Что за девушка тренирует Криштиану Роналду

Физподготовка занимает главное место в жизни лучшего футболиста мира. «Бомбардир» показывает помощницу Роналду – британскую легкоатлетку, которая призывает не верить в дорогие тренажеры и модные журналы.

Лидер «Реала» и сборной Португалии всегда стремился держать себя в очень хорошей форме. Вопрос физподготовки для Криштиану очень важен, поэтому необходим и правильный выбор фитнес-тренера. Выбор пал на британскую легкоатлетку Саманту Клейтон, которая выступала на Олимпиаде-2000 на дистанции 200 метров, а также участвовала в эстафете 4х100 м.

Тогда она была известна как Саманта Дэвис, пока не вышла замуж за бывшего бейсболиста Ройса Клейтона. Сейчас семья живет в Малибу, а Саманта тренирует спортсменов в частном университете Пеппердин. Помимо этого, девушка является экспертом по части питания, что тоже привлекло внимание Роналду, когда они познакомились.

text Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness) Мар 19 2017 в 3:27 PDT

text Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness) Мар 17 2017 в 11:25 PDT

Саманте 36 лет, у нее четверо детей, и она призывает не гнаться за идеальной фигурой, которую рекламируют в модных журналах, а также тратиться на модные тренажеры: «Все что вам нужно — желание заниматься, пару метров пространства, зажигательная музыка и собственное тело. Все!».

text Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness) Июл 6 2015 в 1:10 PDT

text Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness) Фев 17 2015 в 12:56 PST

«Что касается времени — его не надо «искать» в своем графике, его надо выделить, «создать» — я, как мать четверых детей это прекрасно знаю, – рассказала Саманта в интервью diva.by. – Я, имея мотивацию, через 18 месяцев после первых родов уже пришла в идеальную для себя форму, причем начинала просто с регулярных прогулок с коляской — и имейте в виду, это была форма профессионального спортсмена, обычной женщине такое не нужно!».

text Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness) Сен 26 2015 в 10:12 PDT

text Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness) Ноя 18 2015 в 8:12 PST

Во время беременности Саманта набрала более 30 кг, поэтому после родов она начала срочно приводить себя в форму. Теперь она – сертифицированный тренер Американской ассоциации аэробики и фитнеса (AFAA) и Международной ассоциации спортивных наук (ISSA). Будем надеяться, что Роналду очень повезло.

text Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness) Ноя 20 2015 в 1:29 PST

text Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness) Фев 11 2016 в 11:05 PST

text Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness) Ноя 10 2016 в 5:05 PST

text Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness) Ноя 19 2016 в 2:26 PST

text Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness) Янв 8 2017 в 12:18 PST

text Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness) Фев 5 2017 в 3:38 PST

text Публикация от Samantha Clayton (@samanthaclaytonfitness) Фев 5 2017 в 4:03 PST