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Креатив дня. Лучшим игроком матча признали штангу

«Вест Хэм» в нынешнем сезоне неприятно удивляет. Прямо сейчас команда идет в таблице на 13-м месте, находясь всего в пяти очках от зоны вылета. Оторваться от аутсайдеров помогла победа над «Халл Сити». Единственный мяч в концовке встречи забил Марк Ноубл, реализовавший одиннадцатиметровый удар.

Победа получилась не очень логичной, ведь игроки «Халла» трижды попадали в штангу ворот Даррена Рэндольфа. Вратарь должен был расцеловать свою подругу подобному тому, как это постоянно делает голкипер «Спартака» Артем Ребров. Пока же за Рэндольфа стойку ворот отблагодарили болельщики. 57% голосов в опросе о лучшем игроке матча набрала именно штанга. Возможно, она еще и спасла Славена Билича от увольнения.

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«Вест Хэм» пока одержал всего пять побед. Столько же успехов у «Стока», «Бернли» и «Саутгемптона». Славена Билича уже несколько раз провожали из клуба, но пока руководство не торопится увольнять тренера. 31 мяч пропустила команда Билича в 17-ти проведенных матчах. Это четвертый худший показатель среди команд Премьер-лиги. Но Билич не любит говорить об обороне. В предматчевом интервью он сравнивал Кэррола с коробкой шоколадных конфет и беззаботно рассуждал о перспективах форварда. Сейчас же тренеру явно стоит подумать и о защитных действиях команды.

Англия. Премьер-лига Англия Вест Хэм Рэндольф Даррен
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