месте

Спартак (Москва)

Пришли: з. Тигиев (Анжи), з. Петкович (свободный агент), п. Пашалич (Челси, в аренду), н. Роша (Гремио, Бразилия)

Ушли: в. Песьяков, з. Макеев (оба – Ростов), з. Маурисио (Лацио, Италия, из аренды), п. Зуев (Ростов, в аренду), п. Гулиев (Анжи, в аренду), н. Мелкадзе (Тосно, в аренду), з. Кутин (Тосно, в аренду)

ЦСКА (Москва)

Пришли: п. Макаров (Тосно, из аренды)

Ушли: в. Чепчугов (Енисей), п. Еременко (свободный агент), п. Тошич (свободный агент), п. Ткачев (Арсенал Тула, в аренду), п. Ефремов (Оренбург, в аренду), н. Панченко (Динамо, выкуп контракта), н. Базелюк (Анжи, в аренду), н. Ионов (Динамо, из аренды), з. Н. Чернов (Урал, в аренду)

Зенит (Санкт-Петербург)

Пришли: в. Кержаков (Оренбург, из аренды), з. Маммана (Лион, Франция), п. Паредес (Рома, Италия), п. Кузяев (Терек), з. Мевля, з. Терентьев, п. Ерохин, п. Нобоа, н. Полоз (все – Ростов), з. Рукас (Лейрия, Португалия), з. Богаев (Паланга, Литва), п. Ригони (Ривер Плейт, Аргентина), п. Краневиттер (Атлетико, Испания), н. Дриусси (Ривер Плейт, Аргентина), н. Панюков (Атлантас, Литва)

Ушли: з. Ломбертс (Остенде, Бельгия), з. Йованович (Бордо, Франция), з. Иванов (Томь), з. Чернов (Тосно, в аренду), з. Нету (Фенербахче, Турция, в аренду), з. Цаллагов (Динамо, в аренду), п. Маурисио (ПАОК, Греция), п. Евсеев, п. Бавин (оба – Урал), п. Данни (Славия, Чехия), п. Юсупов (Ростов, в аренду), п. Молло (Фулхэм, Англия), п. Мак (ПАОК, Греция, в аренду), п. Эрнани (Сент-Этьен, в аренду), п. Жулиано (Фенербахче, Турция), п. Хави Гарсия (Бетис, Испания), п. Рязанцев (Амкар, в аренду), н. Джорджевич (Арсенал Т, в аренду), н. Кержаков (завершил карьеру)

Краснодар (Краснодар)

Пришли: з. Грицаенко (Луч-Энергия), з. Страндберг (Ганновер, Германия, из аренды), з. Жиров (Анжи, из аренды), з. Шишкин (Локомотив), з. Янбаев (Локомотив), п. Вандерсон (РБ Зальцбург, Австрия), п. Ристич (Црвена Звезда, Сербия), н. Иван (Университатя, Румыния)

Ушли: в. Абаев (Локомотив, из аренды), з. Налдо (Эспаньол, Испания), з. Калешин (завершил карьеру), п. Быстров, п. Торбинский (оба – свободные агенты), н. Ари (Локомотив, в аренду), н. Вандерсон (Динамо), н. Болов (Авангард, в аренду), н. Комличенко (Млада Болеслав, Чехия, в аренду)

Ахмат (Грозный)

Пришли: з. Сампайо (Боавишта, Португалия), п. Раванелли (Понте Прета, Бразилия), п. Исмаэл Силва (Кальмар, Швеция), п. Швец (Вильярреал, Испания), п. Гиголаев (Амкар), н. Жаба (Коринтианс, Бразилия)

Ушли: в. Годзюр (Урал), з. Гьомбер (Рома, Италия, из аренды), п. Кузяев (Зенит), п. Торже (Карабюкспор, в аренду), п. Грозав, п. Пирис (оба – свободные агенты), п. Оздоев (Рубин, из аренды), п. Мирзов (Ростов), п. Кацаев (Анжи, в аренду), п. Педро Кен (свободный агент), н. Лебеденко (Арарат)

Ростов (Ростов-на-Дону)

Пришли: в. Абаев (Локомотив), в. Песьяков, з. Макеев (оба – Спартак), з. Ингасон (Гранада, Испания), з. Вилюш (Лех, Польша), з. Паршивлюк (Анжи), з. Устинов (Рубин, в аренду), з. Бобен (Горица, Словения), п. Майер (Домжале, Словения), п. Зуев (Спартак, в аренду), п. Ионов (Динамо), п. Думбия (Арсенал, из аренды), п. Кинтеро (Челси, Англия, в аренду), п. Юсупов (Зенит, в аренду), н. Дядюн (Рубин), н. Шомуродов (Бунедкор, Узбекистан)

