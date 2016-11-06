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  • Ай да Каранка. Как «Мидлсбро» укрепляет свои позиции в Премьер-лиге

Ай да Каранка. Как «Мидлсбро» укрепляет свои позиции в Премьер-лиге

В мае 2008-го года «Манчестер Сити» проиграл на поле «Мидлсбро» со счетом 1:8. Тот матч стал одной из последних встреч между этими командами – вплоть до вчерашнего дня, когда «Боро» вернулся, чтобы снова устрашить Манчестер, и сыграл вничью на «Этихад Стэдиум» – 1:1.

С того памятного майского поединка успело утечь столько воды, что хватило бы залить не один Макондо. «Манчестер Сити» за это время стал одним из грандов АПЛ и два раза выиграл чемпионство. «Боро» же в течение шести сезонов барахтался в Чемпионшипе – и вот, наконец, всплыл, разглядев проглянувшее красное солнце. Оно и ослепило команду Гвардиолы во вчерашнем матче – ослепило на 91-й минуте, тогда, когда, казалось, исход встречи давно уже был предрешен.

К матчу против «горожан» коллектив Айтора Каранки подходил отнюдь не в разобранном состоянии: совсем недавно им была одержана победа над цепким «Борнмутом», а до этого – достигнута драгоценная выездная ничья с «Арсеналом». Испанский специалист, бывший помощник Жозе Моуринью в мадридском «Реале», ближе к десятому туру окончательно освоился в АПЛ и начал давать результат. Не проиграть на «Эмирейтс», а затем и на «Этихад» – дорогого стоит даже для грандов, тем более, для скромного «Мидлсбро». Впрочем, скромной командой «речники» являются только на бумаге.

«Мы жили в диких условиях. Хочешь есть? Поймай рыбу. Холодно? Разведи костер». Самая крутая команда Англии, о которой вы не слышали

Так, например, их ворота защищает Виктор Вальдес, за плечами которого больше выигранных титулов, чем у всего «Манчестер Сити» – о чем фанаты «Боро» не преминули напомнить в своих речевках. Вообще состав у Каранки, хоть и не пестрит звездными фамилиями, удивляет глубиной и надежностью. Если травмируется Вальдес, то всегда можно выдернуть из запаса и поставить в ворота Брэда Гузана – далеко не последнего голкипера в АПЛ, который в прошлом сезоне был, пожалуй, лучшим игроком в составе тонущей «Астон Виллы». Тем не менее, Гузан согласился стать бэкапом для Вальдеса, который, надев вратарский свитер «Мидлсбро», обрел вторую молодость. В нападение же «Боро» прикупил Альваро Негредо – тоже не из числа вариантов «давайте купим все, что еще осталось».

Матч против «Манчестер Сити» от звонка до звонка на скамейке отсидел Фабио Да Силва – брат-близнец Рафаэля, с которым они когда-то пришлись к золотоносному двору сэра Алекса Фергюсона. Каранке нужно было отыгрываться, и он выпустил на поле Виктора Фишера – 22-хлетнего датчанина, минувшим летом переехавшего на «Риверсайд» из Амстердама. Фишер – талантливый игрок, очередной птенец из амстердамского инкубатора, который мог перейти в клуб и покрупнее, но выбрал «Боро». Просто потому, что в нынешней АПЛ даже вчерашние скромники позволяют себе перемерять кучу щегольских нарядов.

В гардеробе нынешнего «Боро» есть, пожалуй, два самых модных предмета – это полузащитник Мартин Де Роон и нападающий Адама Траоре. Первый был рекрутирован из «Аталанты», где он за один сезон стал одной из заметных фигур, что позволило итальянцам выбить на его трансфере 15 миллионов евро – рекордная для «речников» сумма. Именно Де Роон (игрок, нацеленный в первую очередь на разрушение) сравнял счет во вчерашнем поединке на «Этихад», чем несказанно огорчил Гвардиолу. Очередные домашние 1:1 явно не могли удовлетворить Пепа.

Адама Траоре – воспитанник «Барселоны», который чуть более года назад отправился покорять Англию, но сделал неправильный выбор, перейдя в «Астон Виллу». Команда из Бирмингема провела бездарный сезон, и у испанского нападающего (имеющего малийские корни) практически не было возможностей себя проявить. К тому же, Траоре подвели травмы. Каранка рискнул и взял его к себе в команду, и мы вскоре убедились, что Адама не зря на протяжении одиннадцати лет варился в каталонском соку. Начо Монреаль не даст соврать: в игре на «Эмирейтс» Траоре так затрепал своего визави, что в следующем туре Арсен Венгер пошел на радикальные меры и передоверил левый фланг обороны Кирану Гиббсу. Шутки с Адама действительно плохи: его взрывная скорость вкупе с барселонской техникой еще принесут «Боро» немало пользы.

Браво, Гвардиола. Почему Пеп делает все правильно

В одной из серий нового сезона сериала «Черное зеркало» показан городок Сан-Джуниперо – виртуальный рай для всех, кто отчаялся в реальной жизни: прибрежный ветер, пляж, бесконечные вечеринки. После смерти любой человек может отправиться туда, стоит лишь захотеть и подписать соответствующие бумаги – лучше и придумать нельзя. Английская Премьер-лига сегодня является именно таким Сан-Джуниперо – райским местом с бешеным телеконтрактом, где все клубы вроде «Мидлсбро», уставшие от жизни дивизионом ниже, захотят задержаться. Этим и озабочен Айтор Каранка. Для «речников» АПЛ – это деньги и стабильность, для их тренера – возможность перетасовать кубики, которые складываются в слова: помощник Жозе Моуринью. (Тут поправка – бывший помощник Жозе Моуринью.)

После приличного старта (5 очков в трех августовских турах) «Мидлсбро» забуксовал, и мы привычно записали выходца из Чемпионшипа в реестр команд, что будут до самой весны слоняться около пропасти. Однако нынешняя форма «Боро» заставляет призадуматься: а будет ли команда Каранки вообще бороться за выживание? Претендентов на вылет и так достаточно: «Сандерленд», «Суонси», «Халл», вероятно, «Кристал Пэлас» или «Вест Бромвич». Ничьи, добытые «речниками» на самых сложных в стране выездах (ну или – одних из самых сложных) помогают уверовать, что их коллектив, с Вальдесом на воротах, с зубодробительным центром поля Лэдбиттер – Де Роон, со Стюартом Даунингом и Адама Траоре на флангах, способен на большее, нежели на обыденную толкотню в подвале турнирной таблицы. Этой осенью у Премьер-лиги и «Мидлсбро» все всерьез – и, вероятно, их роман продлится дольше, чем так часто отмеряемый новичкам один скоротечный сезон, кратный мимолетному курортному увлечению.

Англия. Премьер-лига Англия Мидлсбро Вальдес Виктор Траоре Адама Каранка Айтор
Комментарии (4)
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MrVanes-Zenit
1478433696
Удачи Боро!
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alexis02lion
1478434406
Не зря вернулись. Сейчас совсем другая команда, нежели та что вылетала. Во всех линиях есть лидеры, так что процентов на 70% останутся. В подвале всегда много команд, так что команда у которой есть лидеры во всех зонах будет иметь преимущество. Да и Вальдес вряд ли пошёл в команду, если был не уверен, что он там пропишется надолго в АПЛ.
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343443
1478437397
Браво, Гвардиола.
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vasiok74
1478474355
молодцы!самого Гвардиолу сделали.
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