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    • Зачем «Фенербахче» выпускает майки с перевернутыми номерами. Суперкреатив от турок

    Зачем «Фенербахче» выпускает майки с перевернутыми номерами. Суперкреатив от турок


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    Голосов: 1
    01.12.2016 16:00
    Мусса Сов забил аж два супергола в падении через себя, а клуб своеобразно отметил эту красоту. Великолепный креатив от турецкой команды!

    Недавно форвард «Фенербахче» Мусса Сов поставил на уши весь континент сумасшедшим голом в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы. «Никогда Сов таким ударом больше не забьет», – обозлился после матча Дэйли Блинд.

    И ошибся. На прошлой неделе сенегалец заколотил похожий гол «Ризеспору» в чемпионате Турции. С ума сойти. Как он это делает?

    Похожим вопросом задались и в клубе, но при этом решили еще больше коммерциализировать умения Сова и выпустили специальные футболки с перевернутым номером и фамилией.

    Мусса Сов забил пока всего четыре гола в чемпионате и один в Лиге Европы, но уже попал в историю в нынешнем сезоне. «Фенеру» же – браво за креатив!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: twitter.com/FBibrauslu
    Рейтинг: 2 Голосов: 1
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 1 декабря 2016, 16:16

      Надо еще на опережение - боком выпустить... Вдруг начнет горизонтальными ножницами забивать!

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