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Что за девушка тренирует Криштиану Роналду

Лидер «Реала» и сборной Португалии всегда стремился держать себя в очень хорошей форме. Вопрос физподготовки для Криштиану очень важен, поэтому необходим и правильный выбор фитнес-тренера. Выбор пал на британскую легкоатлетку Саманту Клейтон, которая выступала на Олимпиаде-2000 на дистанции 200 метров, а также участвовала в эстафете 4х100 м.

Тогда она была известна как Саманта Дэвис, пока не вышла замуж за бывшего бейсболиста Ройса Клейтона. Сейчас семья живет в Малибу, а Саманта тренирует спортсменов в частном университете Пеппердин. Помимо этого, девушка является экспертом по части питания, что тоже привлекло внимание Роналду, когда они познакомились.

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Саманте 36 лет, у нее четверо детей, и она призывает не гнаться за идеальной фигурой, которую рекламируют в модных журналах, а также тратиться на модные тренажеры: «Все что вам нужно — желание заниматься, пару метров пространства, зажигательная музыка и собственное тело. Все!».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Что касается времени — его не надо «искать» в своем графике, его надо выделить, «создать» — я, как мать четверых детей это прекрасно знаю, – рассказала Саманта в интервью diva.by. – Я, имея мотивацию, через 18 месяцев после первых родов уже пришла в идеальную для себя форму, причем начинала просто с регулярных прогулок с коляской — и имейте в виду, это была форма профессионального спортсмена, обычной женщине такое не нужно!».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Во время беременности Саманта набрала более 30 кг, поэтому после родов она начала срочно приводить себя в форму. Теперь она – сертифицированный тренер Американской ассоциации аэробики и фитнеса (AFAA) и Международной ассоциации спортивных наук (ISSA). Будем надеяться, что Роналду очень повезло.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Испания. Примера Европа Реал Роналду Криштиану
Комментарии (9)
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forward33
1491492017
Понятно почему не было слухов про Рона и фитнесс тренера)))
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Superviser77
1491494396
Мать 4-ых детей, а как выглядит!!!!)))) У нас не рожавшие как тушки свиные выглядят...... Наверное все дело в Гербалайфе)))))
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sega77+
1491534362
прикольная
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SnoopiDu
1491575743
Ребята откуда такая не любовь к своей стране и своим девушкам? По статистике США самая ожиревшая нация в мире, а Англия в Европе и поверте мне пройдя по городу большенство женщин Англии скажем очень толстые или толстые просто, НО поскольку уровень жизни тут повыше то те кто хотят собой заниматься имеют возможность на здоровый образ жизни и соответственно и красивую фигуру. А вообще Русские дувушки самые красивые уж поверте человеку который поездил по миру. -))))
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Foxitkuban
1491631625
Есть видео, где он её тренирует?
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