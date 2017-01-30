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    Кьяра Пиконе – сексуальная вдохновительница Хавьера Пасторе


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    Голосов: 6
    30.01.2017 20:30
    Возможно, они вместе переедут в Турин на днях или по окончании сезона. «Ювентус» заинтересовался талантливым аргентинцем, а мы решили показать, кого Пасторе возьмет с собой в Италию.

    Про Кьяру Пиконе в сети написано не так уж много – модель и телеведущая – обычный «футбольный» стандарт. В мае 2015 года у семейства Пасторе родилась дочь Мартина. Да и вообще у пары хватает совместных фотографий в Instagram Кьяры, так что за семью Хавьера можно только порадоваться. Жаль, что его карьера перестала быть столь же яркой. Зато есть кому поддержать футболиста дома.

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    Фото опубликовано ChiaraPicone90 (@chiarapicone90)

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Кьяры Пиконе
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 31 января 2017, 13:57

      Вполне нормальная пара,ну а внешность-как говорится,на вкус и цвет...!

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 31 января 2017, 10:05

      Помню зажигали мы с ней как то..Нормальная тёлка..

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 31 января 2017, 01:28

      обычная девушка))

      1
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 31 января 2017, 00:43

      Симпатичная девушка

      3
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      Рейтинг: +80

      cruiff 30 января 2017, 23:31

      Страшненькая.

      -1
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