«Локомотив» проиграл «Уфе», «Амкар» выиграл у «Терека». Ключевые моменты 7-го тура РФПЛ

Сразу четыре интересных матча проходили в субботу в российской Премьер-лиге. «Бомбардир» следил за основными событиями этих встреч.
А затем Ведран Чорлука умудрился забить в собственные ворота.
Голкипер «Уфы» Лунев взял пенальти от Пейчиновича.
Януш Гол добивает «Терек»
Зайцев вывел «Амкар» вперед.
Милькович уровнял шансы.
Родолфо открывает счет.
Габриэль Обертан забил единственный гол в этом матче.
Виталий Дьяков приносит «Томи» важную победу.
Обзор матча
«Спартак» вытащил огненный матч с «Оренбургом» благодаря красивым голам Промеса и Джано (ВИДЕО)
Источник: Бомбардир.ру
Фото: ФК «Локомотив»