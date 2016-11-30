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5 причин, почему Селихов уничтожит «Спартак»

Причина №1. Тренер

Покупка Селихова задумывалась задолго до прихода Карреры в «Спартак». Еще в апреле этого года «Спорт-Экспресс» писал о желании красно-белых приобрести молодого вратаря. Тогда, насколько известно, не договорились из-за суммы. «Амкар» просил 4 миллиона евро, «Спартак» был готов предложить только 3. Летом подключился «Зенит» и показалось, что с будущим клубом Александра все ясно. Но трансферное окно закрылось, а Селихов все еще числился в составе пермяков.

Каррере рассказать об этих интригах, кажется, забыли. И о том, что Селихов вот-вот станет частью его команды, итальянский специалист узнал лишь неделю назад, как раз перед матчем с «Амкаром». По информации ТАСС, Каррера был очень недоволен тем, что трансфер согласовали без его ведома, и потребовал больше так не делать. А Селихова сразу же отправить обратно, хотя бы в аренду.

Дело, очевидно, не только в том, что итальянец хочет полностью контролировать трансферную компанию клуба. В «Спартаке» есть друге проблемные позиции, на работу с которыми нужно тратить время, силы и деньги. В первую очередь, это линия атаки. «Спартак» всерьез задумывается о покупке Алексея Миранчука и Федора Смолова. Пишут и об интересе красно-белых к голландцу Мемфису Депаю, но эти слухи большинство воспринимает как шутку. Тем не менее, именно на этой линии селекционному отделу следовало бы сконцентрировать свое внимание.

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Селихова купили в первую очередь не «для Спартака», а «против Зенита», у которого проблем во вратарской линии гораздо больше. В условиях затягивающегося кризиса ЦСКА, «Зенит» стал главной и единственной помехой красно-белых в борьбе за чемпионство. А потенциально – в борьбе за звание главного клуба страны. Именно поэтому так важно было переиграть питерцев там, где им обычно нет равных – в трансферной гонке.

Кстати, Селихов учился и в академии «Спартака», и в академии «Зенита». Но в первой проиграл конкуренцию (как сам считает, не по спортивному принципу), а из второй был отчислен.

Если принципиальность этого трансфера не объяснили главному тренеру, оставив его мнение без внимания, значит руководство «Спартака» снова начинает набивать себе шишки до боли знакомыми граблями. Каррера в короткий срок сумел построить «Спартак», который приносит результат. И результат очень серьезный. Еще недавно казавшиеся беспочвенными разговоры о чемпионстве сейчас превратились в реальные шансы.

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Это значит, что такому тренеру доверять нужно на максимально возможном уровне. И не лезть без его ведома во все, что касается футбола, трансферов и взаимоотношений с игроками. Если разлад произойдет на уровне «тренер-президент» – ждите повторения карпиновского сюжета и, соответственно, очередного провала.

«Чемпионат.com» уже написал, что Каррера отослал Федуну письмо с критикой трансферной кампании, отметив, что в случае повторения подобных ситуаций по окончании первой части сезона он покинет клуб. Федун, правда, оперативно эту информацию опроверг. А ведь обычно он «футбол не комментирует».

Причина №2. Конкуренция

Ротация состава – вещь важная, но для вратарской позиции опасная. В нынешней ситуации в «Спартаке» – особенно. Ребров играет сейчас очень уверенно. За 15 туров «Спартак» пропустил всего 8 голов, меньше всех в РФПЛ. Но дело не только в том, что он стабильно тянет и ставит личные рекорды. Ребров – вице-капитан и авторитет. А авторитетный голкипер – это архиважно. Нужна ли ему сейчас конкуренция с молодым коллегой, которого без конца теперь сравнивают то с Дасаевым, то с Акинфеевым?

За всю карьеру Реброва мы убедились, что он нестабилен (привет, прошлый сезон), а приоритетом для него всегда является игровая практика и доверие тренера. Значит, отсутствие практики и доверия будет болезненным. И не факт, что Селихов придет и начнет играть лучше всех.

Когда ты борешься за чемпионство спустя столько лет кризиса, будоражить вратарскую линию, в которой пока не было проблем, – просто глупо.

К тому же, почему-то все забыли про спартаковскую молодежку, которая всегда выступала на высоком уровне (сейчас держится на 6 месте в ФНЛ). Покупка Селихова означает, что на своих молодых вратарях «Спартак» готов поставить крест. Теперь все 3 голкиперских места заняты. Соответственно, прекрасная мечта сыграть на профессиональном уровне в красно-белой форме затерялась где-то в груде из двухсот миллионов рублей, которые «Спартак» отправил в Пермь.

