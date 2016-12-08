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  • Видео дня: одноногий фанат признан автором лучшего гола в Шотландии

Видео дня: одноногий фанат признан автором лучшего гола в Шотландии

В перерыве матча между «Данди Юнайтед» и «Данфермлин Атлетик» Томми Маккей забил гол в ворота резервного голкипера «Данди» – и сделал это, несмотря на наличие у него костылей, достаточно эффектно. Видео с этим голом быстро распространилось в интернете, и Маккея, который потерял ногу в борьбе с раком, внесли в список номинантов на лучший гол месяца в Премьершипе. За него проголосовало 80%.

«Я не могу описать словами то, что это значит для меня и моей семьи», – сказал Маккей. Кроме того, он получил абонемент на домашние матчи «Данди» в следующем сезоне.

Подобные красивые жесты – уже традиция для Шотландии. В январе прошлого года автором лучшего гола месяца был признан 11-летний фанат «Селтика» Джей Битти, страдающий синдромом Дауна. Он реализовал пенальти и на минуту почувствовал себя футболистом «кельтов».

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Шотландия. Премьер-Лига Шотландия
Комментарии (6)
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ogswowa
1481210525
Даже если бы захотел не поймал)) Красава!!!)
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fri men
1481215893
Учись Кокоришка!!!
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zarsm
1481216094
Страсть не умрет не смотря ни на что) respect)
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mukhakha
1481221529
Вот что значит Футбольная Культура
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sevenn903
1481223199
футбол объединяет :) круто
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Алеха32
1481287614
Я думаю он заслужил место в сборной России гражданство ему как у нас любят делать и в сборную.
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