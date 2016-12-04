Сине-белая «Барселона». Как китайцы мастерят еще одного чемпиона

Враги с рождения и друзья-покровители

«Эспаньол» появился в самом начале XX века как первый по-настоящему «испанский» клуб. Его на свои деньги создали испанские студенты, которым не нравилось, что остальные футбольные клубы были основаны иностранцами (в основном, английскими моряками). Появление «Эспаньола» стало в определенном смысле протестом против «Барселоны», созданной швейцарскими приезжими.

По сути, главные каталонские клубы начали враждовать друг с другом с момента образования. Продолжается этот конфликт до сих пор, но в современный политических условиях «Барса» стала клубом сепаратистов, выступающих за отделение Каталонии. «Эспаньол» же, соответствуя своему названию (Espanyol – «испанский»), поддерживает неделимость испанского королевства.

Не случайно уже в 1921 году «Эспаньол» получил покровительство Альфонса XIII и статус королевского клуба. Кстати, за бело-синих в Каталонии в основном болеют приезжие из других испанских регионов. Что неудивительно.

Близость к испанским монархам с самого начала стала поводом для нескончаемых насмешек со стороны сине-гранатовой части региона. Каждый проигрыш мадридскому «Реалу» (а их за всю историю было немало) вызывал у фанатов «Барселоны» подозрения в том, что «Эспаньол» специально сливает игры, чтобы насолить «истинным каталонцам» и помочь своим богатым покровителям.

Вялость футболистов особенно контрастировала с тем, как неистово и грубо «Эспаньол» играл против своих вечных врагов. На каталонском дерби действительно очень много жесткой игры. Хотя Примера, в отличии, например, от АПЛ, таким стилем футбола не славится.

Слишком уверенная победа «сливочных» над «Эспаньолом» в прошлом году даже вдохновила юмористическую программу Crackovia вот на такой ролик:

Новые амбиции

Но теперь каталонский клуб хочет перестать быть командой, которая запоминается только грубой игрой и регулярными сливами. В январе 2016 года клуб, который всегда гордился своим «испанским» происхождением, перешел во владение китайской компании Rastar Group. Компания производит игрушечные автомобили, а также перерабатывает и продает полистирол. Ее глава, Чен Яншен, входит в топ-200 китайских миллиардеров списка Forbes.

Именно Яншен и стал президентом «Эспаньола», предоставив программу развития клуба до 2020 года. Согласно этой программе, «Эспаньол» должен увеличить свой бюджет в три раза и начать стабильно играть в Лиге чемпионов. Кстати, в планах у Яншена покупка главного футбольного агентства Англии Stellar Group, которое работает с игроками вроде Бейла, Харта и Щесны. «Бомбардир» уже писал о махинациях, которые эта компания проводила на южноамериканском рынке. Вероятно, китайские владельцы помогут ей расширить свое влияние и в Азии.

Яншен не остановился лишь на словах и летом начал проводить активную трансферную компанию. Сначала назначил главного тренера. Им стал Кике Флорес, тренировавший до Симеоне мадридский «Атлетико», а потом уехавший в ОАЭ.

Флорес начал набирать состав. Из «Манчестер Сити» пришел Демикелис, из «Милана» – Диего Лопес. «Севилья» отдала Рейеса, а «Валенсия» – Пабло Пьятти. Все лето не заканчивались слухи об интересе «Эспаньола» к Виктору Вальдесу, Хуану Мате и даже Александру Зуеву.

В итоге Флорес сформировал состав из футболистов, которых остальные либо уже списали со счета, либо посчитали переоцененными. У каждого из них есть амбиции и желание что-то доказать. Мотивация сейчас – самое главное для каталонцев.

Игра сейчас

«Эспаньол» держится в середине таблице, но не из-за «средней» игры. Мотивированность пока не подкрепляется слаженным футболом. «Эспаньол» – это, действительно, очень «испанская» команда: часто ошибающаяся, чересчур эмоциональная. Она любит атаковать, и не любит думать об обороне.

Бело-синие попытались играть «на результат» и выдали серию безголевых ничьих. Ни болельщики, ни китайские владельцы довольными не остались. Поэтому для команды Флореса типичны результаты вроде 4:6 с «Севильей» или 3:3 с «Эйбаром».

«Эспаньол» с минимальным счетом умудрился победить «Барселону» в Суперкубке Каталонии. Команды играли вторыми составами, а у сине-гранатовых, например, лидерами были Матье и Денис Суарес. Играл и Арда Туран, но в середине второго тайма травмировал голеностоп. В Суперкубке, при всей условности этого турнира, игра всегда очень жесткая.

«Эспанолу» нужно очень много перестраивать, что-то начинать с нуля. Пока это не команда, а ее очень условно очерченный прототип. Но ведь и до 2020 года время еще есть.