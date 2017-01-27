Бруна Маркезини снова вдохновляет на подвиги Неймара

Бруна Маркезини уже с пяти лет начала работать в качестве модели, с восьми – как актриса, еще чуть позже – в рекламных кампаниях. Она очень известна у себя на родине, а в ее Instagram кучкуются более 18 миллионов подписчиков. Притом родилась она в одном из небогатых районов Рио в семье краснодеревщика и работницы фабрики одежды. Семейство вскоре переехало в более престижное место города. Во многом благодаря активной работе Бруны.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

С Неймаром они встречались еще тогда, когда девушке не исполнилось и 17 лет. Хватило на пару лет и разбежались. Потом еще разок пытались возобновить отношения, но ненадолго. С прошлого года – снова вместе. На этот раз куда серьезнее, Неймар даже жениться обещал – как раз в 2017-м. Говорят, прежние отказы бразильца сыграть свадьбу и влияли на разрывы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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