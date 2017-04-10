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  • Полгода за Витселя, любители японцев и филиал «Барселоны». Новые факты об уникальности чемпионата Китая

Полгода за Витселя, любители японцев и филиал «Барселоны». Новые факты об уникальности чемпионата Китая

Зовут всех легионеров, но сокращают их число

Все давно поняли: в Китае платят намного больше, чем в других чемпионатах. Чего стоит хотя бы зарплата Карлоса Тевеса в 720 тысяч евро в неделю. Стоит только ужаснуться, представив, сколько может получать Месси, если поедет в Китай. Говорят о переходе Роббена, но, вероятно, он сам не в курсе.

Китайцы придумали свою систему с привлечением государством частных компаний для развития спорта. Для подобных организаций был снижен налог на прибыль почти в восемь раз, что привлекло гигантов: Alibaba, медицинскую корпорацию Quanjian Natural Medicine Greenland Group China Fortune Land Development, застройщика Evergrande и многих других. В совокупности с отсутствием финансового фейр-плей это позволяет совершать безумные трансферы без ущерба для бюджета страны

После того, как клубы основательно потратились, футбольная ассоциация объявила об ужесточении лимита на легионеров в сезоне-2017. Теперь на поле выходят не более трех иностранцев, а в заявке присутствуют два футболиста в возрасте до 23 лет, один из которых обязательно начинает матч в старте.

Трепетно относятся к звездам

Это не Катар с доигрывающими мастерами. Сюда все чаще приезжают те, кто был бы хорош и в Европе. Некоторые из них выделяются игрой и по-прежнему зажигают (Халк, Оскар). Другие хотят вернуться домой (Тевес). Третьи проваливаются даже на местном уровне (Джексон Мартинес) и удивляют своей несостоятельностью при ценнике в 40 млн. Независимо от категории звезд тут любят и берегут.

Вот недавняя история про Акселя Витселя. Игрок «Шанхая» Цинь Шен в одном из матчей ударил экс-звезду «Зенита». За это ему: а) дали красную карточку, б) выписали штраф в 45 тысяч, в) перевели в дубль, г) сократили зарплату до 260 долларов в месяц. Более того, сначала руководство лиги назначило дисквалификацию в несколько матчей, но вышестоящее управление спорта сменило срок на полгода. Президент «Шеньхуа» публично заявил, о неприемлемом поведении футболиста и о порче имиджа всего китайского футбола. Странно, что годом ранее за удар Жервиньо китайского футболиста бразилец отделался всего несколькими матчами дисквалификации, а пострадавший, как и Витсель, благополучно продолжил матч.

Кстати. После истории Цинь Шена, другой его партнер по команде Сунь Шилинь влетел на два матча дисквалификации за насмешку над Пато после незабитого бразильцем пенальти.

Выдают странные новости

А вот уже внутрикитайский эпизод. Жена полузащитника «Гуанчжоу Фули» Цзян Чжипена попросила тренера клуба исключить ее мужа из сборной и команды за многолетние измены.

«Я поддерживала его, когда он был еще беден, моя мама относилась к нему как к сыну, моя семья выделила 1 миллион юаней на оплату дома в Шанхае, у нас не было свадебной церемонии, мы не особо афишировали наши отношения», − жалуется обиженная девушка.

Другое событие. Уникальное для китайского футбола − фанаты, поддерживающие японскую команду. Их деятельность вызвала волну негатива со стороны других болельщиков, для которых Япония продолжает быть одним из главных врагов. В Китае до сих пор не могут простить оккупацию страны, и подобное единение с соперниками спровоцировало скандал. Тем более что любители Японии сами дают горячие поводы. Фанаты «Шеньхуа» поддерживали японскую «Ураву Редс» в матче против китайского «Бейджин Гуоань». «Поддерживают ли болельщики «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов против «Баварии»?» − риторически спрашивает один из представителей «Шеньхуа» Сяо Мин.

Удивляют амбициями не только через трансферы

Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзинпинь с юности любит футбол. По его словам, к 2025 году в Китае должно открыться до 50 тысяч школ с массовыми образовательными программами про футбол. И в это верится, ведь если генсек сказал − генсек сделал.

Чемпион страны «Гуанчжоу Эвергранд» уже провозгласил план по отказу от услуг легионеров. В «Эвергранде» хотят опираться исключительно на собственные кадры, которые могут быть воспитаны в одной из самых больших академий мира. Оцените масштаб: здесь постоянно проживают две с половиной тысячи детей, на улице постелено 50 натуральных полей, в зданиях и манежах есть еще 30 крытых; построен олимпийский бассейн на открытом воздухе, супермаркет, кинотеатр, полноценный стадион и четыре башни, в которых проживают 500 сотрудников и тренеров. На входе в академию установлена четырехметровая копия Кубка мира – как нескромное напоминание о главной цели проекта. Неподалеку от трофея расставлены статуи Пеле и Бобби Мура, на стенах в учебных классах висят портреты Сократеса, Платини и Марадоны. Потрясающая картинка вырисовывается. Здесь великолепные условия для детей.

Обеспечивать обучение детей призваны специалисты из Испании, Аргентины, Португалии. В академию в рамках партнерского договора приехали тренеры из школы мадридского «Реала». В детские школы попроще приглашают также тренеров из Восточной Европы. Для этого им необходимо только иметь лицензию не ниже требуемого в заведении уровня. В футбольную культуру Китая вливается и «Барселона». Каталонцы планируют открыть на острове Хайнань академию, которая будет работать по методике «Ла Масии». Проект оценивается в 8,5 млн долларов.

Азия Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Сити Бейджин Гуоань Гуанчжоу Эвергранд Тевес Карлос Витсель Аксель
Комментарии (9)
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бочаров
1491816296
Вот бы в России также.
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Kondrat Jr
1491817287
Для начала в России надо ввести наказание за коррупцию и казнокрадство, как в Китае. Расстрел. В противном случае Россия не увидит никакой футбольной академии, а кое-кто будет на Лазурном берегу виллы покупать да на Майбахах разъезжать.
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Chesn0k
1491825671
жервиньо кот-д-ивуарец, а не бразилец
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TUMS
1491834088
Коммунизм по Китайски.
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ROOSHAN
1491837167
Академия просто - красота!
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Kokmarov
1491849552
В Новороссийске открыли школу бразильского футбола несколько лет назад и .......все сдохло, как обычно
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Kurt Broot
1491852945
а у нас не все кошельки набиты ещё..
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