Ушли: в. Медведев (Локомотив), в. Комиссаров (Армавир), в. Джанаев, з. Гранат, з. Кудряшов, з. Навас, н. Азмун (все – Рубин), з. Мевля, з. Терентьев, п. Нобоа, п. Ерохин, н. Полоз (все – Зенит), з. Шимич (Пахтакор, Узбекистан), п. Препелицэ (свободный агент), п. Григорьев (Урал), п. Эзатолахи (Амкар, в аренду), п. Мирзов (Тосно, в аренду), н. Девич (свободный агент), п. Скопинцев (Балтика, в аренду), п. Трошечкин (Тосно, в аренду), н. Качарава (Корона, Польша, в аренду)

Уфа (Уфа)

Пришли: в. Чернов (Калуга), з. Табидзе (Гент, Бельгия), п. Салатич (Сьон, Швейцария)

Ушли: в. Бородько (Олимпиец), п. Семакин (Енисей), з. Пуцко (СКА-Хабаровск, в аренду), з. Филин (свободный агент), п. Батютин (Динамо СПб, в аренду)

Локомотив (Москва)

Пришли: в. Медведев (Ростов), з. Кверквелия (Рубин), п. Денисов (Динамо), п. Рыбус (Лион), н. Ари (Краснодар, в аренду), н. А.Корян (свободный агент), н. Эдер (Лилль, Франция, в аренду)

Ушли: в. Абаев (Ростов), з. Шишкин (Краснодар), з. Янбаев (Краснодар), п. Лоськов (завершил карьеру), н. Шкулетич (Генчлербирлиги, Турция), н. Майкон (Антальяспор, Турция), н. Портнягин (Урал, в аренду), н. Хенти (Видеотон, Венгрия)

Рубин (Казань)

Пришли: в. Фильцов (Анжи, из аренды), в. Джанаев, з. Гранат, з. Кудряшов, з. Навас, н. Азмун (все – Ростов), з. Сигурдссон (Фулхэм, в аренду), п. Оздоев (Терек, из аренды), п. Шекари (Зоб Ахан, Иран)

Ушли: з. Кверквелия (Локомотив), з. Котуньо (свободный агент), з. Самбрано (ПАОК, Греция, в аренду), з. Устинов (Ростов, в аренду), п. Ткачук (Крылья Советов), п. Кулик, п. Гетигежев (оба – Оренбург), п. Билялетдинов, п. Соболев (оба – свободные агенты), н. Дядюн (Ростов), п. Джалилов (Балтика), п. Гарсия (Леванте, Испания), н. Жонатас (Ганновер, Германия)

Амкар (Пермь)

Пришли: в. Нигматулин (Тосно), з. Сиваков (Оренбург), п. Гащенков (Химки), п. Мельников (Торпедо Москва), п. Рязанцев (Зенит, в аренду), п. Эзатолахи (Ростов, в аренду)

Ушли: в. Будаков (Анжи), з. Черенчиков (Балтика), з. Н. Тарасов (Динамо СПб), п. Хурцидзе (Торпедо, Грузия), п. Йовичич (Црвена Звезда, Сербия), п. Мищенко (Мариуполь, Украина), п. Дзахов (Оренбург), п. Таказов (Волгарь), п. Беликов (Химки), п. Гиголаев (Ахмат), н. Шиндер (свободный агент)

Урал (Екатеринбург)

Пришли: в. Годзюр (Ахмат), з. Ароян (Падидех, Иран), з. Чернов (ЦСКА, в аренду), п. Григорьев (Ростов), п. Евсеев (Зенит), п. Бавин (Зенит), п. Бумаль (ЦСКА, Болгария), н. Портнягин (Локомотив, в аренду)

Ушли: з. Новиков (Енисей), з. Панков (АЕК, Кипр, в аренду), з. Табидзе (Уфа), п. Чудин (Тюмень), з. Ойеволе (Оренбург), п. Подоксенов (Зенит Пенза, в аренду), п. Лунгу (Аланьяспор, Турция), п. Ломакин (Енисей, в аренду), п. Коробов (Авангард, в аренду), н. Павлюченко (Арарат), н. Серченков (Оренбург, в аренду), н. Бугуи (ХИК, Финляндия), н. Ставпец (Тюмень, в аренду)

Анжи (Махачкала)

Пришли: в. Будаков (Амкар), в. Солосин (Томь), в. Лория (Крылья Советов, в аренду), з. Удалый (СКА-Хабаровск), з. Самарджич (Акхисарспор, Турция), з. Багаев (Мордовия), п. Чайковский, п. Липартия (оба – Заря, Украина), з. Армаш (Кубань), п. Афонин, п. Полуяхтов (оба – Оренбург), п. Бакаев (Кайрат, Казахстан), п. Газимагомедов (Армавир), п. Маркелов (Динамо), н. Базелюк (ЦСКА, в аренду), п. Данченко (Шахтер, Украина, в аренду), п. Гулиев (Спартак, в аренду), п. Кацаев (Ахмат, в аренду), п. Паном (свободный агент), н. Лескано (СКА-Хабаровск)

