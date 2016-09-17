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    «Локомотив» проиграл «Уфе», «Амкар» выиграл у «Терека». Ключевые моменты 7-го тура РФПЛ


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    Голосов: 1
    17.09.2016 21:00
    Сразу четыре интересных матча проходили в субботу в российской Премьер-лиге. «Бомбардир» следил за основными событиями этих встреч.

    «Локомотив» – «Уфа» – 0:1

    А затем Ведран Чорлука умудрился забить в собственные ворота.

    Голкипер «Уфы» Лунев взял пенальти от Пейчиновича.

    «Терек» – «Амкар» – 1:3

    Януш Гол добивает «Терек»

    Зайцев вывел «Амкар» вперед.

    Милькович уровнял шансы.

    Родолфо открывает счет.

    «Урал» – «Анжи» – 0:1

    Габриэль Обертан забил единственный гол в этом матче.

    «Томь» – «Арсенал» – 1:0

    Виталий Дьяков приносит «Томи» важную победу.

    «Оренбург» – «Спартак» – 1:3

    Обзор матча

    «Спартак» вытащил огненный матч с «Оренбургом» благодаря красивым голам Промеса и Джано (ВИДЕО)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 3 Голосов: 1
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      DED61 19 сентября 2016, 04:59

      Локомотив не впечатляет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      magg27 18 сентября 2016, 06:57

      Амкарушка красавцы так держать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 18 сентября 2016, 00:04

      Так Локомотив может и с Семиным расстаться...

      0
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