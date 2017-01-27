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Бруна Маркезини снова вдохновляет на подвиги Неймара

Бруна Маркезини уже с пяти лет начала работать в качестве модели, с восьми – как актриса, еще чуть позже – в рекламных кампаниях. Она очень известна у себя на родине, а в ее Instagram кучкуются более 18 миллионов подписчиков. Притом родилась она в одном из небогатых районов Рио в семье краснодеревщика и работницы фабрики одежды. Семейство вскоре переехало в более престижное место города. Во многом благодаря активной работе Бруны.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

С Неймаром они встречались еще тогда, когда девушке не исполнилось и 17 лет. Хватило на пару лет и разбежались. Потом еще разок пытались возобновить отношения, но ненадолго. С прошлого года – снова вместе. На этот раз куда серьезнее, Неймар даже жениться обещал – как раз в 2017-м. Говорят, прежние отказы бразильца сыграть свадьбу и влияли на разрывы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (10)
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De_Frenki
1485539032
Нормальная деваха
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алекс88
1485540207
Хороша бабенка
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la verdad
1485540956
Норм
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brhr
1485569286
Хороша бабенка
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Des79
1485572068
По моему нормальная! Совет да любовь как говориться.
Ответить
sega77+
1485580862
симпотяга
Ответить
Superviser77
1485664462
Хороша, бразильская чертовка..))) На Гермиону чем то похожа)))
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Red-white-чемпион
1485696054
ни одной фотки с неймаром нету
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dolf666
1485761969
пока единственная очень красивая бразильянка, из тех что бывали тут)
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BiTcH
1486112861
Красивая
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