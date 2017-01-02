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  • Дедушка Глушаков и прыгун Смолов. Как футболисты встретили Новый год

Дедушка Глушаков и прыгун Смолов. Как футболисты встретили Новый год

Топовые российские команды круто поздравили фанатов. От «Локомотива» с обращением выступил президент клуба Илья Геркус. «Спартак» и «Зенит» привлекли к поздравлению игроков. А футболисты ЦСКА еще и сами получили подарки.

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Федор Смолов решился на экстрим. Такими темпами начать 2017-й год можно и с травмы.

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Сергей Игнашевич празднует в теплой атмосфере семьи.

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Тарас Бурлак очень похож на президента России.

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Александр Кокорин тоже выглядит совсем не так, как в ночном клубе.

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Кокорин и Мамаев празднуют в Сингапуре.

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Денис Глушаков на время стал Дедом Морозом.

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Новый год встречали не только в России. Поль Погба, например, вообще праздновал вместе с Усэйном Болтом.

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А у Давида Луиса праздник не кончается никогда.

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Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Европа Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Игнашевич Сергей Мамаев Павел Глушаков Денис Смолов Федор Луис Давид Бурлак Тарас Кокорин Александр Погба Поль
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