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Причина №3. Кулуарные интриги

Возвращаемся к граблям. В «Спартаке» сложилась такая система, при которой многие вопросы вызывают бурные разногласия на самой верхушке клубного руководства. Было очень странно, когда Аленичева сначала приглашали с огромной помпой, а потом выгнали после первой серьезной неудачи.

Кто-то лоббирует одного тренера с определенной трансферной политикой и задачами на сезон, кто-то – другого. Непонятно, принимает ли окончательное решение Федун, но, скорее всего, глобально за все происходящие в клубе процессы отвечает именно он.

При этом очевидно, что лоббисты никогда не руководствуются только футбольными причинами. У каждого есть свои цели, и порой не всегда честные.

Это, опять-таки, вносит раздор в клубные дела. Споры, полемика и дискуссии – это хорошо, но не тогда, когда чисто футбольные решения принимают функционеры, часто вообще не имеющие отношения к данному виду спорта. По крайней мере, того отношения, которого от них могут ожидать болельщики «Спартака».

Причина №4. Опыт

Если Селихова действительно купили, чтобы дать ему место в составе, то не очень понятно, почему это нужно было делать прямо сейчас. В середине сезона покупают игроков на критические позиции, а не пытаются наиграть перспективную молодежь, когда в ней нет необходимости.

Молодой вратарь – это риск пропустить ненужные мячи и проиграть чемпионат. Следующий сезон – это еврокубки, и рисков будет не меньше. А там, где есть риски, всегда есть ответственность. Готов ли 22-летний футболист нести эту ответственность? Что уж там говорить про мотивационные обязанности лидера, которые сейчас выполняет Ребров.

Причина №5. Эмоции

«Спартак» постоянно живет эмоциями, надеждами и ожиданиями. Оптимисты уже начали называть Селихова «вратарем масштаба Рината Дасаева» и преемником Акинфеева.

Эти сравнения окажутся беспочвенными, если игрок ожиданий не оправдает. Да и вообще трансфер Селихова – это не вопрос спартаковского духа или желания победить. Это, в первую очередь, бизнес, рыночная экономика, капиталистическое стремление отбить важную трансферную единицу у главного соперника, ослабив его. Отсюда и возникают разговоры про то, что Селихов не нужен «Спартаку» и что его тут же отдадут в аренду обратно в «Амкар».

То есть, он придет в клуб, взбаламутит тренера, второго капитана, болельщиков и журналистов и уедет обратно в Пермь. А «Спартаку» останется разбираться, разгребать ворох возникших на ровном месте проблем.

Самый перспективный голкипер РФПЛ, который нужен «Зениту», а перешел в «Спартак»

Россия Амкар-Пермь Спартак Селихов Александр
Комментарии (37)
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baddy
1480489227
Автор видно явно ненавидит Спартак, либо из провинции, где не любят москвичей:...."он придет в клуб, взбаламутит тренера, капитана, болельщиков и журналистов и уедет обратно в Пермь. " Его взяли на будущее и второй вратарь нужен по-любому (Зенит пример), плюс его желание.
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Серёга Краснодарский
1480489957
Статья бред какой-то. У тренера Карреры есть работодатель, конкуренция не кому не мешала никогда. Скорей всего стелят соломку, поднялись то высоко а чем выше тем больнее падать.
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Евгений Агеев
1480490298
Афтар жжот, Ребров уже давно не капитан и вброс какой то нелепой информации про Карреру...Надо меньше читать желтую прессу...
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Wertalet
1480490540
Автор видимо не посмотрел игру Спартака против Терека к моменту с которой уже был подписан Селихов. Конкуренция на вратарскую позицию выросла и Ребров выдал свой лучшей матч в этом сезоне. Теперь ошибка любого вратаря может стать для него фатальной и придется играть в футбол, а не просто целовать штанги... Есть конкуренция есть результат. Последний матч это доказал на 100%
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ВoВ
1480491340
Высосали статью из пальца ради статьи...
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veselyi87
1480491601
газпромовские журношлюхи активизировались
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hjvfybcn
1480492158
автора на Соккер в аренду на пару лет)
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kachan63
1480493541
А чего Реброву волноваться? Он сейчас играет так, что Селихов будет сидеть на лавке до конца сезона. Каррера ведь не дурак, чтобы от добра добра искать. А конкуренция Реброву не помешает, наоборот, лучше играть станет.
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Cuervo
1480494973
всю чушь собираете и пишите,вы лучше напишите сколько зенит скупил и загубил игроков.Файзулин,Рязанцев,Бухаров и тд,да чего тут перечислять,как только игрок более менее играет хорошо,скупают и на лавку сажают
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Каратель помойников
1480503292
журналюги не как не уймутся,свербит у них как только речь про Спартак заходит,и чем более жёлтый журналист,тем провокационней и гнилей статейка,ну что поделать когда у большинства журнаю ни чести ни совести,не даром одному в Краснодаре чуть эбач не разбили
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