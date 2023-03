Моуринью шокирован состоянием поля в Ростове. Конте продлит контракт с «Челси». Дайджест событий дня

Болельщики «Арсенала» требуют отставки Венгера

Болельщики «Арсенала» остались недовольны вылетом своего клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. После ответного матча с «Баварией» (1:5) они устроили массовый протест против главного тренера клуба Арсена Венгера.

Фанаты требовали немедленной отставки 67-летнего специалиста. По сумме двух встреч «Арсенал» уступил «Баварии» с общим счетом 2:10.

Wenger Out protest outside the ground tonight! pic.twitter.com/K4B2TSeHE2