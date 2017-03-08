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    Моуринью шокирован состоянием поля в Ростове. Конте продлит контракт с «Челси». Дайджест событий дня


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    Голосов: 7
    08.03.2017 20:00
    Моуринью остался недоволен состоянием газона на «Олимп-2». Бонуччи оплатил игрокам «Ювентуса» ужин, принеся извинения за конфликт с Аллегри. Де Хеа по-прежнему хочет перейти в «Реал». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Болельщики «Арсенала» требуют отставки Венгера

    Болельщики «Арсенала» остались недовольны вылетом своего клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. После ответного матча с «Баварией» (1:5) они устроили массовый протест против главного тренера клуба Арсена Венгера.

    Фанаты требовали немедленной отставки 67-летнего специалиста. По сумме двух встреч «Арсенал» уступил «Баварии» с общим счетом 2:10.

    Почему разгромы «Арсенала» – это хорошо

    Моуринью: «Трудно поверить, что «МЮ» придется играть на таком поле»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» выразил свое недовольство газоном на стадионе «Олимп-2». Португальский специалист дал понять, что ему придется подумать над тем, кто из его состава будет играть в таких условиях.

    «Мне по-прежнему трудно поверить, что мы сыграем завтра. Сыграем завтра на этом поле, если это вообще можно назвать полем. Я не знаю, кто завтра будет играть. Летом мы с «Манчестер Сити» должны были сыграть в Китае на подобном поле, но тогда игру отменили», – приводит слова Моуринью корреспондент «Бомбардира» Тимофей Яценко.

    Конте подпишет с «Челси» новый контракт

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте близок к продлению контракта с клубом. Новое соглашение итальянского специалиста с синими будет подписано до матча Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед», который состоится 13 марта. Нынешний трудовой договор Конте с лондонской командой рассчитан до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что в услугах тренера заинтересован «Интер».

    Два китайских клуба готовы заплатить «Краснодару» за Каборе 12 миллионов

    Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе может продолжить карьеру в чемпионате Китая. По информации источника, два клуба из Поднебесной, названия которых не сообщаются, заинтересованы в переходе 29-летнего футболиста. Отмечается, что трансфер игрока мог быть совершен зимой, однако в итоге сделка перенеслась на период летнего трансферного окна. Сумма потенциального перехода оценивается в 12 миллионов евро.

    Самые невероятные зарплаты мира. Какие звезды теперь играют в чемпионате Китая

    Бонуччи оплатил ужин игрокам «Ювентуса» за конфликт с Аллегри

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи оплатил ужин своим одноклубникам за конфликт с главным тренером туринской команды Массимилиано Аллегри. Ранее сообщалось, что недопонимания между тренером и игроком были устранены. Напомним, спор Бонуччи и Аллегри случился в матче 25-го тура Серии А против «Палермо» (4:1), в результате чего защитник остался на трибунах во время первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:0).

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    Публикация от Leonardo Bonucci (@bonuccileo19)

    Де Хеа хочет перейти в «Реал»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа во время летнего трансферного окна хочет перейти в «Реал». 26-летний испанец недоволен выступлениями за «красных дьяволов» и намерен присоединиться к мадридскому клубу. Ранее сообщалось, что «Реал» готов приобрести Де Хеа за 65 миллионов евро. Действующий контракт голкипера с «МЮ» рассчитан до лета 2019 года.

    Куртуа, Обамеянг, Льоренте и другие покупки, которые нужно сделать «Реалу» летом

    Хаби Алонсо завершит карьеру этим летом

    Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо в ближайшее время планирует завершить карьеру. Сообщается, что 35-летний испанец доиграет этот сезон до конца, а затем, когда завершится его контракт с мюнхенским клубом, уйдет из футбола. По информации источника, хавбек объявит о своем решении на этой неделе.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Спорт-Экспресс
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +6913

      батог 9 марта 2017, 17:30

      Очко у Моура не железное, при поражении от Ростова все свалит на поле!!!
      Боитсяяя!!!

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 9 марта 2017, 16:28

      Разумеется Жозе, разумеется это российский футбол, жеский как наждачная бумага. В России футбол не приносит миллиарды рублей как на туманном Альбионе, у нас на футболе и коррупции в нем делают чиновники миллиарды, а потом сваливают к вам в Англию!

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 9 марта 2017, 15:29

      Поле как поле... А может он заранее оправдывается за поражение в Ростове ?

      1
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 9 марта 2017, 14:10

      Мы с Ибрагимовичем не из того поколения - писалось ранее....... Главный публичный нытик.

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      Рейтинг: +1168

      Argon 9 марта 2017, 13:02

      Нытик какой-то это Моуринью. Разочаровал

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      Рейтинг: +180

      Футурист 9 марта 2017, 11:12

      Вот в этом уровень футбола и проявляется) на западе футболистов готовят с малых лет на качественных полях, на превосходно оснащенных футбольных базах и из них вырастают отличные игроки. В нашей стране не то что детям играть негде, мячи полу рваные, так еще и команды премьер лиги далеко не все имеют достаточно качественные стадионы, где газон напоминает больше пастбище.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 марта 2017, 10:19

      Нормальное поле, Томь играла и радовалась!!

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 9 марта 2017, 08:05

      Помнится недавно Моуриньо заявлял, что никогда не ноет... Получая от 5 до 18 млн за сезон игроки, если потребуется и на картофельном поле должны сыграть...

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      Рейтинг: +1941

      Таганский > АртурZaСМ 9 марта 2017, 11:50

      Я бы добавил - за такие бабки должны и на минном поле играть..))

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 9 марта 2017, 06:53

      Я надеюсь этого хрена не будет на бровке, чтобы не подойти и не плюнуть этому оленю в рыло. Вперёд, Сельмаш!

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      Рейтинг: +32

      umarjon1935 9 марта 2017, 06:24

      Успехов дальнейших в Челси!!!

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