«Я травмирую свои крестообразные связки». Как Пайет выбивает у «Вест Хэма» трансфер

Что произошло

«Вест Хэм» плетется на 13-м месте в английской Премьер-лиге, опережая команды зоны вылета всего на семь очков. Еще недавно тренер команды Славен Билич был на грани увольнения, но смог свое место сохранить. Теперь нарисовалась новая проблема – Димитри Пайет захотел сменить клуб. Французский полузащитник является ключевым игроком «Вест Хэма». Он исполняет стандарты и выступает на поле в роли атакующего диспетчера. В нынешнем сезоне на счету Пайет два гола и девять голевых пасов в 18-ти матчах – неплохая статистика для игрока команды второй половины таблицы. Однако француз хочет уйти из клуба уже зимой. Пайет больше не посещает тренировки и отказался выходить на матч «Вест Хэма» против «Кристал Пэлас».

Список претендентов

«Пайет возвращается в «Лилль», – с таким заявлением выступил французский клуб перед матчем 1/32 финала Кубка против «Эксельсиора». Но на самом деле «Лилль» игрока не купил, а просто пригласил его провести символический розыгрыш мяча. Наиболее желанным и реальным вариантом для Пайет выглядит «Манчестер Юнайтед». Говорят, что в его трансфере заинтересован лично Жозе Моуринью. Ходили слухи, что «МЮ» может попробовать обменять Марсьяля на Пайет, но такой вариант сразу опроверг Славен Билич. Из других претендентов выделяются «Арсенал» и французские топ-клубы. Вот только коллектив Венгера активность не проявляет, а «ПСЖ» уже приобрел Дракслера, поэтому вряд ли будет брать Пайе только для количества игроков. Одновременно бредово и интересно выглядит возможность возвращения Пайет в «Марсель». L’Equipe сообщает, что «Марсель» готов выкупить Димитри за 40 миллионов евро. Интересно, что недавно команда продавала своих лидеров, чтобы найти деньги на существование.

Реакция Славена Билича

«Меня будто опустили. Сейчас я очень зол. Мы не хотим продавать наших лучших игроков, но Пайет не хочет играть за нас. Он намерен уйти из клуба, но мы не собираемся его отпускать. Он должен образумиться, чтобы отплатить команде за то, что она дала ему», – жестко высказывается тренер «Вест Хэма». Контракт французского полузащитника с «Вест Хэмом» действует до 2021 года, поэтому на его продаже клуб должен прилично заработать. Портал Transfermarkt оценивает номинальную стоимость Пайет в 30 миллионов евро.

О чем думает Пайет

Слухи о возможном уходе Пайет из «Вест Хэма» пошли еще осенью. В ноябре полузащитник заявил прессе, что открыт для предложений. «Уйти в январе? Я ни перед кем не закрываю двери. Выбираю клубы исходя из привлекательности проекта. Таковы мои принципы», – рассудил полузащитник. Его партнеры по команде сразу поспешили заявить, что Пайет им очень нужен. «Димитри – наш ключевой игрок. Мы должны сделать все, чтобы сохранить его в составе», – высказался капитан «Вест Хэма» Марк Нобл. Француз высказывания партнеров по команде проигнорировал. В середине января французский полузащитник выступил со скандальным заявлением. «Клянусь, что больше никогда не надену футболку «Вест Хэма». Если клуб не продаст меня, я травмирую свои крестообразные связки. Я человек, у которого должно быть право выбирать будущее», – сказал Пайет.

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Почему Пайет должен уйти

В «Сент-Этьене» Димитри Пайет дрался с партнерами и не слушал подсказки опытных товарищей. В молодом возрасте Пайет прогуливал тренировки, подрабатывал в магазинах и постоянно показывал дурной характер. Поэтому ему так и не удалось оказаться в по-настоящему топовой команде. В каждом из клубов, где бы он не выступал, Пайет удавалось проводить один ударный сезон. Так было в «Сент-Этьене», потом в «Лилле», а затем в «Марселе». Потом он неизменно менял клуб, обретая новую мотивацию. Предыдущий сезон в «Вест Хэме», Когда Димитри забил 9 голов и отдал 12 передач, тоже получился крутым. Поражение в финале Евро и командный спад «Вест Хэма» полузащитника разочаровали. В 29 лет он снова решил вспомнить молодость и насолить всем. Но именно этот трансфер в новый клуб должен позволить ему снова круто заиграть в футбол. А умеет Пайет многое.

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