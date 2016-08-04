Верон, Рауль, Мата и еще 7 игроков, которых выгнал Моуринью

Джорже Андраде

Матчей за «Порту»: 68

Ушел: в «Депортиво» (£11 млн)

Причина: финансовые мотивы

Как только Моуринью пришел в «Порту» в 2002 году, ему пришлось расстаться с ведущим защитником Джорже Андраде. Это единственный игрок в нашем списке, уход которого произошел помимо воли португальца, так как «Порту» традиционно отреагировал на вкусный финансовый запрос большого европейского клуба, коим тогда был «Депортиво». Но в то же время Жозе не печалился уходу Андраде, так как у него был на замену не кто иной как Рикардо Карвалью, ставший одним из лидеров «Порту» Моуринью, а затем проследовавший за ним и в «Челси». Тем же летом португалец продал в «Реджину» Карлоса Паредеса (£4 млн), заменив его свободным агентом из «Бенфики» Манише. А вместо Уго Ибарры, отправившегося в «Боку», взял в «Витории Сетубал» Паулу Феррейру.

Хуан Себастьян Верон

Матчей за «Челси»: 14

Ушел: в «Интер» (два года аренды)

Причина: оказался ненужным

Катастрофическое для великолепного аргентинского полузащитника английское приключение в «Манчестер Юнайтед» продлилось на год не менее провальным продолжением карьеры в «Челси». Здесь «Ведьмак» начал за здравие под руководством восхищавшегося его талантом Раньери, но затем пошли травмы и пришедший на смену итальянцу Моуринью здраво рассудил, что ему такой игрок не нужен. В Италии Верон тоже уже был не тот и развернулся только в Аргентине в родном «Эстудиантесе», где можно было царить в центре поля и без потерянной скорости.

Эрнан Креспо

Матчей за «Челси»: 73

Ушел: в «Милан» (аренда)

Почему: не смог адаптироваться в Англии

Еще один пример звезды Серии А, не сумевшей адаптироваться в Англии – таких, к слову, в то время было немало. Не сказать, что Креспо был так плох в Англии как Верон – забивал по 10 голов за сезон, но так и не смог адаптироваться к английскому футболу и жизни на Туманном Альбионе. Креспо покупали сразу после появления шальных денег Романа Абрамовича, потому тогда никто не думал о том, подойдет ли аргентинец клубу или нет. Интересно, что Креспо ушел от Моуринью еще раз, когда покинул «Интер» после сезона-2008/09 ради «Дженоа», но уже был всем понятный и логичный уход на пенсию.

Адриано

Матчей за «Интер»: 153

Ушел: во «Фламенго»

Причина: лишний вес, проблемы с дисциплиной, планомерное уничтожение своего таланта

Моуринью пытался достучаться до мозгов и совести талантливейшего нападающего, но это был более сложный случай, чем с Балотелли – можно сказать, что безнадежный. Адриано категорически не хотел соблюдать режим и вести сколь-нибудь спокойный образ жизни, а терпеть в команде такого проблемного товарища Жозе мог только до той поры, пока верил в возможность извлечь пользу из его таланта. В апреле 2009 года Адриано был отправлен в Бразилию, дабы не подавал плохой пример молодым игрокам и не подрывал авторитет тренера. Все воспитательные меры были бессильны. Адриано как скоростной локомотив летел в сторону беззаботной легкой жизни с хорошей едой, девочками и выпивкой – всего и помногу.

Рикардо Куарежма

Матчей за «Интер»: 32

Ушел: в «Челси» (аренда)

Причина: глубокое разочарование

Игрок по уровню таланта мало в чем уступающий Криштиану Роналду, к тому же находящийся под патронатом Жорже Мендеша – суперагента, клиентов которого Моуринью покупал в свои клубы охотно. Куарежма стал самой большой покупкой португальца в первом его сезоне в Италии, но разочаровал настолько, что, как и в случае с Адриано, Жозе предпочел отправить его куда подальше, лишь бы не видеть как Рикардо гробит свой талант из-за нежелания выкладываться, лени и бесхарактерности.

Рафаэль ван дер Ваарт

Матчей за «Реал»: 73

Ушел: в «Тоттенхэм» (£9 млн)

Причина: не подходил по стилю

Жозе Моуринью и плеймейкер, привыкший играть на чистых мячах? Увольте. Будь ты хоть трижды гениальным исполнителем стандартов и обладателем пушечного удара, но строить игру вокруг такого игрока сеу Жозе не будет! К тому же, когда есть альтернатива в лице молодого еще Месута Озила – Рафаэль ван дер Ваарт действительно оказался лишним. Продажа голландца была молниеносной – его предложили нескольким клубам с деньгами в последний день трансферного окна, но только у Харри Реднаппа в «Тоттенхэме» были полномочия, позволявшие купить футболиста не глядя, напрямую согласовав сделку с Даниэлем Леви, владельцем клуба. От этого трансфера выиграли все – и Рафа, получивший новую восторженную публику на «Уайт Харт Лейн», завороженно наблюдавшую за редкими, но меткими проявлениями его гениальности, и «Реал», успевший быстро избавиться от ставшего ненужным игрока.

