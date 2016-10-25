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    • «Счастлив, что я уезжаю?». Какая девушка дразнит молодую звезду «Ливерпуля»

    «Счастлив, что я уезжаю?». Какая девушка дразнит молодую звезду «Ливерпуля»


    3.8
    Голосов: 9
    25.10.2016 19:00
    Форвард мерсисайдцев Дэнни Ингс пока не провел в сезоне ни одного матча за команду, но потерянным не выглядит. «Бомбардир» показывает новую девушку, которая не дает поводов для скуки футболисту.

    Джорджия Гиббс – австралийская 21-летняя модель, сейчас проживает в Лондоне. Пара рассекретилась несколько недель назад, и теперь понятно, на кого тратит свое время не попадающий даже в заявку «Ливерпуля» Дэнни Ингс. В отличие от своей новой пассии, добравшейся до финала конкурса «Мисс Вселенная», футболист пока менее успешен. Но сегодня речь не о нем.

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    «Ты счастлив, что я уезжаю?», – игриво написала Джорджия рядом с откровенным снимком в своем Instagram, где также запечатлен довольный Ингс. Смотрите дальше, и тогда поймете, почему очень скоро игрок сильно заскучает.

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    text

    Фото опубликовано GEORGIA MAE (@georgiagibbs_)

    Ванда Нара – женщина, из-за которой Марадона оскорбил Икарди

    Инна Ярмоленко – личный вдохновитель лидера киевского «Динамо»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Джорджии Гиббс
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 9
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    Комментарии (14)
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    sciline10
    1477426119
    а фото в одежде нету? Или образ дорогой шлюхи самое то?Или быть может это совсем и не образ?)
    Ответить
    VGreen
    1477464834
    сладкая девочка!
    Ответить
    Des79
    1477466949
    Да, отменно!
    Ответить
    Igorello97
    1477469003
    Кстати вчера он вышел против Тотенхэма и неплохо сыграл, после ее отъезда может играть начнет.
    Ответить
    dimid
    1477474588
    хороша!
    Ответить
    Неймар19
    1477477020
    За щеку дать и хватит
    Ответить
    phobos
    1477507938
    Мышара
    Ответить
    спартак спартаков1
    1477633740
    хороша.нет слов
    Ответить
    morkovka
    1477737639
    Есть кем увлечься...
    Ответить
    Zigagurt
    1477752059
    Хороша девочка
    Ответить
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