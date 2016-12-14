Виктория Варга – девушка, покорившая романтичного Грациано Пелле

Одил Ахмедов может перебраться в «Шаньдун Лунен», где встретит известного форварда Грациано Пелле. И увидит, какой девушке итальянец подарил сотню роз ради одного свидания.

Виктория Варга – венгерская модель. Родом она из 128-тысячного города Дьер, который располагается между Будапештом и Веной. Сейчас Виктория работает на компанию Attractive Models из Будапешта.

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Окт 13 2013 в 3:25 PDT

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Дек 30 2013 в 10:42 PST

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Мар 6 2014 в 8:04 PST

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Июл 27 2014 в 11:06 PDT

Пелле и Варга познакомились как многие люди XXI века – через Интернет. Футболист закидал девушку посланиями в Facebook, на которые она поначалу реагировала нехотя. А он не знал, где она живет.

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Авг 2 2014 в 7:06 PDT

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Авг 7 2014 в 10:44 PDT

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Дек 4 2014 в 10:20 PST

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Дек 6 2014 в 10:20 PST

Грациано поклялся подарить ей ровно 100 роз на первой встрече, и Виктория согласилась поиграть. Она сообщила ему, что живет в Дьере и добавила: «Если ты такой умный, каким себя считаешь, то найдешь меня».

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Янв 9 2015 в 10:26 PST

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Апр 14 2015 в 3:07 PDT

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Апр 26 2015 в 8:00 PDT

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Май 27 2015 в 10:30 PDT

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Июн 29 2015 в 7:09 PDT

Пелле тут же прилетел в Будапешт, послав ей селфи из аэропорта. А добравшись до Дьора, обнаружил, что у телефона садится батарея. Впрочем, он успел написать ей название отеля, в котором остановился. И девушка пришла. «Мы проболтали кучу времени!» – восторженно вспоминал футболист. А потом она дала ему домашний адрес, куда итальянец послал 100 роз.

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Июл 26 2015 в 5:02 PDT

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Дек 16 2015 в 8:13 PST

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Янв 3 2016 в 9:01 PST

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Мар 15 2016 в 11:11 PDT

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Апр 12 2016 в 10:31 PDT

«Разобьет тебе сердце этот парень», – ворчала мама Виктории, но пара вместе уже больше четырех лет. А Пелле буквально каждый месяц отмечает с девушкой ту самую дату встречи. День в день. Лучший пример всем тем, кто забывает об одном из самых счастливых дней в своей жизни.

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Май 9 2016 в 8:29 PDT

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Май 22 2016 в 5:52 PDT

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Июн 4 2016 в 9:36 PDT

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Июл 29 2016 в 7:47 PDT

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Авг 3 2016 в 12:56 PDT

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Авг 28 2016 в 9:45 PDT

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Окт 21 2016 в 3:38 PDT

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Май 12 2014 в 11:17 PDT

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Апр 23 2014 в 8:27 PDT

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