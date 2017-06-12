Неймар − самый дорогой игрок мира, Роналду − вне десятки. Как такое возможно?

CIES Football Observatory − всемирно известный исследовательский центр, работающий с футбольной статистикой. Сегодня на сайте организации вышло исследование стоимости игроков, выступающих в чемпионатах топовой пятерки. CIES опубликовала список из 110 самых дорогих футболистов, но в первой тройке не оказалось ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду. Вот первая десятка списка (полностью с ним можно ознакомиться тут):

1. Неймар – 210,7 миллиона евро (25 лет, «Барселона», контракт до 2021 года);

2. Деле Алли – 155,1 млн (22 года, «Тоттенхэм», до 2022);

3. Гарри Кейн – 153,6 млн (23 года, «Тоттенхэм», до 2022);

4. Лионель Месси – 151,7 млн (29 лет, «Барселона», до 2018);

5. Антуан Гризманн – 150,3 млн (25 лет, «Атлетико», до 2021);

6. Луис Суарес – 140,8 млн (30 лет, «Барселона», до 2021);

7. Поль Погба – 134,3 млн (24 года, «Манчестер Юнайтед», до 2021);

8. Гонсало Игуаин – 120,2 млн (29 лет, «Ювентус», до 2021);

9. Эден Азар – 117,2 млн (26 лет, «Челси», до 2020);

10. Пауло Дибала – 115,3 млн (23 года, «Ювентус», до 2022).

Как видим, Роналду пропал не то что из первой тройки, а из первой десятки − португалец расположился на одиннадцатом месте (112,4 млн евро, 32 года, «Реал», контракт до 2021 года). Почему так? Все очень просто: CIES основывает свои данные не только на персональных возможностях игрока, но и обращает особое внимание на то, что указано в скобках: возраст; клуб, за который выступает футболист; срок действующего контракта. Роналду уже немолод: на его фоне 22-хлетний Деле Алли с контрактом до 2022 года выглядит предпочтительнее.

Что касается Месси, то его заниженная стоимость объясняется не возрастом (он все-таки моложе Криша на пару лет), а сроком действующего контракта с «Барсой», который совсем скоро закончится. Нет сомнений, что, когда Месси подпишет новое соглашение с клубом, его акции тут же взлетят и обойдут Кейна с Алли.

А вот обойти Неймара в обозримом будущем не получится ни у кого; бразилец имеет идеальное совпадение факторов: ему всего 25 лет, он играет на космическом уровне в одной из лучших команд мира и подписал контракт до 2021 года. Если у вас есть сомнения, кто возьмет «Золотой мяч» после падения эпохи Месси и Криштиану, то не сомневайтесь: это будет Неймар.

Килиан Мбаппе, о котором все сейчас говорят, расположился на восемнадцатом месте: CIES оценила его в 92,6 миллиона. Виной заниженному ценнику, опять-таки, срок действующего контракта − он у Мбаппе до 2019-го.

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