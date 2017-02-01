Дракслер, Пайе, Депай и другие. 11 самых дорогих сделок европейского зимнего трансферного окна

Кто: Юлиан Дракслер

Сделка: из «Вольфсбурга» в «ПСЖ»

Цена вопроса (здесь и далее – оценка Transfermarkt): €40 млн

Стоимость: €32 млн

Золотой мальчик немецкого футбола угодил в клетку из того же металла два года назад. Юлиан Дракслер саботировал переход в «Вольфсбург», надоев руководству «Шальке». Однако в городе моторов Дракслер забуксовал. Его звали в команду, которая грозилась составить конкуренцию «Баварии», а в итоге пришлось бороться за выживание. «Фольксваген» занят проблемами в компании, ему не до клуба. Стоило урезать финансирование, как разбежались игроки. Да и тренер Хеккинг и менеджер Аллофс допустили слишком много ошибок. Дракслер приуныл и стал действовать по отработанной схеме. Выбесив уже руководство и болельщиков «Вольфсбурга», игрок добился трансфера в «ПСЖ». «Вольфсбург» почти отбил потраченные деньги, а Дракслер наконец-то получил команду с чемпионскими амбициями.

Кто: Габриэл Жезус

Сделка: из «Палмейраса» в «Манчестер Сити»

Цена вопроса: €32 млн

Стоимость: €16 млн

Человек, который выдавит Серхио Агуэро из состава «Манчестер Сити», возможно, найден. Разговоры пошли после яркого дебюта Габриэла Жезуса в Премьер-лиге. Сначала он устроил головомойку защитникам «Тоттенхэма», а в следующей игре на Кубок забил гол. «Габриэл был очень полезен. Это был его первый полный матч и ему пока сложно общаться, потому что он не говорит по-английски. Ему нужно время. Но он много двигается, а его голевой пас был просто великолепен», – сиял Хосеп Гвардиола.

За 20-летнего юношу «Сити» заплатил 32 млн евро, но это может быть одно из лучших приобретений клуба. Жезус поможет Гвардиоле разнообразить схему, причем это может быть даже игра в 4-4-2 с «ромбом». Их пара с Агуэро потенциально самая броская в лиге.

Кто: Гонсало Гедеш

Сделка: из «Бенфики» в «ПСЖ»

Цена вопроса: €30 млн

Стоимость: €9 млн

Гонсало Гедеш – прямой конкурент Дракслера. «ПСЖ» поторопился заключить трансфер, когда узнал об интересе к игроку со стороны «МЮ» и «Монако». Чтобы убедить талантливого португальца переехать во Францию, в переговорах активно участвовал спортивный директор парижан Патрик Клюйверт.

Позиция и стиль Гедеша определяются по прозвищу «новый Роналду», но Гонсало куда более командный игрок. Даже перед воротами он будет искать шанс отпасовать на форварда. Эдинсон Кавани может быть доволен.

Кто: Димитри Пайет

Сделка: из «Вест Хэма» в «Марсель»

Цена вопроса: €29,3 млн

Стоимость: €30 млн

Причины буйства Димитри Пайета до сих пор не ясны. Он говорит: «Я очень хотел вернуться в «Марсель». Здесь мой дом, который я очень хорошо знаю. Я хотел вернуться сюда и стать частью чемпионского проекта «Марселя». Возвращаясь в Лигу 1 в статусе игрока сборной Франции, думаю, что знаю, как играть под давлением». Совладелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан отвечает: «У нас нет финансовой необходимости продавать лучших игроков, а решение позволить Пайету покинуть клуб было принято с согласия главного тренера и в интересах единства команды. Хотя, честно говоря, я и совет директоров предпочли бы оставить его в команде в качестве примера того, что ни один игрок не может быть больше, чем клуб». Рио Фердинанд высказал мнение фанатов: «На месте главного тренера я бы сказал Пайету: «Ты будешь сидеть и гнить, пока я не получу за тебя те деньги, которые хочу».

Пока сам Димитри не объяснит ситуацию, его истерика выглядит мерзко. Однако разрешилось все почти идеально. Тот момент, когда продажа игрока, возможно, будет полезнее, чем покупка.

Кто: Морган Шнейдерлин

Сделка: из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон»

Цена вопроса: €22,9 млн

Стоимость: €28 млн

«МЮ» покупал Моргана Шнейдерлина под нужды Луи ван Гаала. Игрок был как раз его формата: моторный, с хорошим пасом. В итоге француз два года провел на лавке, не сумев выйти из тени Майкла Каррика.

Рональд Куман увидел в нем такое нужно усиление центра поля, что выбил большие деньги на трансфер и зарплату. Шнейдерлин призван заменить стареющего Гарета Барри и сбалансировать полузащиту. Его опыт работы с Ван Гаалом очень пригодится при бесконечных изменениях схемы.

