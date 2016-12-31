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Рождество Мики. Как Мхитарян зажег «Манчестер»

Как «МЮ» мучился без Мхитаряна

Команда проигрывала «Уотфорду» и не могла обыграть «Бернли». Английские СМИ поднимали статистику и делали выводы о том, что при Моуринью команда начала сезон даже хуже, чем при Мойесе и ван Гаале. А ведь последние до недавнего времени удостаивались только едких насмешек в свой адрес. Поль Погба готовился сниматься в вирусной рекламе Adidas и играл примерно на -105 млн, а единственным светлым пятном в клубе был нестареющий Златан. Болельщики, заполнявшие «Олд Траффорд», недоумевали, как команда умудряется не выигрывать, нанося по 30 ударов за матч, и в очередной раз не обнаруживали в заявке лучшего ассистента прошлого сезона Бундеслиги.

Что Моуринью говорил о Мхитаряне

Особенный давал понять: армянину нужно очень много работать, чтобы стать основным футболистом «красных дьяволов». Выступление Генриха в первом тайме проигранного манчестерского дерби навело Жозе и английские СМИ на мысль о том, что АПЛ – просто не чемпионат Мхитаряна и армянин зря подался в самую зрелищную лигу мира. Португалец отмечал, что у Генриха нет опыта игры в матчах высокого уровня (зачем тогда Жозе поддержал приобретение армянина за 42 млн евро летом?)

Моуринью написал письмо семье погибшего болельщика «МЮ»

Моуринью откровенничал, что не знает схему с четырьмя вингерами, заявлял, что игра с «Арсеналом» не для Мхитаряна и вообще явно не жаловал Генриха. Впрочем, сам вингер намеревался бороться за место в старте и не собирался возвращаться на «Сигнал Идуна Парк», куда его активно сватала пресса, не верящая в чудеса. И, как оказалось, очень зря.

Как Мхитарян тащит «МЮ»

Впервые за два месяца выйдя в старте «МЮ», Генрих принял самое непосредственное участие в уничтожении «Фейеноорда», став лучшим игроком встречи. Номинально выйдя на правом фланге, Генрих был везде, свидетельством чему его тепловая карта, а также карта передач. Особенно зрелищной стала комбинация с участием Погба, Руни и Мхитаряна в первом тайме, когда футболисты сделали пять передач в касание, но Генрих в решающей фазе атаки немного сплоховал. В следующем матче армянин остался в запасе, а «МЮ» решил помочь Славену Биличу остаться на посту главного тренера «Вест Хэма», не сумев обыграть «молотобойцев».

Тепловая карта Мхитаряна в матче против «Фейеноорда».

Карта передач Мхитаряна в матче против «Фейеноорда».

Затем команде предстояла встреча с тем же соперником в Кубке Лиги. Здесь Мики появился в основе и снова стал лучшим игроком матча, оформив два ассиста, один из которых стал настоящим шедевром. Мхитарян продемонстрировал выдающуюся для атакующего игрока точность передач (94%) и создал своим партнерам семь моментов – на три больше, чем любой из футболистов «Юнайтед». Фанаты «МЮ» после блестящей игры армянина были готовы подать в суд на Моуринью, если тот не выпустит Генриха в основе в игре с «Эвертоном». Болельщикам не пришлось тратиться на составление иска – Мики появился в старте. Пусть «МЮ» не выиграл, но в игре команды уже не было той безнадеги, что царила еще совсем недавно, и не будь Феллаини столь неуклюж, победа бы от «МЮ» никуда не делась. Затем была «Заря», и очередной шедевр от Мхитаряна – он разбросал защитников луганчан финтами, отправив в их ворота победный мяч.

«Свой дебютный гол за команду я посвящаю болельщикам «МЮ» по всему миру. Проблема была не в Моуринью, а во мне. Мне нужно было больше работать, чтобы заслужить место в старте. Чемпионство? Никогда не говори никогда», – интервью Генриха не оставляют сомнений в его профессионализме и желании грызть газон на благо своей новой команды. Именно армянин своим пушечным ударом под перекладину принес «МЮ» первую победу в Премьер-Лиге над конкурентом – «Тоттенхэмом», вновь став лучшим игроком матча. 71 спринт за 80 минут игры – феноменальная работоспособность!

Именно ему болельщики уже сочинили персональную кричалку. Именно его травмы в конце того же матча так испугались фанаты и Жозе. К их счастью, уже через пару игр армянин вернулся на поле и забил, пожалуй, самый красивый гол этого сезона, филигранно переправив мяч пяткой в ворота «Сандерленда». Кого интересует, что там был офсайд? Гораздо более интересно вот что: когда Мхитарян выходит в старте, каждый 7 удар «МЮ» становится голевым. Когда же вингер остается в запасе, продуктивность выстрелов команды падает на целую четверть.

«Мы знали, кого брали этим летом. Мхитаряну просто нужно было время на адаптацию, а талант всегда был при нем. Сейчас он хорош и приносит пользу команде», – говорит Моуринью. Мхитарян сумел выбить место в основе у самого Жозе, славящегося умением забрасывать талантливых игроков в глубокий запас, а иногда и в молодежку. Генрих заставил ядовитые английские СМИ называть его тем, кем он является, – топ-футболистом, а не трансферным посмешищем. Не этот ли парень должен привести «МЮ» к чемпионству, в которое он верит всем сердцем?

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Англия
Комментарии (5)
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swot1205
1483171315
гол конечно шедевральный, даже Златан офигел. Удачи Ара джан
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Kugal
1483172866
Всем веселых праздников !
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mihail1980
1483176169
армян тащит мю
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GladiaGOL
1483186606
Удачи
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lovekurwa
1483548235
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