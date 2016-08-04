Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Верон, Рауль, Мата и еще 7 игроков, которых выгнал Моуринью

Верон, Рауль, Мата и еще 7 игроков, которых выгнал Моуринью

Джорже Андраде

Матчей за «Порту»: 68

Ушел: в «Депортиво» (£11 млн)

Причина: финансовые мотивы

Как только Моуринью пришел в «Порту» в 2002 году, ему пришлось расстаться с ведущим защитником Джорже Андраде. Это единственный игрок в нашем списке, уход которого произошел помимо воли португальца, так как «Порту» традиционно отреагировал на вкусный финансовый запрос большого европейского клуба, коим тогда был «Депортиво». Но в то же время Жозе не печалился уходу Андраде, так как у него был на замену не кто иной как Рикардо Карвалью, ставший одним из лидеров «Порту» Моуринью, а затем проследовавший за ним и в «Челси». Тем же летом португалец продал в «Реджину» Карлоса Паредеса (£4 млн), заменив его свободным агентом из «Бенфики» Манише. А вместо Уго Ибарры, отправившегося в «Боку», взял в «Витории Сетубал» Паулу Феррейру.

Хуан Себастьян Верон

Матчей за «Челси»: 14

Ушел: в «Интер» (два года аренды)

Причина: оказался ненужным

Катастрофическое для великолепного аргентинского полузащитника английское приключение в «Манчестер Юнайтед» продлилось на год не менее провальным продолжением карьеры в «Челси». Здесь «Ведьмак» начал за здравие под руководством восхищавшегося его талантом Раньери, но затем пошли травмы и пришедший на смену итальянцу Моуринью здраво рассудил, что ему такой игрок не нужен. В Италии Верон тоже уже был не тот и развернулся только в Аргентине в родном «Эстудиантесе», где можно было царить в центре поля и без потерянной скорости.

Эрнан Креспо

Матчей за «Челси»: 73

Ушел: в «Милан» (аренда)

Почему: не смог адаптироваться в Англии

Еще один пример звезды Серии А, не сумевшей адаптироваться в Англии – таких, к слову, в то время было немало. Не сказать, что Креспо был так плох в Англии как Верон – забивал по 10 голов за сезон, но так и не смог адаптироваться к английскому футболу и жизни на Туманном Альбионе. Креспо покупали сразу после появления шальных денег Романа Абрамовича, потому тогда никто не думал о том, подойдет ли аргентинец клубу или нет. Интересно, что Креспо ушел от Моуринью еще раз, когда покинул «Интер» после сезона-2008/09 ради «Дженоа», но уже был всем понятный и логичный уход на пенсию.

Адриано

Матчей за «Интер»: 153

Ушел: во «Фламенго»

Причина: лишний вес, проблемы с дисциплиной, планомерное уничтожение своего таланта

Моуринью пытался достучаться до мозгов и совести талантливейшего нападающего, но это был более сложный случай, чем с Балотелли – можно сказать, что безнадежный. Адриано категорически не хотел соблюдать режим и вести сколь-нибудь спокойный образ жизни, а терпеть в команде такого проблемного товарища Жозе мог только до той поры, пока верил в возможность извлечь пользу из его таланта. В апреле 2009 года Адриано был отправлен в Бразилию, дабы не подавал плохой пример молодым игрокам и не подрывал авторитет тренера. Все воспитательные меры были бессильны. Адриано как скоростной локомотив летел в сторону беззаботной легкой жизни с хорошей едой, девочками и выпивкой – всего и помногу.

Рикардо Куарежма

Матчей за «Интер»: 32

Ушел: в «Челси» (аренда)

Причина: глубокое разочарование

Игрок по уровню таланта мало в чем уступающий Криштиану Роналду, к тому же находящийся под патронатом Жорже Мендеша – суперагента, клиентов которого Моуринью покупал в свои клубы охотно. Куарежма стал самой большой покупкой португальца в первом его сезоне в Италии, но разочаровал настолько, что, как и в случае с Адриано, Жозе предпочел отправить его куда подальше, лишь бы не видеть как Рикардо гробит свой талант из-за нежелания выкладываться, лени и бесхарактерности.

Рафаэль ван дер Ваарт

Матчей за «Реал»: 73

Ушел: в «Тоттенхэм» (£9 млн)

Причина: не подходил по стилю

Жозе Моуринью и плеймейкер, привыкший играть на чистых мячах? Увольте. Будь ты хоть трижды гениальным исполнителем стандартов и обладателем пушечного удара, но строить игру вокруг такого игрока сеу Жозе не будет! К тому же, когда есть альтернатива в лице молодого еще Месута Озила – Рафаэль ван дер Ваарт действительно оказался лишним. Продажа голландца была молниеносной – его предложили нескольким клубам с деньгами в последний день трансферного окна, но только у Харри Реднаппа в «Тоттенхэме» были полномочия, позволявшие купить футболиста не глядя, напрямую согласовав сделку с Даниэлем Леви, владельцем клуба. От этого трансфера выиграли все – и Рафа, получивший новую восторженную публику на «Уайт Харт Лейн», завороженно наблюдавшую за редкими, но меткими проявлениями его гениальности, и «Реал», успевший быстро избавиться от ставшего ненужным игрока.

