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    «Барселона» и «Ман Сити» ошиблись с вратарями?


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    Голосов: 8
    11.09.2016 16:20
    «Манчестер Сити» одержал победу в дерби, но голкипер Клаудио Браво заставил посмеяться над собой. «Барселона» же вообще проиграла скромному «Алавесу». «Бомбардир» показывает, как чудили голкиперы обеих команд.

    Браво начал вот с такой ошибки при счете 2:0 в пользу его команды. Златан Ибрагимович момент использовал.

    Через несколько минут «МЮ» мог забивать второй, но защитник вовремя успел подстраховать лежащего голкипера.

    Во втором тайме Браво продолжил играть на нервах у болельщиков. Вот тут он зачем-то решил обыграть нападающего соперника.

    А в концовке матча чуть не подарил «МЮ» спасительный гол.

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    Яспер Силлессен, дебютировавший в составе «Барселоны», не позволял себе подобных ошибок. Однако взаимодействие с обороной у него еще совсем не налажено. В первом моменте вратарь явно не подсказал защитникам, а во втором не сумел выручить команду. Смена голкипера получилась для «Барселоны» несчастливой. Браво каталонского образца такие моменты вытаскивал.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Zimbio
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 21 сентября 2016, 02:13

      Браво в рамке Барселоны смотрелся как влитой.Тащил мертвые мячи при дырявой обороне.Великолепный вратарь.И было большим удивлением узнать,что он решил уехать к Пепу.Ни тер Штеген ни Силлесен пока что не дотягивают до уровня чилийца.А про ляпы в первом матче...Вы Де Хеа вспомните в первом сезоне за МЮ.Чем его только не поливали.А сейчас лучший тащер на планете,наряду с Нойером и ко.Все у Клаудио будет хорошо.

      -1
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 11 сентября 2016, 22:24

      а че этот типчик так Браво обнимает, и смотрит как петушь

      -1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 11 сентября 2016, 20:40

      Яспер зря ушел((((
      И Цилер зря ушел в Лестер, лучше бы в Аякс вместо арендованного Крула...

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