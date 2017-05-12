«Худшая актерская игра, которую я когда-либо видел». Бекхэм снялся в кино – и, кажется, это провал

Новый фильм Гая Ричи «Меч короля Артура», премьера которого состоялась 11 мая, знаменит еще и сценой с Дэвидом Бекхэмом. Там знаменитый футболист появляется в образе рыцаря и призывает Артура достать меч Эскалибур из камня. «Было очень приятно работать с командой», – остался в восторге Дэвид. Ричи, который дружит с Бекхэмом, назвал того фантастическим актером. Все отлично, люди счастливы.

Вот только зрителям сцена с Бекхэмом совершенно не понравилась.

«Худшая актерская игра, которую я когда-либо видел в кино». «Единственное, что я понял: Дэвид Бекхэм – не актер. Впрочем, я и раньше это знал». «Увидел кусок фильма, где играет Бекхэм. Боже, это ужасно!». Пока режиссер важно рассуждал о необходимости участия Бекса в фильме, соцсети разрывались от критики его игры.

Между тем, бюджет фильма составил 102 миллиона долларов. Любопытно, что в целом по миру «Меч короля Артура» получил большинство отрицательных отзывов, тогда как в России кино оценили, скорее, положительно.