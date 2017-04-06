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    Что за девушка тренирует Криштиану Роналду


    4
    Голосов: 4
    06.04.2017 17:25
    Физподготовка занимает главное место в жизни лучшего футболиста мира. «Бомбардир» показывает помощницу Роналду – британскую легкоатлетку, которая призывает не верить в дорогие тренажеры и модные журналы.

    Лидер «Реала» и сборной Португалии всегда стремился держать себя в очень хорошей форме. Вопрос физподготовки для Криштиану очень важен, поэтому необходим и правильный выбор фитнес-тренера. Выбор пал на британскую легкоатлетку Саманту Клейтон, которая выступала на Олимпиаде-2000 на дистанции 200 метров, а также участвовала в эстафете 4х100 м.

    Тогда она была известна как Саманта Дэвис, пока не вышла замуж за бывшего бейсболиста Ройса Клейтона. Сейчас семья живет в Малибу, а Саманта тренирует спортсменов в частном университете Пеппердин. Помимо этого, девушка является экспертом по части питания, что тоже привлекло внимание Роналду, когда они познакомились.

    text

    Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness)

    text

    Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness)

    Саманте 36 лет, у нее четверо детей, и она призывает не гнаться за идеальной фигурой, которую рекламируют в модных журналах, а также тратиться на модные тренажеры: «Все что вам нужно — желание заниматься, пару метров пространства, зажигательная музыка и собственное тело. Все!».

    text

    Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness)

    text

    Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness)

    «Что касается времени — его не надо «искать» в своем графике, его надо выделить, «создать» — я, как мать четверых детей это прекрасно знаю, – рассказала Саманта в интервью diva.by. – Я, имея мотивацию, через 18 месяцев после первых родов уже пришла в идеальную для себя форму, причем начинала просто с регулярных прогулок с коляской — и имейте в виду, это была форма профессионального спортсмена, обычной женщине такое не нужно!».

    text

    Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness)

    text

    Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness)

    Во время беременности Саманта набрала более 30 кг, поэтому после родов она начала срочно приводить себя в форму. Теперь она – сертифицированный тренер Американской ассоциации аэробики и фитнеса (AFAA) и Международной ассоциации спортивных наук (ISSA). Будем надеяться, что Роналду очень повезло.

    text

    Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness)

    text

    Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness)

    text

    Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness)

    text

    Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness)

    text

    Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness)

    text

    Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness)

    text

    Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness)

    text

    Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Саманты Клейтон
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 8 апреля 2017, 09:07

      Есть видео, где он её тренирует?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 7 апреля 2017, 17:35

      Ребята откуда такая не любовь к своей стране и своим девушкам?
      По статистике США самая ожиревшая нация в мире, а Англия в Европе и поверте мне пройдя по городу большенство женщин Англии скажем очень толстые или толстые просто, НО поскольку уровень жизни тут повыше то те кто хотят собой заниматься имеют возможность на здоровый образ жизни и соответственно и красивую фигуру. А вообще Русские дувушки самые красивые уж поверте человеку который поездил по миру. -))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > SnoopiDu 9 апреля 2017, 10:13

      верно говоришь брат, наши девушки самые красивые в мире!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 7 апреля 2017, 06:06

      прикольная

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 6 апреля 2017, 18:59

      Мать 4-ых детей, а как выглядит!!!!)))) У нас не рожавшие как тушки свиные выглядят...... Наверное все дело в Гербалайфе)))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Superviser77 6 апреля 2017, 23:56

      Что у нас мало стройных????? По статистике как раз свинных тушек у них поболее

      2
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      ...
      Рейтинг: +54

      Evklid > slavutiq70 9 апреля 2017, 09:20

      есть статистика по "свиным тушкам"?)где интересно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 6 апреля 2017, 18:20

      Понятно почему не было слухов про Рона и фитнесс тренера)))

      1
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