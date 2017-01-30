Кьяра Пиконе – сексуальная вдохновительница Хавьера Пасторе

Возможно, они вместе переедут в Турин на днях или по окончании сезона. «Ювентус» заинтересовался талантливым аргентинцем, а мы решили показать, кого Пасторе возьмет с собой в Италию.

Про Кьяру Пиконе в сети написано не так уж много – модель и телеведущая – обычный «футбольный» стандарт. В мае 2015 года у семейства Пасторе родилась дочь Мартина. Да и вообще у пары хватает совместных фотографий в Instagram Кьяры, так что за семью Хавьера можно только порадоваться. Жаль, что его карьера перестала быть столь же яркой. Зато есть кому поддержать футболиста дома.

text Фото опубликовано ChiaraPicone90 (@chiarapicone90) Авг 23 2014 в 2:14 PDT

text text Май 14 2014 в 3:10 PDT

text text Авг 10 2015 в 9:25 PDT

text text Ноя 10 2015 в 2:56 PST

text text Дек 21 2014 в 10:58 PST

text text Дек 27 2015 в 5:50 PST

text text Авг 13 2016 в 4:46 PDT

text text Июн 24 2014 в 10:26 PDT

text text Авг 19 2014 в 2:57 PDT

text text Июн 19 2014 в 8:05 PDT

text Июн 24 2014 в 10:25 PDT

text Июн 27 2014 в 8:16 PDT

text text Фев 15 2016 в 11:33 PST

text text Май 13 2014 в 6:18 PDT

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