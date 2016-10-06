Игроков «Спарты» из-за сексизма отправили тренироваться к женщинам

Скандал в Чехии по поводу высказываний в адрес женщины, неверно отсудившей ключевой эпизод матча чемпионата, завершился наказанием игроков. Люси Ратайова не зафиксировала офсайд в игре «Спарты» со «Зброевкой», и клуб из Брно сравнял счет в компенсированное время – 3:3. Раздосадованный голкипер пражан Томаш Коубек был вне себя от ярости: «Вся страна видела этот офсайд. Женщины пусть занимаются своими делами на кухне, а не лезут на бровку в футбол». Засветился и полузащитник Лукаш Ваха. Ох и зря. С другой стороны, не заметить такой офсайд действительно было очень сложно.

Иного мнения был генеральный директор «Спарты» Адам Коталик: «Есть рамки, которые нельзя переходить. Теперь они оба станут послами женской Лиги чемпионов и пообщаются с руководителем женской команды «Спарты» Душаном Жовинце. Кроме того, им предстоит провести несколько тренировок с одной из наших женских команд. Тогда они убедятся, что женщины могут быть полезны не только у плиты».

Коубек и Ваха уже принесли свои извинения, но от наказания их это никак не спасло. А из-за неверно засчитанного гола «Спарта» лишилась двух очков и отстала от лидирующей «Млады» уже на шесть баллов.