Виктория Варга – девушка, покорившая романтичного Грациано Пелле

Одил Ахмедов может перебраться в «Шаньдун Лунен», где встретит известного форварда Грациано Пелле. И увидит, какой девушке итальянец подарил сотню роз ради одного свидания.
Виктория Варга – венгерская модель. Родом она из 128-тысячного города Дьер, который располагается между Будапештом и Веной. Сейчас Виктория работает на компанию Attractive Models из Будапешта.
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Окт 13 2013 в 3:25 PDT
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Дек 30 2013 в 10:42 PST
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Мар 6 2014 в 8:04 PST
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Июл 27 2014 в 11:06 PDT
Пелле и Варга познакомились как многие люди XXI века – через Интернет. Футболист закидал девушку посланиями в Facebook, на которые она поначалу реагировала нехотя. А он не знал, где она живет.
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Авг 2 2014 в 7:06 PDT
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Авг 7 2014 в 10:44 PDT
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Дек 4 2014 в 10:20 PST
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Дек 6 2014 в 10:20 PST
Грациано поклялся подарить ей ровно 100 роз на первой встрече, и Виктория согласилась поиграть. Она сообщила ему, что живет в Дьере и добавила: «Если ты такой умный, каким себя считаешь, то найдешь меня».
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Янв 9 2015 в 10:26 PST
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Апр 14 2015 в 3:07 PDT
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Апр 26 2015 в 8:00 PDT
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Май 27 2015 в 10:30 PDT
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Июн 29 2015 в 7:09 PDT
Пелле тут же прилетел в Будапешт, послав ей селфи из аэропорта. А добравшись до Дьора, обнаружил, что у телефона садится батарея. Впрочем, он успел написать ей название отеля, в котором остановился. И девушка пришла. «Мы проболтали кучу времени!» – восторженно вспоминал футболист. А потом она дала ему домашний адрес, куда итальянец послал 100 роз.
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Июл 26 2015 в 5:02 PDT
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Дек 16 2015 в 8:13 PST
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Янв 3 2016 в 9:01 PST
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Мар 15 2016 в 11:11 PDT
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Апр 12 2016 в 10:31 PDT
«Разобьет тебе сердце этот парень», – ворчала мама Виктории, но пара вместе уже больше четырех лет. А Пелле буквально каждый месяц отмечает с девушкой ту самую дату встречи. День в день. Лучший пример всем тем, кто забывает об одном из самых счастливых дней в своей жизни.
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Май 9 2016 в 8:29 PDT
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Май 22 2016 в 5:52 PDT
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Июн 4 2016 в 9:36 PDT
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Июл 29 2016 в 7:47 PDT
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Авг 3 2016 в 12:56 PDT
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Авг 28 2016 в 9:45 PDT
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Окт 21 2016 в 3:38 PDT
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Май 12 2014 в 11:17 PDT
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Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)
Апр 23 2014 в 8:27 PDT
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