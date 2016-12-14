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    • Виктория Варга – девушка, покорившая романтичного Грациано Пелле

    Виктория Варга – девушка, покорившая романтичного Грациано Пелле


    3.5
    Голосов: 11
    14.12.2016 19:30
    Одил Ахмедов может перебраться в «Шаньдун Лунен», где встретит известного форварда Грациано Пелле. И увидит, какой девушке итальянец подарил сотню роз ради одного свидания.

    Виктория Варга – венгерская модель. Родом она из 128-тысячного города Дьер, который располагается между Будапештом и Веной. Сейчас Виктория работает на компанию Attractive Models из Будапешта.

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    Пелле и Варга познакомились как многие люди XXI века – через Интернет. Футболист закидал девушку посланиями в Facebook, на которые она поначалу реагировала нехотя. А он не знал, где она живет.

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    Грациано поклялся подарить ей ровно 100 роз на первой встрече, и Виктория согласилась поиграть. Она сообщила ему, что живет в Дьере и добавила: «Если ты такой умный, каким себя считаешь, то найдешь меня».

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    Пелле тут же прилетел в Будапешт, послав ей селфи из аэропорта. А добравшись до Дьора, обнаружил, что у телефона садится батарея. Впрочем, он успел написать ей название отеля, в котором остановился. И девушка пришла. «Мы проболтали кучу времени!» – восторженно вспоминал футболист. А потом она дала ему домашний адрес, куда итальянец послал 100 роз.

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    «Разобьет тебе сердце этот парень», – ворчала мама Виктории, но пара вместе уже больше четырех лет. А Пелле буквально каждый месяц отмечает с девушкой ту самую дату встречи. День в день. Лучший пример всем тем, кто забывает об одном из самых счастливых дней в своей жизни.

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    Мэнди Капристо. Известная модель, которая вдохновляет Озила на ассисты

    Кто сказал, что Роналду – гей? Посмотрите на его новую девушку!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Виктории Варги
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 16 декабря 2016, 15:50

      красивая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      nikovitek 15 декабря 2016, 15:39

      Согласен, очень красивая!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2539

      Чермындыр 15 декабря 2016, 13:14

      Наконец то бомбардир классную девчонку выложил. А то либо швабры полудохлые, либо шалавы насиликоненные.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 15 декабря 2016, 08:26

      Красотка!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Des79 15 декабря 2016, 04:46

      Да, видно славянские корни!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      BiTcH 15 декабря 2016, 00:34

      очень хороша

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 14 декабря 2016, 23:30

      милашка!!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2552

      Челнинец 14 декабря 2016, 23:23

      ХОРОШЕНЬКАЯ)

      2
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