Матильда Моуринью. Девушка, которая заставляет Жозе (иногда) улыбаться

Сначала фото не из официального аккаунта, но нам очень понравились кадры Жозе и дочери, снятые на вручении премии GQ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Перейдем к официальному аккаунту. Тут тоже есть на что посмотреть.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Матильда знает, чего хотят подписчики «Бомбардира»!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Если кто-то боится загреметь по статье, то он может не переживать – Матильде уже исполнилось 18, так что все легально.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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