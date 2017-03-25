«После ухода Хиддинка стало все равно, как сыграет сборная». О чем писали в твиттер на этой неделе

Главная тема недели – поражение сборной России в матче против Кот-д'Ивуара. Об ужасной игре россиян никто не спорил, зато встречались разнообразные мнения о выступлении Александра Головина.

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Игра в Краснодаре навеяла грустные мысли.

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Почему не играл Фернандес? Мутко и Черчесов запутались в показаниях.

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Отвлекаясь от темы сборной: календарь РФПЛ, как обычно, претерпевает странные изменения по ходу сезона. Матч «Спартак» – «Зенит» сдвинули на один день, и теперь он будет сыгран вечером в воскресенье (16 апреля). И это мы уже не говорим о странном пристрастии чиновников из РФПЛ к тому, чтобы ставить футбол на понедельник.

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Еще одна беда российского футбола – многострадальный стадион «Зенита». Тут, как водится, без комментариев.

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Наш любимый «ВГИК» иронизировал над постоянными жалобами Мирчи Луческу.

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Следующие твиты – совсем без иронии. Шеймус Коулмен получил ужасную травму во время матча ирландцев с валлийцами.

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Своего коллегу по цеху правых защитников поддержал Эктор Бельерин.

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Напоследок – дельное предложение Никиты Белоголовцева Станиславу Черчесову. Не закончить эту неделю хэштегом #СборнаяРоссии просто невозможно.

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«Вынесите Бухарову пиваса, раз бананы можно». О чем писали в твиттер на этой неделе