Рауль

Матчей за «Реал»: 741

Ушел: в «Шальке»

Причина: возраст

Конечно, Моуринью мог оставить легендарного Рауля на «Сантьяго Бернабеу» еще на сезончик. И судя по тому, как долго продолжалась карьера великого нападающего после ухода из родного клуба, он не отказался бы поиграть за «Реал» еще. Только в прошлом году он завершил карьеру в «Нью-Йорк Космос», неустанно забивая с периодичностью в 2-3 матча даже в 38 лет. Но вряд ли Жозе был нужен такой авторитет в раздевалке. Тем более – авторитет, стареющий и уже не имеющий той фантастической стабильности по части результативности, что раньше. Впрочем, в «Шальке» Рауль забивал 13 и 15 голов в двух последующих сезонах и утверждение о том, что в немецком клубе ему было проще, весьма спорно. Та же история произошла с другим ветераном – Гути. Контракт с ним не продлили, он ушел в «Бешикташ», но там вскоре завершил карьеру. Тут вопросов никаких нет, как и в случае с Марселем Десайи, когда он покидал «Челси», или Альваро Рекобой в «Интере».

Хуан Мата

Матчей за «Челси»: 135

Ушел: в «Манчестер Юнайтед» (£38 млн)

Причина: не смог адаптироваться к стилю Моуринью

Мата был безусловным лидером «Челси» в момент возвращения на «Стэмфорд Бридж» Моуринью и для всех стало шоком, когда португалец стал открыто третировать Хуана, усадил его на скамейку и даже отправил в резервный состав. Оказалось, что Мата со своими чистыми креативными талантами не подошел португальцу по стилю – Моуринью предпочитал на позиции атакующего полузащитника игроков, которые успевают помогать обороне. Так как такой игрок у Жозе был (Виллиан), то он мог себе позволить отказ от услуг бывшего лидера команды, которому теперь не повезло встретиться с португальцем снова – в возрасте, который еще меньше располагает к большим объемам черновой работы.

Кевин Де Брюйне

Матчей за «Челси»: 9

Ушел: в «Вольфсбург» (£18,7)

Причина: конфликт с Моуринью, отказ сидеть на скамейке

Если все вышеприведенные примеры быстрых расставаний Моуринью с игроками на новом месте работы можно назвать удачными решениями, а кое-где и мудрыми, то его второй заход в «Челси» отметился как минимум двумя странными продажами. Кевин Де Брюйне был талантом, которого скауты «синих» заметили в то время, когда о рыжем бельгийце еще мало кто знал за пределами Жюпиле-Лиги, бережно подводили к основе, видели в нем будущего лидера команды. Но пришел раздерганный конфликтами в «Реале» Моуринью, встретился с ершистым характером Кевина и произошел взрыв. Де Брюйне не просто отправили в очередную аренду, но и продали в «Вольфсбург» после того как Жозе явственно дал понять, что не рассчитывает на игрока, который имеет наглость переговариваться с «Особенным». Раньше Жозе работал с куда более сложными игроками и пытался найти подход к ним до последнего (примеры – Балотелли, Адриано), но здесь он был настолько раздражительным, что просто не захотел заниматься молодым бельгийцем. Что было дальше вы знаете – «Челси» вроде бы заработал на продаже Де Брюйне, но на самом деле потерял игрока, за которого один из конкурентов не поленился отдать 74 миллиона евро.

Ромелу Лукаку

Матчей за «Челси»: 15

Ушел: в «Эвертон» (аренда с последующей продажей)

Причина: конфликт с Моуринью, нежелание быть резервистом

Ситуация очень похожа на то, что произошло с Де Брюйне. В Лукаку видели перспективную замену Дидье Дрогба, нашли его в той же Бельгии и планомерно выводили на высокий уровень. Стоит сказать, что Ромелу оправдывал возложенные на него надежды и выписанные авансы, отлично отыграв на правах аренды за «Вест Бром», но нереализованный пенальти в матче за Суперкубок Европы настолько взбесил Моуринью, что этого было достаточно для отправки Лукаку куда подальше. Заметьте – это был первый, но не последний случай несдержанного, раздражительного поведения Моуринью, несвойственного ему в первый период работы на «Стэмфорд Бридж». Дальше была Ева Карнейро, потеря рычагов управления командой и вторая отставка в «Челси». А теперь «Челси» судорожно пытается исправить ошибку и вернуть Ромелу к родным пенатам. Ох, как дорого «Челси» обошлись полтора сезона работы «Особенного»!

Сейчас у Моуринью действительно раздутый ростер – он не любит работать с большим количеством игроков и всегда четко разделяет резервистов и основу. В отличие от его предшественника, который как раз привык полномасштабно пользоваться двумя составами – основным и молодежным. Конечно, многим поклонникам «МЮ» не понравится то, как легко Моуринью отказался от наработок ван Гаала по выводу на приличный уровень игроков академии. Но, в конце концов, если кто-то из списка «на выход» проявит себя в аренде – не исключен вариант, что португалец заметит прогресс молодых игроков. Впрочем, это точно не относится к Бастиану Швайнштайгеру – будем откровенны, его полезность и в «МЮ» ван Гаала была условной.