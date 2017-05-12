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  • «Худшая актерская игра, которую я когда-либо видел». Бекхэм снялся в кино – и, кажется, это провал

«Худшая актерская игра, которую я когда-либо видел». Бекхэм снялся в кино – и, кажется, это провал

Новый фильм Гая Ричи «Меч короля Артура», премьера которого состоялась 11 мая, знаменит еще и сценой с Дэвидом Бекхэмом. Там знаменитый футболист появляется в образе рыцаря и призывает Артура достать меч Эскалибур из камня. «Было очень приятно работать с командой», – остался в восторге Дэвид. Ричи, который дружит с Бекхэмом, назвал того фантастическим актером. Все отлично, люди счастливы.

Вот только зрителям сцена с Бекхэмом совершенно не понравилась.

«Худшая актерская игра, которую я когда-либо видел в кино». «Единственное, что я понял: Дэвид Бекхэм – не актер. Впрочем, я и раньше это знал». «Увидел кусок фильма, где играет Бекхэм. Боже, это ужасно!». Пока режиссер важно рассуждал о необходимости участия Бекса в фильме, соцсети разрывались от критики его игры.

Между тем, бюджет фильма составил 102 миллиона долларов. Любопытно, что в целом по миру «Меч короля Артура» получил большинство отрицательных отзывов, тогда как в России кино оценили, скорее, положительно.

Англия Бекхэм Дэвид
Комментарии (16)
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dok66
1494605553
Ну мужику скучно без футбола . Вот развлекается ." Рожденный петь , летать не может" .
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Andrering87
1494608224
ну не поймешь по этим кадрам как он сыграл...нельзя сделать вот такой вывод ужасно и все такое, автор статейки тупит...
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Hala Madrid
1494612678
Не совсем понятно, что им не понравилось. Бэкс тут всего пару секунд в кадре.
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tilvan
1494614847
да нормально он сыграл. придираются просто
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DoGmA_TM
1494614859
они просто ещё не видели Российское кино эти критики ))
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Arrow10
1494615254
там им просто делать нех*й вот и оценивают игру актера , который был всего пару минут в кадре , а то и меньше , да и к фильмам хорошим они сейчас предвзято относятно , зато про негров пи*арасов ,это классный фильм
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h3LL1k
1494655627
что не так? XD всё норм 4-5 сек на ура по моему XD
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kagorich
1494656248
Да привыкли видеть его с мячом, а он с мечом.
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sega77+
1494736882
каждый должен заниматься СВОИМ делом
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