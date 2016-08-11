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    Черчесов возглавил сборную России. «Арсенал» покупает Мустафи. Дайджест событий дня


    4.3
    Голосов: 3
    11.08.2016 23:15
    Вагнер хочет вернуться в ЦСКА. Бердыев позовет в «Спартак» четырех игроков «Ростова». Виктор Гусев попал в больницу. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Станислав Черчесов стал главным тренером сборной России

    На сегодняшнем исполкоме РФС был утвержден новый главный тренер российской национальной команды – Станислав Черчесов. Контракт подписан до 1 августа 2018 года. По словам Виталия Мутко, помимо Черчесова в список кандидатов входили Курбан Бердыев, Сергей Семак и Александр Бородюк.

    «Положа руку на сердце, я не волнуюсь. В нынешней обстановке отвечать приятно – это важно всегда. Один тренер не может ничего сделать, а только испортить. Так что надо работать в команде. Обстановка в сборной будет зависеть от того, насколько мы открыты, а вы, журналисты, информированы. «Дом-2» мы не будем устраивать, но будем делиться информацией», – поделился своим мнениием Черчесов.

    «Кураньи еще в детский сад ходил, когда я играл в Германии!». Самые огненные цитаты нового тренера России

    Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА

    Нападающий «Монако» Вагнер Лав заявил, что согласится вернуться в ЦСКА, если армейцы захотят его пригласить. Нынешнее соглашение бразильца с монегасками истекает в 2017 году. «Сейчас выступаю за «Монако» и очень доволен, что нахожусь здесь. Но когда контракт завершится, если ЦСКА захочет видеть меня у себя, – почему нет?» – добавил Вагнер.

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    «Зенит» полетит в Китай или Бразилию

    По словам генерального директора «Зенита» Максима Митрофанова, в качестве мест проведения зимних сборов петербургской команды рассматриваются Китай и Бразилия. Данную информацию функционер озвучил на сегодняшней пресс-конференции в честь продления контракта с авиакомпанией, являющейся официальным перевозчиком сине-бело-голубых.

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    Эскриба – новый главный тренер «Вильярреала»

    Новым тренером полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева станет Фран Эскриба. 51-летний специалист заключил с «желтой субмариной» соглашение на один сезон. Отмечается, что новый наставник уже приступил к работе. Предыдущим местом работы Эскрибы был «Хетафе», откуда его уволили в апреле этого года. На посту главного тренера «Вильярреала» он сменил Марселино Гарсию Тораля

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    «Арсенал» покупает Шкодрана Мустафи

    Защитник «Валенсии» Шкодран Мустафи станет игроком «Арсенала» в ближайшие дни. Клубы почти договорились о переходе футболиста. Сумма сделки составит около 20 миллионов фунтов. В прошлом сезоне Мустафи провел в составе «Валенсии» 30 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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    Курбан Бердыев в ближайшее время станет главным тренером «Спартака». 63-летний специалист уже подписал с московским клубом контракт по схеме «2+1». Высока вероятность, что вместе с ним в «Спартак» перейдут нападающий Сердар Азмун, полузащитник Кристиан Нобоа, защитник Федор Кудряшов и голкипер Сослан Джанаев, которые играли под руководством Бердыева в «Ростове».

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    Виктор Гусев госпитализирован с травмами в Москве

    Врачи уже диагностировали у спортивного комментатора неосложненный перелом поперечных отростков первого, второго и третьего позвонков слева и серьезный ушиб грудной клетки. Гусев по неосторожности оступился на железнодорожной платформе на станции Внуково, после чего упал спиной на пути. При этом он сильно ударился о рельсы. «Ничего серьезного не случилось. У меня небольшие проблемы со спиной, и только. В больнице проведу, наверное, дней десять. Получается, до конца Олимпиады. Буду проходить курс физиотерапии», – сказал Гусев.

    «Зенит» заявил Жулиано на сезон

    Хавбек «Зенита» Жулиано сегодня был внесен петербургским клубом в заявку на текущий сезон. Напомним, бразилец будет выступать под седьмым номером. Жулиано перешел в стан сине-бело-голубых из «Гремио» в июле текущего года. На счету 26-летнего игрока четыре забитых мяча и две результативные передачи в 15 поединках бразильской Серии А нынешнего сезона.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZImbio, РФС
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 12 августа 2016, 09:51

      ссми

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 12 августа 2016, 08:40

      Печально. Что будет с Ротовом? Каждый год умирает несколько команд из разных лиг. Скоро в ПФЛ останется 6-7 команд. Печально.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 12 августа 2016, 08:31

      даааа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 12 августа 2016, 07:34

      Ростов,почему не везет тебе?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Неймар19 > Ильгизар И 12 августа 2016, 08:30

      А может еще будет и лучше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Ильгизар И 12 августа 2016, 09:49

      Менеджмент кривой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 12 августа 2016, 07:30

      Джанаев-то зачем при живом Реброве?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > Karpathian 12 августа 2016, 11:35

      Джанаев надежнее

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Strig 12 августа 2016, 07:09

      Ростов по -человечески жалко, всё столица кпк гидра себе тащит, Черчесов? Да бесполезно с нашими безногими пастуха менять..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      getta 12 августа 2016, 06:23

      Ну почему все в Москву, да в Москву...жаль команду ,,Ростов,,

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 12 августа 2016, 06:20

      да уж

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 августа 2016, 06:17

      Очень жаль что команду Ростов разбазаривают, игроков можно было бы и не трогать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 12 августа 2016, 01:16

      Ростов точно теперь может потерпеть фиаско в чемпионате.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > TUMS 12 августа 2016, 09:51

      Да в чемпионате еще пол беды. В еврокубки впервые попали и тут на тебе.... Привет с большого бодуна....

      0
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