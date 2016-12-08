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    • Видео дня: одноногий фанат признан автором лучшего гола в Шотландии

    Видео дня: одноногий фанат признан автором лучшего гола в Шотландии


    4.2
    Голосов: 6
    08.12.2016 18:00
    Автором лучшего гола месяца в шотландском Премьершипе был признан фанат «Данди Юнайтед» Томми Маккей. Несмотря на то, что у Томми нет одной ноги, его удар получился замечательным.

    В перерыве матча между «Данди Юнайтед» и «Данфермлин Атлетик» Томми Маккей забил гол в ворота резервного голкипера «Данди» – и сделал это, несмотря на наличие у него костылей, достаточно эффектно. Видео с этим голом быстро распространилось в интернете, и Маккея, который потерял ногу в борьбе с раком, внесли в список номинантов на лучший гол месяца в Премьершипе. За него проголосовало 80%.

    «Я не могу описать словами то, что это значит для меня и моей семьи», – сказал Маккей. Кроме того, он получил абонемент на домашние матчи «Данди» в следующем сезоне.

    Подобные красивые жесты – уже традиция для Шотландии. В январе прошлого года автором лучшего гола месяца был признан 11-летний фанат «Селтика» Джей Битти, страдающий синдромом Дауна. Он реализовал пенальти и на минуту почувствовал себя футболистом «кельтов».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: The Sun
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 9 декабря 2016, 15:46

      Я думаю он заслужил место в сборной России гражданство ему как у нас любят делать и в сборную.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      sevenn903 8 декабря 2016, 21:53

      футбол объединяет :) круто

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      mukhakha 8 декабря 2016, 21:25

      Вот что значит Футбольная Культура

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      zarsm 8 декабря 2016, 19:54

      Страсть не умрет не смотря ни на что) respect)

      0
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      Рейтинг: +132

      fri men 8 декабря 2016, 19:51

      Учись Кокоришка!!!

      0
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      Рейтинг: +18

      ogswowa 8 декабря 2016, 18:22

      Даже если бы захотел не поймал)) Красава!!!)

      0
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