Кьяра Пиконе – сексуальная вдохновительница Хавьера Пасторе

Возможно, они вместе переедут в Турин на днях или по окончании сезона. «Ювентус» заинтересовался талантливым аргентинцем, а мы решили показать, кого Пасторе возьмет с собой в Италию.
Про Кьяру Пиконе в сети написано не так уж много – модель и телеведущая – обычный «футбольный» стандарт. В мае 2015 года у семейства Пасторе родилась дочь Мартина. Да и вообще у пары хватает совместных фотографий в Instagram Кьяры, так что за семью Хавьера можно только порадоваться. Жаль, что его карьера перестала быть столь же яркой. Зато есть кому поддержать футболиста дома.
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Источник: Бомбардир.ру
Фото: Instagram Кьяры Пиконе