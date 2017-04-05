«Если он проиграет даже на тренировке, это будет плохим днем для всех». Уникальность Коло Туре, о которой вы не знали

«Чем хорош Коло, так это своим характером. Он не любит уступать. Любой игрок скажет вам: если он проиграет даже на тренировке, это будет плохим днем для всех».

Дедрик Боята, с которым Коло Туре играл за «Манчестер Сити» и «Селтик»

Чуть не сломал Венгера на просмотре...

Перед тем, как Коло Туре взяли в «Арсенал», он должен был пройти просмотр и понравиться Арсену Венгеру. В ходе стандартной двухсторонки Туре сперва жестко подкатился под Тьерри Анри, а затем – под Денниса Бергкампа. В голове футболистов «Арсенала» крутилась мысль: «Мы пытаемся выиграть чемпионат, а новичок вынес двух наших лучших игроков». Однако Туре на этом не остановился, и, когда мяч в ходе игры отскочил к самому Венгеру, ивуариец вырубил тренера подкатом с двух ног. Арсен был вынужден удалиться в медицинский кабинет и наложить лед на лодыжку. В тот же день он сказал: «Мы подписываем новичка завтра. Мне нравится его страсть».

...и едва не уничтожил Фила Дауда

Уже играя за «Ливерпуль», Коло достаточно кровожадно обошелся с арбитром Филом Даудом. Впрочем, со стороны это выглядело как несчастный случай, и Туре избежал даже желтой карточки.

По очереди снимал с братом одну проститутку

Причем Сандра Нтонья, оказывавшая футболистам интимные услуги, отметила их скупость: «Что касается Коло Туре, то он оказался таким же скупым (как его брат Яя – прим. ред.). Заплатил всего десять фунтов стерлингов сверх нормы. Порой мой чистильщик окон платит мне больше». Видимо, всю страсть Коло оставляет на футбольном поле.

На фотографии полюбившейся братьям женщины можно посмотреть тут.

Исполнил зажигательный танец после победы «Селтика»

«Селтик» оформил шотландское чемпионство, а старший Туре неистово зажигал в раздевалке после золотого матча. Нет нужды говорить, что команда поддержала его заводным чантом.

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Приход Туре в команду – синоним успеха

Это уже не горячая история, а обычные факты. Спустя год после того, как «Арсенал» подписал Туре, команда Венгера прошла чемпионат Англии без поражений. Перейдя в «Манчестер Сити», Коло выиграл золотую медаль и там, а «Ливерпуль», когда в его составе выступал Туре, не дотянул до чемпионства всего пару туров. Прошлым летом ивуарийский защитник отправился в «Селтик», и теперь «кельты» имеют все шансы пройти шотландский сезон без поражений. Формула успеха для британских коллективов проста – нужно всего лишь пригласить в свою команду Коло Туре.

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