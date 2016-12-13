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  • Тайна года: «Арсенал» поздравил с Рождеством клуб из 4 лиги. Зачем? Почему?

Тайна года: «Арсенал» поздравил с Рождеством клуб из 4 лиги. Зачем? Почему?

За 112 лет существования «Карлайл Юнайтед» отметился единственным появлением в первом английском дивизионе, что случилось в сезоне-1974/75, когда про Премьер-лигу еще даже не думали. Были еще два Трофея Футбольной лиги, третьего по значимости кубка, в котором участвуют команды Первой и Второй лиги, в пересчете на наши дивизионы — третий и четвертый. Словом, даже на уровне Англии «Карлайл» — мутная периферия. И вдруг про «камбрийцев» вспомнил «Арсенал», хотя за вековую историю клубы играли между собой пять раз. Из Лондона в Карлайл пришла открытка.

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Работники «Карлайл Юнайтед» так переполошились, что рассказали об этом миру. Тут же возникли конспирологические теории поступка «Арсенала». Самый очевидный выбор: лондонцы отправили открытки всем клубам Англии. Или они просто хотели показать странные свитеры как можно большему количеству людей? Связано ли это с тем, что «Карлайл» находился на 4 месте в таблице 4 дивизиона? Или кто-то в офисе «Эмирейтс Стэдиум» просто перепутал автозаполнение и открытка вместо Chelsea ушла в Carlisle? Ответ «Арсенала» лишь добавил вопросов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Из всех в мире гифок «Арсенал» выбрал именно эту. В какие игры ты играешь, Арсен?!

Англия. Премьер-лига Англия. Кубок Лиги Англия
Комментарии (7)
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fon_der_tan
1481625202
Магия четвертого
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Kugal
1481628054
ТОже поздравляю клуб из 4 лиги !
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headdevil
1481628841
Видимо интеренет-аташе Арсенала своему корешу из Карлайла отправил поржать.
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ВoВ
1481632400
Вот панику из ничего создали) Ну поздравили Вас так радуйтесь))) Это же Рождество!!!
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Tiger Altaica
1481655677
Ну поздравили и поздравили, чё об этой хренотени писать то!)))
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D'achkov
1481731972
просто поздравили захотелось
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