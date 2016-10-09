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Сборная России – сборная Коста-Рики – 3:4. Все голы (ВИДЕО)
Сборная России – сборная Коста-Рики – 3:4. Все голы (ВИДЕО)
Бомбардир.ру
9 октября 2016, 15:18
33
Россия
Комментарии (33)
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Wolk36
1476020230
Во Самедов молодец!!!
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3
Диктор
1476021392
И кто еще скажет что Березуцкий хороший игрок???????????
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2
ppv666
1476021554
ЦЫГАНСКАЯ СБОРНАЯ
Ответить
4
NEMETSRUS
1476021913
один самедов играет
Ответить
2
kazak1975
1476024973
Дерево второй привозит =) Без него счёт 3-2 в нашу пользу.
Ответить
4
Дон Посей
1476025326
Спасибо гостям, что не размазали "сборную" ещё в первом тайме, а подарили стадиону праздник... Ждём настоящих игр.
Ответить
5
Kollljan
1476025412
С Березуцким уже давно всем всё ясно. Надеюсь, что в сборной его больше не увидим.
Ответить
5
Диктор
1476025686
Я тоже надеюсь Черчесов сделает выводы-гол в свои ворота и пендаль еще привез-пора уже ему на покой.
Ответить
3
azar80
1476026324
Васяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя, Васяяяяяяяяяяяяя придурок из москвы
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2
Zubo
1476026977
Ничего не изменилось! Говорил говорю и буду говорить это то же лицо только вид в профиль, я лично никого из того состава что играл на Евро не хочу видеть, Берёза орёт на Смольникова, Смольников косячит, Берёза забивает в свои ворота, всех разогнать , всех до одного, и убрать лимит чтобы эти люди нигде не играли больше, они приезжают в сборную отдохнуть наверное, как впрочем они и делали последние годы... не могли матч в ничью свести, впрочем это ничего бы не изменило
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3
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