Виктория Варга – девушка, покорившая романтичного Грациано Пелле

Виктория Варга – венгерская модель. Родом она из 128-тысячного города Дьер, который располагается между Будапештом и Веной. Сейчас Виктория работает на компанию Attractive Models из Будапешта.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Пелле и Варга познакомились как многие люди XXI века – через Интернет. Футболист закидал девушку посланиями в Facebook, на которые она поначалу реагировала нехотя. А он не знал, где она живет.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Грациано поклялся подарить ей ровно 100 роз на первой встрече, и Виктория согласилась поиграть. Она сообщила ему, что живет в Дьере и добавила: «Если ты такой умный, каким себя считаешь, то найдешь меня».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Пелле тут же прилетел в Будапешт, послав ей селфи из аэропорта. А добравшись до Дьора, обнаружил, что у телефона садится батарея. Впрочем, он успел написать ей название отеля, в котором остановился. И девушка пришла. «Мы проболтали кучу времени!» – восторженно вспоминал футболист. А потом она дала ему домашний адрес, куда итальянец послал 100 роз.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Разобьет тебе сердце этот парень», – ворчала мама Виктории, но пара вместе уже больше четырех лет. А Пелле буквально каждый месяц отмечает с девушкой ту самую дату встречи. День в день. Лучший пример всем тем, кто забывает об одном из самых счастливых дней в своей жизни.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Мэнди Капристо. Известная модель, которая вдохновляет Озила на ассисты

Кто сказал, что Роналду – гей? Посмотрите на его новую девушку!