Ушли: в. Юрченко (Тосно), в. Фильцов (Рубин, из аренды), з. Тигиев (Спартак), з. Паршивлюк (Ростов), з. Белый (Мариуполь), з. Удалый (Оренбург, в аренду), п. Георгиевский (Крылья Советов), п. Лях (Шинник), з. Агаларов, п. Дудиев, п. Кудряшов, п. Каретник, п. Чуперка, п. Гасанов, н. Асильдаров, н. Прудников, п. Щербак (все – свободные агенты), п. Батов (Химки), п. Форбс (Арсенал Т, из аренды), п. Эзатолахи (Ростов, из аренды), н. Будковский (Шахтер, Украина, из аренды)

СКА-Хабаровск (Хабаровск)

Пришли: з. Наваловский (Нефтчи, Азербайджан), з. Гришко (Олимпик, Украина), з. Тишкин (Балтика), з. Пуцко (Уфа, в аренду), п. Федотов (Рига, Латвия), п. Баляйкин (Томь), п. Савичев (Спартак-2), п. Землянухин (Сухотай, Таиланд), п. Габулов (Оренбург), н. Христов (Нефтехимик), н. Маркович (Богемианс, Чехия)

Ушли: з. Микуцкис (Томь), з. Купчин, п. Плетин (оба – свободные агенты), н. Булия (Шинник), п. Киреев, п. Рылов (оба – Ротор), з. А. Иванов (Торпедо), з. Радченко (Носта), п. Астафьев (Мордовия, из аренды), з. Озманов (Сокол), п. Верулидзе (Факел), з. Удалый (Анжи), н. Лескано (Анжи), н. Кобялко (Балтика)

Арсенал (Тула)

Пришли: з. Айдов (Гомель, Беларусь, из аренды), з. Альварес (Эспаньол, Испания), з. Сунзу (Лилль, Франция, в аренду), п. Ткачев (ЦСКА, в аренду), п. Браун Форбс (Анжи, из аренды), п. Каусич (Осасуна, Испания), н. Джорджевич (Зенит, в аренду), н. Кангва (Газиантепспор, Турция)

Ушли: з. Столяренко (Ротор, в аренду), з. Ершов, п. Власов, н. Бурмистров (все – свободные агенты), з. Тесак (Гомель, Белоруссия), з. Вергара (Милан, Италия, из аренды), з. Иванов (свободный агент), п. Думбия (Ростов, из аренды), п. Стеклов (Енисей), п. Рыжков (Тамбов)

Динамо (Москва)

Пришли: з. Шуньич (Штутгарт, Германия), з. Цаллагов (Зенит, в аренду), п. Соу (Кайсериспор, Турция), п. Тиам (МТК, Венгрия), н. Панченко (ЦСКА, выкуп контракта), н. Вандерсон (Краснодар)

Ушли: в. Черчесов (Черноморец), з. Уилкшир (свободный агент), з. Дьяков (Сивасспор), п. Денисов (Локомотив), п. Маркелов (Анжи), п. Петров (Авангард, в аренду), п. Ионов (Ростов)

Тосно (Тосно)

Пришли: в. Опарин (Енисей), в. Гутор (Оренбург), в. Юрченко (Анжи), з. Чернов (Зенит, в аренду), з. Андерсон (Боавишта, Португалия), з. Шахов (Факел), п. Дудиев (Анжи), з. Кутин, п. Мелкадзе (оба – Спартак, в аренду), п. Казаев (Химки), п. Трошечкин (Ростов, в аренду), п. Карницкий (Гомель, Беларусь), п. Мирзов (Ростов, в аренду), п. Полетанович (Гент, Бельгия), п. Быстров (Краснодар), н. Вукусич, п. Роча (оба – свободные агенты)

Ушли: в. Книга (Динамо Спб), в. Байчора (Химки), в. Нигматулин (Амкар), з. Никитин (Оренбург, в аренду), з. Логашов, п. Причиненко (оба – Балтика), з. Аравин (Сибирь), з. Гарбуз, н. Кутьин (оба – Енисей), п. Чиркин (Оренбург), з. Богаев, н. Киреенко (Паланга, Литва, из аренды), п. Макаров (ЦСКА, из аренды), п. Альшин (Авангард, в аренду), п. Кашчелан (Тамбов), п. Чхапелия (Факел), н. Милевский (Динамо Бр, Белоруссия)