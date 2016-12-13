Тайна года: «Арсенал» поздравил с Рождеством клуб из 4 лиги. Зачем? Почему?

За 112 лет существования «Карлайл Юнайтед» отметился единственным появлением в первом английском дивизионе, что случилось в сезоне-1974/75, когда про Премьер-лигу еще даже не думали. Были еще два Трофея Футбольной лиги, третьего по значимости кубка, в котором участвуют команды Первой и Второй лиги, в пересчете на наши дивизионы — третий и четвертый. Словом, даже на уровне Англии «Карлайл» — мутная периферия. И вдруг про «камбрийцев» вспомнил «Арсенал», хотя за вековую историю клубы играли между собой пять раз. Из Лондона в Карлайл пришла открытка.
Работники «Карлайл Юнайтед» так переполошились, что рассказали об этом миру. Тут же возникли конспирологические теории поступка «Арсенала». Самый очевидный выбор: лондонцы отправили открытки всем клубам Англии. Или они просто хотели показать странные свитеры как можно большему количеству людей? Связано ли это с тем, что «Карлайл» находился на 4 месте в таблице 4 дивизиона? Или кто-то в офисе «Эмирейтс Стэдиум» просто перепутал автозаполнение и открытка вместо Chelsea ушла в Carlisle? Ответ «Арсенала» лишь добавил вопросов.
Из всех в мире гифок «Арсенал» выбрал именно эту. В какие игры ты играешь, Арсен?!