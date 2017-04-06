Что за девушка тренирует Криштиану Роналду

Лидер «Реала» и сборной Португалии всегда стремился держать себя в очень хорошей форме. Вопрос физподготовки для Криштиану очень важен, поэтому необходим и правильный выбор фитнес-тренера. Выбор пал на британскую легкоатлетку Саманту Клейтон, которая выступала на Олимпиаде-2000 на дистанции 200 метров, а также участвовала в эстафете 4х100 м.
Тогда она была известна как Саманта Дэвис, пока не вышла замуж за бывшего бейсболиста Ройса Клейтона. Сейчас семья живет в Малибу, а Саманта тренирует спортсменов в частном университете Пеппердин. Помимо этого, девушка является экспертом по части питания, что тоже привлекло внимание Роналду, когда они познакомились.
Саманте 36 лет, у нее четверо детей, и она призывает не гнаться за идеальной фигурой, которую рекламируют в модных журналах, а также тратиться на модные тренажеры: «Все что вам нужно — желание заниматься, пару метров пространства, зажигательная музыка и собственное тело. Все!».
«Что касается времени — его не надо «искать» в своем графике, его надо выделить, «создать» — я, как мать четверых детей это прекрасно знаю, – рассказала Саманта в интервью diva.by. – Я, имея мотивацию, через 18 месяцев после первых родов уже пришла в идеальную для себя форму, причем начинала просто с регулярных прогулок с коляской — и имейте в виду, это была форма профессионального спортсмена, обычной женщине такое не нужно!».
Во время беременности Саманта набрала более 30 кг, поэтому после родов она начала срочно приводить себя в форму. Теперь она – сертифицированный тренер Американской ассоциации аэробики и фитнеса (AFAA) и Международной ассоциации спортивных наук (ISSA). Будем надеяться, что Роналду очень повезло.