Кто: Леонардо Паволетти

Сделка: из «Дженоа» в «Наполи»

Цена вопроса: €18 млн

Стоимость: €13 млн

«Наполи» снова топит грусть по Гонсало Игуаину в трансферах. На этот раз раскошелились на Леонардо Паволетти. Бородатый красавец, он похож на кинозвезду, но его карьера сама тянет на кино. Выпустившись из «Сассуоло», Паволетти перебрал столько аренд, что лишь в 26 лет оказался в приличном клубе – «Дженоа». Причем заплатили за него всего 3 млн евро. Через два года сумма выросла в шесть раз.

Несмотря на высокий рост (188 см), Паволетти очень координированный и быстрый. Сплошные проблемы для защитников.

Кто: Онини Ндиди

Сделка: из «Генка» в «Лестер»

Цена вопроса: €17,6 млн

Стоимость: €8 млн

Воспоминания о былой любви у каждого свои. Вот «Лестер» до сих пор скучает по Нголо Канте. Чувства так сильны, что клуб заплатил за 20-летнего опорника Онини Ндиди почти два десятка миллионов. Ндиди повыше, более мобильный, но пока создается ощущение, что для Премьер-лиги ему не хватает физики. Он бегает на длинных тонких ножках и боится, что его срубят. Но для такого молодого парня с его данными (рост – 187 см, техника, выносливость) дело поправимое. Да и Клаудио Раньери, кажется, пока не придумал, как использовать сильные качества Ндиди и как спрятать слабые.

«Он способен выполнять ту работу, которую делал Канте». Кого купил «Лестер», чтобы спасти этот сезон

Кто: Маноло Габбьядини

Сделка: из «Наполи» в «Саутгемптон»

Цена вопроса: €17 млн

Стоимость: €15 млн

Трансфер, который чуть не сорвался в последний момент из-за настроения президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса. Его команда потеряла очки в ничьей с «Палермо», и Де Лаурентис притормозил уже готовую сделку. «Саутгемптону» пришлось накинуть миллион, чтобы вывести функционера из депрессии.

При этом Маноло Габбьядини так и не стал для «Наполи» по-настоящему важным игроком. Создавалось ощущение, что в сборной Италии его ценили больше. «Саутгемптон» с его помощью разнообразит действия в атаке. Если правый фланг раскрашивает Душан Тадич, то в центре нападения остался лишь Шейн Лонг – Чарли Остин травмирован.

Кто: Мемфис Депай

Сделка: из «Манчестер Юнайтед» в «Лион»

Цена вопроса: €16 млн

Стоимость: €25 млн

Рууд Гуллит уже посоветовал Полю Погба проанализировать все, что случилось с Мемфисом Депаем в «Манчестере». «Он может быть самым дорогим игроком в мире, но это не имеет значения, если он тратит много времени на стиль одежды, цвет волос и СМИ», – пригрозил Гуллит.

Покупка Мемфиса – самый топовый трансфер «Лиона» за последние пять лет. Клуб рискнул, хотя существенно сбил цену игрока. Если у Депая все пойдет хорошо, придется заплатить «Юнайтед» еще 9 млн евро бонусами. Однако для «Лиона» это будут позитивные траты. Значит, некогда грозный «вечный» чемпион вернулся. Четверка Фекир – Депай – Вальбуэна – Лаказетт потенциально выглядит зубодробительно. Вопрос в том, сумеет ли Мемфис хоть на этот раз потратить время на футбол, а не на шоу-бизнес.

Кто: Маттиа Кальдара

Сделка: из «Аталанты» в «Ювентус»

Цена вопроса: €15 млн

Стоимость: €8 млн

Очередной талантливый итальянец зафрахтован «Ювентусом», типичная сделка. Прочная игра Маттиа Кальдары – одна из составляющих успехов нынешней «Аталанты». Туринцы не могли пройти мимо такого. Сделку провели с итальянской вальяжностью. «Я не буду отрицать, что нам интересны молодые талантливые игроки из итальянских команд. Мы находимся в стадии переговоров с некоторыми перспективными футболистами, которые заслуживают играть за топ-клуб», – констатировал генеральный директор «Юве» Беппе Маротта. «Аталанту» в легкую уговорили, заплатив 15 млн и оставив Кальдару в аренде до лета 2018 года.

Кто: Сайдо Бераино

Сделка: из «Вест Бромвича» в «Сток Сити»

Цена вопроса: €13,9 млн

Стоимость: €15 млн

Шантаж становится популярным в Англии способом давления на клуб. Рано осознав себя звездой, Сайдо Бераино второй сезон подряд доставал «Вест Бромвич» запросом на трансфер. Нападающий дулся, обижался, продал себя в FIFA17 уже во все топ-клубы. «Сток» предлагал ему улучшенную зарплату, но Бераино требовал принять предложение большой команды. Таковых, правда, не было. Дело, возможно, в четырех голах в Премьер-лиге за прошлый сезон. Средние клубы выходили с предложениями, причем даже соглашались на завышенную покупку. Сага разрешилась зимой.

Тони Пулису понравилась схема с Саломоном Рондоном в центре нападения, так что он решил вылечить головную боль. Бераино придется взрослеть по руководством Марка Хьюза, тот ждал его в команде еще с лета.