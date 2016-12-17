Адамово яблоко. О том, как здорово выступает Адам Лаллана

Адам Лаллана был одним из многих футболистов, переехавших на «Энфилд» из «Саутгемптона». Заиграть получилось не у всех – так, например, Рики Ламберту банально не хватило класса, чтобы осуществить свою мечту и поиграть за «Ливерпуль» хоть сколько-нибудь долго. Лаллане, как и Ламберту, всерьез доставалось от критиков – и, нужно признать, достается до сих пор, хотя болельщики красных (а точнее, их малая часть) ругают своего нападающего скорее по привычке. Ситуация с Лалланой напоминает ту, когда поклонники «Арсенала» после первого (не самого удачного) сезона в исполнении Лорана Косиельни продолжали по инерции связывать все командные невзгоды с игрой французского защитника – не понимая, очевидно, того факта, что в их обороне уже появился футболист топ-класса.

В этом сезоне Лаллана уже забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач; удивительно, но за весь прошлый чемпионат Адам набрал по системе гол+пас только 10 очков. При Клоппе прогрессируют все (от тех, кто не способен к развитию игровых навыков, немецкий специалист быстро избавился), но прогресс Лалланы стал, пожалуй, наиболее показательным и стремительным. В игре минувшего тура против «Мидлсбро» все 3 мяча, которые пропустил Виктор Вальдес, были забиты при непосредственном участии ливерпульского двадцатого номера. Быстрые вертикальные атаки гостей стали неразрешимой задачей для команды Каранки, а состояться этим атакам особенно помогли открывания Лалланы.

В ситуации с первым голом Адам (дальний игрок в желтой футболке) удачно подстроился под фланговую передачу Клайна и замкнул ее головой.

В ситуации со вторым голом забегание Лалланы позволило передаче Вейналдума, предназначенной для Мане, достичь цели: англичанин в одно касание ассистировал Ориги.

В обоих случаях Лаллана выступил как игрок переднего фронта атаки, но, т. к. англичанин не является классическим форвардом (номинально его позиция – атакующий полузащитник), то он умеет поддержать наступления своей команды и из глубины. Именно это помогло «Ливерпулю» забить третий мяч: Фирмино отвлек внимание защитников, а набежавший второй волной Лаллана замкнул пас Ориги.

Таким образом, Лаллана – это именно тот тип футболиста, что жизненно важен для атаки «Ливерпуля» (атаки, прежде всего, подвижной и хаотичной). Ассистировать и забивать тут должны все, что подкрепляется и статистикой: Мане – 7 голов, Лаллана – 6, Фирмино – 5, Коутиньо – 5, Ориги – 4.

К слову, исходя из нежелания играть на примитивного столба, Клопп летом отказался от кандидатуры Кристиана Бентеке, дав добро на его трансфер в «Кристал Пэлас». При Юргене «Ливерпуль» не будет пулять мяч по флангам, а оттуда бить в голову единственному центральному нападающему – нападающих тут сразу несколько, и все они вместе вызывают у защитников обороняющейся команды головокружение.

Олицетворением этого упорядоченного ливерпульского хаоса является Адам Лаллана.

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