«Барселона» на «Камп Ноу» разошлась миром с «Атлетико». Все голы (ВИДЕО)

Барселона – Атлетико – 1:1

Давит «Барселона» в самом конце встречи, пытаются вырвать победу хозяева, но, кажется, безуспешно.

Корреа! Только вышел на замену нападающий и сразу забил с передачи Торреса – 1:1!

Перерыв на «Камп Ноу», впереди «Барселона» с минимальным преимуществом.

Ракитич! Не дотерпел «Атлетико» до конца первого тайма. Ракитич головой (!) с передачи Иньесты забивает гол – 1:0.

Полчаса минуло в игре, пока без голов, но у команд было по несколько опаснейших моментов.

Состав «Барселоны»: Тер Штеген, Альба, Маскерано, Пике, Серхи Роберто, Иньеста, Ракитич, Бускетс, Месси, Суарес, Неймар.

Запасные: Силессен, Матье, Динь, Денис Суарес, Андре Гомеш, Туран, Алькасер.

Состав «Атлетико»: Облак, Савич, Годин, Хуанфран, Фелипе Луис, Сауль Ньигес, Габи, Коке, Карраско, Гризманн, Гамейро.

Запасные: Морейра, Хосе Хименес, Франсуа Лукас, Томас, Гайтан, Корреа, Торрес.