Рауль

Матчей за «Реал»: 741

Ушел: в «Шальке»

Причина: возраст

Конечно, Моуринью мог оставить легендарного Рауля на «Сантьяго Бернабеу» еще на сезончик. И судя по тому, как долго продолжалась карьера великого нападающего после ухода из родного клуба, он не отказался бы поиграть за «Реал» еще. Только в прошлом году он завершил карьеру в «Нью-Йорк Космос», неустанно забивая с периодичностью в 2-3 матча даже в 38 лет. Но вряд ли Жозе был нужен такой авторитет в раздевалке. Тем более – авторитет, стареющий и уже не имеющий той фантастической стабильности по части результативности, что раньше. Впрочем, в «Шальке» Рауль забивал 13 и 15 голов в двух последующих сезонах и утверждение о том, что в немецком клубе ему было проще, весьма спорно. Та же история произошла с другим ветераном – Гути. Контракт с ним не продлили, он ушел в «Бешикташ», но там вскоре завершил карьеру. Тут вопросов никаких нет, как и в случае с Марселем Десайи, когда он покидал «Челси», или Альваро Рекобой в «Интере».

Хуан Мата

Матчей за «Челси»: 135

Ушел: в «Манчестер Юнайтед» (£38 млн)

Причина: не смог адаптироваться к стилю Моуринью

Мата был безусловным лидером «Челси» в момент возвращения на «Стэмфорд Бридж» Моуринью и для всех стало шоком, когда португалец стал открыто третировать Хуана, усадил его на скамейку и даже отправил в резервный состав. Оказалось, что Мата со своими чистыми креативными талантами не подошел португальцу по стилю – Моуринью предпочитал на позиции атакующего полузащитника игроков, которые успевают помогать обороне. Так как такой игрок у Жозе был (Виллиан), то он мог себе позволить отказ от услуг бывшего лидера команды, которому теперь не повезло встретиться с португальцем снова – в возрасте, который еще меньше располагает к большим объемам черновой работы.

Кевин Де Брюйне

Матчей за «Челси»: 9

Ушел: в «Вольфсбург» (£18,7)

Причина: конфликт с Моуринью, отказ сидеть на скамейке

Если все вышеприведенные примеры быстрых расставаний Моуринью с игроками на новом месте работы можно назвать удачными решениями, а кое-где и мудрыми, то его второй заход в «Челси» отметился как минимум двумя странными продажами. Кевин Де Брюйне был талантом, которого скауты «синих» заметили в то время, когда о рыжем бельгийце еще мало кто знал за пределами Жюпиле-Лиги, бережно подводили к основе, видели в нем будущего лидера команды. Но пришел раздерганный конфликтами в «Реале» Моуринью, встретился с ершистым характером Кевина и произошел взрыв. Де Брюйне не просто отправили в очередную аренду, но и продали в «Вольфсбург» после того как Жозе явственно дал понять, что не рассчитывает на игрока, который имеет наглость переговариваться с «Особенным». Раньше Жозе работал с куда более сложными игроками и пытался найти подход к ним до последнего (примеры – Балотелли, Адриано), но здесь он был настолько раздражительным, что просто не захотел заниматься молодым бельгийцем. Что было дальше вы знаете – «Челси» вроде бы заработал на продаже Де Брюйне, но на самом деле потерял игрока, за которого один из конкурентов не поленился отдать 74 миллиона евро.

Ромелу Лукаку

Матчей за «Челси»: 15

Ушел: в «Эвертон» (аренда с последующей продажей)

Причина: конфликт с Моуринью, нежелание быть резервистом

Ситуация очень похожа на то, что произошло с Де Брюйне. В Лукаку видели перспективную замену Дидье Дрогба, нашли его в той же Бельгии и планомерно выводили на высокий уровень. Стоит сказать, что Ромелу оправдывал возложенные на него надежды и выписанные авансы, отлично отыграв на правах аренды за «Вест Бром», но нереализованный пенальти в матче за Суперкубок Европы настолько взбесил Моуринью, что этого было достаточно для отправки Лукаку куда подальше. Заметьте – это был первый, но не последний случай несдержанного, раздражительного поведения Моуринью, несвойственного ему в первый период работы на «Стэмфорд Бридж». Дальше была Ева Карнейро, потеря рычагов управления командой и вторая отставка в «Челси». А теперь «Челси» судорожно пытается исправить ошибку и вернуть Ромелу к родным пенатам. Ох, как дорого «Челси» обошлись полтора сезона работы «Особенного»!

Сейчас у Моуринью действительно раздутый ростер – он не любит работать с большим количеством игроков и всегда четко разделяет резервистов и основу. В отличие от его предшественника, который как раз привык полномасштабно пользоваться двумя составами – основным и молодежным. Конечно, многим поклонникам «МЮ» не понравится то, как легко Моуринью отказался от наработок ван Гаала по выводу на приличный уровень игроков академии. Но, в конце концов, если кто-то из списка «на выход» проявит себя в аренде – не исключен вариант, что португалец заметит прогресс молодых игроков. Впрочем, это точно не относится к Бастиану Швайнштайгеру – будем откровенны, его полезность и в «МЮ» ван Гаала была условной.

Англия Челси Порту Интер Реал Манчестер Юнайтед Куарежма Рикарду ван дер Ваарт Рафаэль Андраде Джорже Мата Хуан Верон Хуан Себастьян Лукаку Ромелу Де Брюйне Кевин Адриано Моуринью Жозе Бланко Рауль Гонсалес Креспо Эрнан
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Denmark*
1470303347
То, что Мавр недоработанный родителями, было известно еще в 2000г., когда эту особь, после 5,5 месяцев маразма в Бенфике, выбросили как взрывоопасную ветошь...
Ответить
headvk
1470310238
Посмотрим как в этот раз будет с Матой
Ответить
MU-fanatic
1470411344
тем не менее Маур знает чего хочет и следует четко своей философии!!!отсюда и победа в АПЛ после возвращения!
Ответить
MU-fanatic
1470411390
единственный минус нервы у него слабые))как бы не соскочил в нужный момент))
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+