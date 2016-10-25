«Счастлив, что я уезжаю?». Какая девушка дразнит молодую звезду «Ливерпуля»

Форвард мерсисайдцев Дэнни Ингс пока не провел в сезоне ни одного матча за команду, но потерянным не выглядит. «Бомбардир» показывает новую девушку, которая не дает поводов для скуки футболисту.
Джорджия Гиббс – австралийская 21-летняя модель, сейчас проживает в Лондоне. Пара рассекретилась несколько недель назад, и теперь понятно, на кого тратит свое время не попадающий даже в заявку «Ливерпуля» Дэнни Ингс. В отличие от своей новой пассии, добравшейся до финала конкурса «Мисс Вселенная», футболист пока менее успешен. Но сегодня речь не о нем.
«Ты счастлив, что я уезжаю?», – игриво написала Джорджия рядом с откровенным снимком в своем Instagram, где также запечатлен довольный Ингс. Смотрите дальше, и тогда поймете, почему очень скоро игрок сильно заскучает.