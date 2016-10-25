«Счастлив, что я уезжаю?». Какая девушка дразнит молодую звезду «Ливерпуля»

Форвард мерсисайдцев Дэнни Ингс пока не провел в сезоне ни одного матча за команду, но потерянным не выглядит. «Бомбардир» показывает новую девушку, которая не дает поводов для скуки футболисту.

Джорджия Гиббс – австралийская 21-летняя модель, сейчас проживает в Лондоне. Пара рассекретилась несколько недель назад, и теперь понятно, на кого тратит свое время не попадающий даже в заявку «Ливерпуля» Дэнни Ингс. В отличие от своей новой пассии, добравшейся до финала конкурса «Мисс Вселенная», футболист пока менее успешен. Но сегодня речь не о нем.

text Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Окт 23 2016 в 4:06 PDT

«Ты счастлив, что я уезжаю?», – игриво написала Джорджия рядом с откровенным снимком в своем Instagram, где также запечатлен довольный Ингс. Смотрите дальше, и тогда поймете, почему очень скоро игрок сильно заскучает.

text Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Сен 15 2015 в 4:26 PDT

text Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Окт 1 2015 в 8:04 PDT

text Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Окт 16 2015 в 2:09 PDT

text Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Окт 22 2015 в 10:31 PDT

text Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Окт 21 2015 в 1:50 PDT

text Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Ноя 3 2015 в 5:32 PST

text Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Ноя 5 2015 в 11:48 PST

text Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Дек 6 2015 в 2:29 PST

text Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Янв 10 2016 в 2:20 PST

text Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Янв 30 2016 в 11:36 PST

text Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Фев 11 2016 в 1:57 PST

text Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Фев 19 2016 в 3:51 PST

text Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Мар 10 2016 в 10:21 PST

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text Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Апр 29 2016 в 1:01 PDT

text Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Май 12 2016 в 10:36 PDT

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text Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Июл 16 2016 в 2:57 PDT

text Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Окт 1 2016 в 6:25 PDT

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