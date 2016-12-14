Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Виктория Варга – девушка, покорившая романтичного Грациано Пелле

Виктория Варга – девушка, покорившая романтичного Грациано Пелле

Виктория Варга – венгерская модель. Родом она из 128-тысячного города Дьер, который располагается между Будапештом и Веной. Сейчас Виктория работает на компанию Attractive Models из Будапешта.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Пелле и Варга познакомились как многие люди XXI века – через Интернет. Футболист закидал девушку посланиями в Facebook, на которые она поначалу реагировала нехотя. А он не знал, где она живет.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Грациано поклялся подарить ей ровно 100 роз на первой встрече, и Виктория согласилась поиграть. Она сообщила ему, что живет в Дьере и добавила: «Если ты такой умный, каким себя считаешь, то найдешь меня».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Пелле тут же прилетел в Будапешт, послав ей селфи из аэропорта. А добравшись до Дьора, обнаружил, что у телефона садится батарея. Впрочем, он успел написать ей название отеля, в котором остановился. И девушка пришла. «Мы проболтали кучу времени!» – восторженно вспоминал футболист. А потом она дала ему домашний адрес, куда итальянец послал 100 роз.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Разобьет тебе сердце этот парень», – ворчала мама Виктории, но пара вместе уже больше четырех лет. А Пелле буквально каждый месяц отмечает с девушкой ту самую дату встречи. День в день. Лучший пример всем тем, кто забывает об одном из самых счастливых дней в своей жизни.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Мэнди Капристо. Известная модель, которая вдохновляет Озила на ассисты

Кто сказал, что Роналду – гей? Посмотрите на его новую девушку!

Италия Пелле Грациано
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Челнинец
1481747010
ХОРОШЕНЬКАЯ)
Ответить
sEleCt 85
1481747456
милашка!!)
Ответить
BiTcH
1481751253
очень хороша
Ответить
Des79
1481766385
Да, видно славянские корни!!!
Ответить
Superviser77
1481779583
Красотка!!!!
Ответить
Чермындыр
1481796855
Наконец то бомбардир классную девчонку выложил. А то либо швабры полудохлые, либо шалавы насиликоненные.
Ответить
nikovitek
1481805598
Согласен, очень красивая!)
Ответить
D'achkov
1481892618
красивая
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+