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«Селтик», «Барселона», «Челси» и другие шизанутые рождественские видео

«Селтик»

Рождественский ролик «Селтика» поначалу напоминает недавний клип Моби – сатиру на то, что новое поколение уткнулось в экран айфона и не видит ничего вокруг себя. Затем, однако, оказывается, что с помощью современных технологий подросток может легко доставать из воздуха различные футбольные сувениры, связанные с «Селтиком». Один из таких сувениров мальчику в буквальном смысле приносит Брендан Роджерс... и подросток, беря подарок, тут же захлопывает дверь перед бывшим тренером «Ливерпуля». Судя по лицу Роджерса, не такого приема он ожидал!

«Челси»

Строгое лицо Антонио Конте сперва отвлекает нас от того, что будет дальше: футболисты «Челси» играют в настольный футбол и карты, веселятся и улыбаются (рассмеяться заставили даже Диего Косту!) И все-таки Конте напоминает: «Каждая игра имеет значение», – как будто его игроки уже не усвоили этот урок, выдав 11-матчевую победную серию.

«Барселона»

«Барселона» пошла дальше: тут мы видим как бы сеанс у психотерапевта, и посетитель жалуется на то, что много счастья вообще не бывает. Не спрашивайте, кому это пришло в голову – мы и сами не знаем! В общем, оказывается, что старичок не может поверить, как много радости в его жизнь привносит «Барселона». И уходит, а Месси подмигивает ему с фотографии (сто процентов у «лабутенов» подглядели!).

«Арсенал»

«Арсенал» решил порадовать болельщиков картинкой теплой Австралии и ее пляжей, но ненадолго: оказалось, что все это декорации, а Касорла жарил сосиски для Мертезакера на холодном лондонском воздухе. Да, Касорла жарил для Мертезакера сосиску (но хорошо ведь, что «сосиска» не в творительном падеже!).

«Ювентус»

На закуску – «Ювентус». Тут все как полагается: зебра-маскот на ледяных копытах, бьющийся головой о стену эльф, мальчик, который мечтал получить футбольный мяч... Эм, да, из нормального здесь только мальчик. Впрочем, получилось в любом случае достаточно мило. После психотерапевта и сосисок мы ожидали худшего.

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Шотландия. Премьер-Лига Англия
Комментарии (5)
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Денис Беневольский
1482579931
Сосиска не в творительном падеже - оригинальность зашкаливает, коллеги:)
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roman230582
1482580983
Все видео понравились, молодцы
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Karpathian
1482581050
Мне года 3 назад понравилось поздравление от Аякса. Там все на голландском желали нового года и счастливого рождества, а внезапно появился Булыкин и поздравил на русском. Приятно так было.
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ЖОРРО
1482584657
НЕ очень((
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LogvinovSerj13
1482593667
Селтик рулит! С азартом смотришь. Остальные для отписки ...
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